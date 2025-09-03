ETV Bharat / state

सीबीआयच्या आरोपपत्रात सादर करण्यात आलेला आपला जबाब नव्हताच, असा दावा इंद्राणी मुखर्जीची मुलगी विधीनं केला. जबाब बनावट असल्याचा दावा विधीनं कोर्टापुढे दिलेल्या साक्षीत केलाय.

मुंबई न्यायालय (Source- ETV Bharat news)
September 3, 2025

मुंबई : बहुचर्चित शीना बोरा हत्याकांड खटल्याला एक नवं अनेपेक्षित वळण लागलं आहे. इंद्राणी मुखर्जीची मुलगी विधी मुखर्जीनं सीबीआयच्या तपासावर सवाल उपस्थित करत, आरोपतत्रातील जबाब नाकारलेत. सीबीआयच्या आरोपपत्रात सादर करण्यात आलेला आपला जबाब हा नव्हताच, असा दावा विधी मुखर्जीनं केला. तपास अधिकाऱ्यांनी दाखल केलेला जबाब बनावट आणि काल्पनिक असल्याचा दावा विधीनं कोर्टात केलाय. मंगळवारी मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष सीबीआय कोर्टात विधी मुखर्जीची साक्ष नोंदवण्यात आली.



विधी मुखर्जीनं कोर्टात काय केला दावा - सीबीआयनं चौकशीदरम्यान जबरदस्तीनं आपल्या कोऱ्या कागदावर आणि ई-मेलच्या काही कॉपीवर सह्या घेतल्या होत्या. कदाचित हीच कागदपत्र थेट जबाब म्हणून सीबीआयनं आरोपपत्रात सादर केल्याचा दावा विधी मुखर्जीनं कोर्टापुढे केलाय. तसेच तपास अधिकाऱ्यांनी आपल्यावर इंद्राणी मुखर्जीला अडकवण्यासाठी त्यावेळी दबाव टाकल्याचंही विधी मुखर्जीनं कोर्टात दिलेल्या साक्षीत सांगितलं. इतकंच नव्हे तर इंद्राणीच्या अटकेनंतर आपले कोट्यावधींचे दागिने आणि बँकेतील सात कोटी रुपये चोरी झाल्याचा खळबळजनक दावाही विधीनं केलाय.



काय आहे प्रकरण - 24 एप्रिल 2012 रोजी शीना बोराची हत्या करण्यात आली होती. इंद्राणीचा चालक शामवर रायला बेकायदेशीर हत्यार बाळगल्याप्रकरणी अटक करण्यात आली. त्यानं दिलेल्या धक्कादायक माहितीच्या आधारे इंद्राणीला साल 2015 मध्ये अटक करण्यात आली. इंद्राणीचा पूर्वाश्रमीचा पती संजीव खन्ना आणि शामवर राय यांनी मिळून पहिल्या पतीपासूनची मुलगी शीनाची हत्या केली. त्यांच्याच मदतीनं 25 एप्रिल 2012 रोजी तिच्या मृतदेहाची विल्टेवाट लावण्यात आली होती. इंद्राणीनंच शीनाची गळा दाबून हत्या केली. त्यानंतर मृतदेहाची विल्हेवाट लावण्यासाठी रायगड जिल्ह्यातील पेण तालुक्यात, गागोदे गावाजवळ शीनाचा मृतदेह पेट्रोल टाकून जाळण्यात आला होता. हे प्रकरण उजेडात आल्यानंतर पोलिसांनी इंद्राणीसोबत तिचा पूर्वाश्रमीचा पती संजीव खन्ना आणि ड्रायव्हर शामवर रायलाही हत्या आणि पुरावे नष्ट केल्याच्या आरोपाखाली अटक केली होती. सीबीआयनं पुढे या कटात सहभागी असल्याचा आरोप करत इंद्राणीचा पती पीटर मुखर्जीलाही अटक केली होती. हा खटला सुरू असतानाच पीटर मुखर्जी आणि इंद्राणीचा घटस्फोट झाला होता. सध्या, सर्व आरोपी जामीनावर बाहेर आहेत.

