मुंबई-सिंधुदुर्ग विमानसेवा सुरू होणार; तिकिटाचे 3 हजार 240 रुपये सरकार भरणार! - MUMBAI SINDHUDURG FLIGHT SERVICE

अतिरिक्त शुल्काचा भुर्दंड राज्य सरकार उचलणार असून, या मार्गावरील तिकिटाचे प्रतिसीट 3 हजार 240 रुपये शासनातर्फे विमान कंपन्यांना दिले जाणार आहेत.

Mumbai - Sindhudurg flight service to start
मुंबई-सिंधुदुर्ग विमानसेवा सुरू होणार (File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 21, 2025 at 3:38 PM IST

मुंबई : तांत्रिक कारणांमुळं बंद असलेली मुंबई - सिंधुदुर्ग विमानसेवा सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, गणेशोत्सवाआधीच कोकणवासियांना बाप्पा पावला आहे. विशेष म्हणजे, सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या दरात ही सेवा पुन्हा सुरू केली जाणार आहे. अतिरिक्त शुल्काचा भुर्दंड राज्य सरकार उचलणार असून, या मार्गावरील तिकिटाचे प्रतिसीट 3 हजार 240 रुपये शासनातर्फे विमान कंपन्यांना दिले जाणार आहेत.

व्यावहारिक तूट निधी देण्याचा निर्णय : नुकत्याच झालेल्या राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुंबई-चिपी (सिंधुदुर्ग)-मुंबई हवाई मार्गासाठी प्रति आसन व्यावहारिक तूट निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, हा निधी नेमका किती असेल, याबाबत स्पष्टता नव्हती. सामान्य प्रशासन विभागानं त्याबाबत शासन निर्णय काढून स्पष्टता आणली आहे. 12 ऑगस्ट रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सोलापूर-पुणे-मुंबई हवाई मार्गासाठी राज्य शासनाकडून 100 टक्के व्यावहारिक तूट निधी (व्हायॅबिलिटी गॅप फंडिंग) देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तोच नियम सिंधुदुर्ग ते मुंबई हवाई प्रवासासाठी लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

निर्णय काय झाला? : केंद्र सरकारनं सामान्य माणसांना विमानप्रवास परवडला पाहिजे, यासाठी ‘उडान’ योजना (रिजनल कनेक्टिव्हिटी स्कीम) सुरू केली आहे. याच योजनेअंतर्गत चिपी-मुंबई हवाई मार्ग सुरू करण्यासाठी केंद्रीय नागरी विमानन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापु यांनी राज्य सरकारकडं व्हायॅबिलिटी गॅप फंडिंग म्हणजेच आर्थिक तूट भरून काढण्यासाठी निधी देण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार, चिपी-मुंबई हवाई मार्गासाठी 100 टक्के व्यावहारिक तूट निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सोलापूर विमानतळासाठी अलिकडेच मंजूर केलेल्या योजनेनुसार सर्व अटी शर्ती चिपी विमानतळाला लागू राहणार आहे.

Sindhudurg flight service
सिंधुदुर्ग विमानतळ (ETV Bharat Reporter)

किती खर्च येणार? : व्यावहारिकता तूट म्हणून चिपी-मुंबई हवाई मार्गावरील विमान सेवेसाठी प्रति आसन 3 हजार 240 रुपये दरानं निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. यामुळं या मार्गावरील तिकिटाचे दर कमी होण्यास मदत होणार आहे. जी कंपनी सेवा सुरू करण्यास पात्र ठरेल, त्या कंपनीला दर आसनामागे हा निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. त्साठी 17 कोटी 97 लाख रुपयांची तरतूद केली जाणार आहे. या विमानतळासाठी उडान योजना लागू झाल्यानंतर शासनाकडून देण्यात येणारा हा निधी बंद केला जाईल. त्यानंतर केंद्र शासनाच्या उडान योजनेप्रमाणे 20 टक्के व्यवहारिकता तूट दिला जाईल.

गणेशोत्सवापूर्वी सेवा सुरू करण्यासाठी प्रयत्नशील : "सिंधुदुर्ग येथील चिपी विमानतळाची सेवा काही दिवसांपासून तांत्रिक अडचणींमुळे बंद आहे. यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार तथा माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी केंद्राकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. हे विमानतळ 'व्हायबलीटी गॅप फंडिंग' अंतर्गत सुरू करण्यासाठी त्यांनी केंद्राची परवानगी घेतली. त्यानंतर मंत्रिमंडळ बैठकीत चिपी विमानतळाची सेवा पूर्ववत करण्याला मान्यता मिळाली. कोकणातील चाकरमानी आणि देश विदेशातील पर्यटकांना याचा मोठा फायदा होईल. तसंच सरकारी पाठबळामुळं चिपी विमानतळाची नाइट लँडिंगची समस्या दूर होईल. गणेशोत्सवापूर्वी ही सेवा सुरू करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत," अशी प्रतिक्रिया सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी दिलीय.

