ETV Bharat / state

गणेशोत्सवाआधी मुंबईतील खड्ड्यांचं विघ्न दूर करा; पालकमंत्री आशिष शेलार यांचे निर्देश - ASHISH SHELAR

या वर्षीपासून राज्य महोत्सव म्हणून गणेशोत्सव साजरा करण्यात येणार आहे. याबाबत मुंबईच्या यंत्रणांची आढावा बैठक आशिष शेलार यांनी घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते.

ashish shelar
आशिष शेलार (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 22, 2025 at 8:40 PM IST

1 Min Read

मुंबई : सलग तीन दिवस झालेल्या पावसामुळं मुंबईतील रस्त्यावर पडलेले खड्डे येत्या तीन दिवसांत गणपतीपूर्वी पूर्णपणे भरा, असे निर्देश राज्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री तथा मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री आशिष शेलार यांनी शुक्रवारी दिले आहेत. या वर्षीपासून राज्य महोत्सव म्हणून गणेशोत्सव साजरा करण्यात येणार आहे. याबाबत मुंबईच्या यंत्रणांची आढावा बैठक आशिष शेलार यांनी घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते.

गणपतीपूर्वी सर्व खड्डे पूर्णपणे भरण्याचे निर्देश : "मुंबईत पावसामुळं रस्त्यावर निर्माण झालेल्या खड्ड्यांमुळे मुंबईकरांची चिंता वाढली आहे. रस्त्यांवरील खड्ड्यांबाबत मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी येत असून, आज या संदर्भात मुंबई महापालिका आयुक्त, एमएसआरडीसी, एमएमआरडीए, जिल्हाधिकारी, बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट यांसह संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. तसंच महापालिकेकडे आतापर्यंत तब्बल 8 हजार तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. याशिवाय, अनेक ठिकाणी खड्डे असून या बैठकीत येत्या तीन दिवसांत, गणपतीपूर्वी सर्व खड्डे पूर्णपणे भरण्याचे निर्देश दिले आहेत," असं आशिष शेलार यांनी सांगितलं.

अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरणार

  • महापालिकेकडून खड्डे भरण्यासाठी वापरले जाणारे 'मास्टीक तंत्रज्ञान' वाहतुकीच्या दृष्टीने प्रभावी ठरत असल्याने, झोननिहाय नियुक्त कंत्राटदारांकडून हेच तंत्रज्ञान वापरून काम करण्याच्या सूचना आयुक्तांनी दिल्या. तसंच, वाकोला, विक्रोळी, गोरेगाव आदी ठिकाणच्या उड्डाणपुलांवर पडलेल्या खड्ड्यांमुळे वाहतुकीची कोंडी वाढत असल्याचे लक्षात घेऊन, एमएसआरडीसीने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अन्यथा महापालिका स्वतः खड्डे भरण्याचे काम हाती घेईल, असा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.
  • गणपतीपूर्वी मुंबई खड्डेमुक्त करण्याच्या उद्देशाने सर्व कामे तातडीने पूर्ण करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचा निर्देश आजच्या बैठकीत दिले. ज्या ठिकाणी रस्त्यांवरील चर भरण्यासाठी कंत्राटदार नेमलेले नव्हते, तेथे त्वरित कंत्राटदार नेमून काम पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट अंतर्गत येणारे स्टॉर्म वॉटर ड्रेन्स हे कंत्राटदरानं पुन्हा साफ करावे असा निर्णय घेतला.
  • दत्तक वस्ती योजनेतील सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वाढीव दर मिळण्याबाबत आलेल्या मागणीचा आयुक्तांनी विचार करावा असे निर्देश दिले. अवैध फेरीवाले, अवैध फुडव्हॅन्स यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. ज्या ठिकाणी सीग्नल्स नाहीत त्या ठिकाणी सिग्नल्स ऍक्टिवेट करण्याची कारवाई करण्याबाबत निर्देश दिल्याची माहिती आशिष शेलार यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.

हेही वाचा :

  1. राज्यातील 29 महापालिकांची निवडणूक डिसेंबरमध्ये?; राज्य सरकारकडून प्रभाग रचनेचा आराखडा सादर
  2. "शिंदे समितीची भूमिका स्पष्ट, आता सरकारकडून कारवाईची अपेक्षा"- मनोज जरांगे पाटील स्पष्टंच बोलले!
  3. कुंभमेळ्याच्या तयारीला चढला राजकीय रंग, राष्ट्रवादीच्या छगन भुजबळांनी घेतली स्वतंत्र आढावा बैठक

मुंबई : सलग तीन दिवस झालेल्या पावसामुळं मुंबईतील रस्त्यावर पडलेले खड्डे येत्या तीन दिवसांत गणपतीपूर्वी पूर्णपणे भरा, असे निर्देश राज्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री तथा मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री आशिष शेलार यांनी शुक्रवारी दिले आहेत. या वर्षीपासून राज्य महोत्सव म्हणून गणेशोत्सव साजरा करण्यात येणार आहे. याबाबत मुंबईच्या यंत्रणांची आढावा बैठक आशिष शेलार यांनी घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते.

गणपतीपूर्वी सर्व खड्डे पूर्णपणे भरण्याचे निर्देश : "मुंबईत पावसामुळं रस्त्यावर निर्माण झालेल्या खड्ड्यांमुळे मुंबईकरांची चिंता वाढली आहे. रस्त्यांवरील खड्ड्यांबाबत मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी येत असून, आज या संदर्भात मुंबई महापालिका आयुक्त, एमएसआरडीसी, एमएमआरडीए, जिल्हाधिकारी, बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट यांसह संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. तसंच महापालिकेकडे आतापर्यंत तब्बल 8 हजार तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. याशिवाय, अनेक ठिकाणी खड्डे असून या बैठकीत येत्या तीन दिवसांत, गणपतीपूर्वी सर्व खड्डे पूर्णपणे भरण्याचे निर्देश दिले आहेत," असं आशिष शेलार यांनी सांगितलं.

अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरणार

  • महापालिकेकडून खड्डे भरण्यासाठी वापरले जाणारे 'मास्टीक तंत्रज्ञान' वाहतुकीच्या दृष्टीने प्रभावी ठरत असल्याने, झोननिहाय नियुक्त कंत्राटदारांकडून हेच तंत्रज्ञान वापरून काम करण्याच्या सूचना आयुक्तांनी दिल्या. तसंच, वाकोला, विक्रोळी, गोरेगाव आदी ठिकाणच्या उड्डाणपुलांवर पडलेल्या खड्ड्यांमुळे वाहतुकीची कोंडी वाढत असल्याचे लक्षात घेऊन, एमएसआरडीसीने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अन्यथा महापालिका स्वतः खड्डे भरण्याचे काम हाती घेईल, असा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.
  • गणपतीपूर्वी मुंबई खड्डेमुक्त करण्याच्या उद्देशाने सर्व कामे तातडीने पूर्ण करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचा निर्देश आजच्या बैठकीत दिले. ज्या ठिकाणी रस्त्यांवरील चर भरण्यासाठी कंत्राटदार नेमलेले नव्हते, तेथे त्वरित कंत्राटदार नेमून काम पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट अंतर्गत येणारे स्टॉर्म वॉटर ड्रेन्स हे कंत्राटदरानं पुन्हा साफ करावे असा निर्णय घेतला.
  • दत्तक वस्ती योजनेतील सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वाढीव दर मिळण्याबाबत आलेल्या मागणीचा आयुक्तांनी विचार करावा असे निर्देश दिले. अवैध फेरीवाले, अवैध फुडव्हॅन्स यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. ज्या ठिकाणी सीग्नल्स नाहीत त्या ठिकाणी सिग्नल्स ऍक्टिवेट करण्याची कारवाई करण्याबाबत निर्देश दिल्याची माहिती आशिष शेलार यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.

हेही वाचा :

  1. राज्यातील 29 महापालिकांची निवडणूक डिसेंबरमध्ये?; राज्य सरकारकडून प्रभाग रचनेचा आराखडा सादर
  2. "शिंदे समितीची भूमिका स्पष्ट, आता सरकारकडून कारवाईची अपेक्षा"- मनोज जरांगे पाटील स्पष्टंच बोलले!
  3. कुंभमेळ्याच्या तयारीला चढला राजकीय रंग, राष्ट्रवादीच्या छगन भुजबळांनी घेतली स्वतंत्र आढावा बैठक

For All Latest Updates

TAGGED:

मुंबईगणेशोत्सवखड्डेअत्याधुनिक तंत्रज्ञानASHISH SHELAR

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.