मुसळधार पावसामुळे मुंबईत जनजीवन विस्कळीत; उपमुख्यमंत्री पवार यांनी परिस्थितीचा घेतला आढावा - MUMBAI RAINS TODAY

मुसळधार पावसाचा मुंबई महानगरासह ठाणे आणि पालघरला फटका बसला आहे. मुंबई महानगरामधील शाळांना आज सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे.

Mumbai rains updates
मुंबईतील पावसाचे दृश्य (Source- ETV Bharat Reporter)
By PTI

Published : August 19, 2025 at 9:02 AM IST

Updated : August 19, 2025 at 12:11 PM IST

मुंबई- गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईत सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे मुंबई महानगराची पिण्याच्या पाण्याची चिंता मिटली आहे. पिण्याच्या पाण्याचा एक प्रमुख स्रोत असलेला विहार तलाव सोमवारी दुपारी भरून वाहू लागल्याची माहिती बृहन्मुंबई महानगरपालिकेनं (बीएमसी) दिली. दुसरीकडं मुसळधार पावसामुळं ठिकठिकाणी पाणी साचल्यानं नागरिकांना त्रासाला सामोरं जावं लागत आहे.

Live updates-

  • सतत सुरू असलेला मुसळधार पाऊस आणि शहरात पाणी साचल्यामुळे इंडिगो एअरलाइन्सनं मंगळवारी मुंबईहून उड्डाण करणाऱ्या प्रवाशांसाठी मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहेत. विमानतळाकडे जाणाऱ्या अनेक मार्गांवर पाणी साचत असल्यानं वाहतूक मंदावली. आहे. त्यामुळे प्रवाशांनी इंडिगो अॅप किंवा वेबसाइटद्वारे त्यांच्या फ्लाइटची स्थिती तपासण्याचा विमान कंपनीकडून सल्ला देण्यात आला आहे.
  • रेल्वे रुळावर पाणी साचल्यामुळे मध्य रेल्वेनं हार्बर लाईनवरील लोकल रेल्वे सेवा स्थगित केल्या आहेत. मुख्य मार्गावरील जलद सेवांनाही फटका बसल्याचं रेल्वे अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.
  • उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंत्रालयाच्या आपत्ती नियंत्रण कक्षाला भेट दिली. त्यांनी मुंबई आणि राज्यातील इतर भागात झालेल्या मुसळधार पावसाच्या परिस्थितीचा आढावा घेतला.

हार्बर मार्गावर काही ठिकाणी पाणी साचण्याची शक्यता - मध्य रेल्वेचे पीआरओ स्वप्नील निला म्हणाले, "मुंबईच्या मध्य रेल्वे आणि हार्बर रेल्वे मार्गावर पहाटे 5 वाजल्यानंतर मुसळधार पाऊस सुरू झाला. मिठी नदीची पाण्याची पातळी सुमारे 3.1 ते 3.2 मीटरपर्यंत पोहोचली आहे. पाऊस सुरूच राहिला तर हार्बर मार्गावर काही ठिकाणी पाणी साचण्याची शक्यता आहे. सध्या, मुख्य आणि हार्बर मार्गावरील रेल्वे सेवा सुमारे १५ मिनिटे उशिरानं धावत आहे. रेल्वे सेवा उशिरानं सुरू आहे. पण कुठेही रेल्वे थांबविण्यात आलेल्या नाहीत. मुसळधार पावसामुळे शाळा आणि महाविद्यालये बंद ठेवण्यात आली आहेत. त्यामुळे प्रवाशांची संख्याही कमी झाली आहे."

मुंबईला पिण्याचं पाणी पुरवणाऱ्या सात जलाशयांपैकी विहार तलाव सहावा आहे. 2,769.8 कोटी लिटर साठवण क्षमता असलेला हा तलाव ओसंडून वाहत असल्यानं स्थानिक रहिवाशांना दिलासा मिळाला आहे. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात असलेला हा तलाव सोमवारी दुपारी 2.45 वाजल्यानंतर ओसंडून वाहत होता. गेल्या वर्षी 25 जुलैला हा तलाव भरून वाहत होता. मुंबई, ठाणे आणि नाशिक जिल्ह्यात असलेल्या भातसा, अप्पर वैतरणा, मध्य वैतरणा, तानसा, मोडक सागर, विहार आणि तुळशी या सात जलाशयांमधून मुंबईला 3,800 एमएलडी (प्रतिदिन लाखो लिटर) पाणी मिळतं. पवई तलावही या वर्षाच्या सुरुवातीलाच भरून वाहत होता. परंतु त्या तलावाचं पाणी पिण्यासाठी वापरलं जात नसल्याचं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

ठाण्यात काय आहे परिस्थिती? सोमवारी झालेल्या मुसळधार पावसामुळे ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण येथील डोंगराळ भागात भूस्खलन झालं. चार घरांचे नुकसान झालं असलं तरी कोणीही जखमी झालेलं नाही, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. मुंबई महानगर प्रदेशात मुसळधार पावसामुळे ठाणे, पालघर आणि नवी मुंबईतील अनेक भागातील रस्ते पाण्याखाली गेल्यानं प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली.

ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांमध्ये शाळांना सुट्टी- भारतीय हवामान विभागानं (IMD) ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांमध्ये 18 आणि 19 ऑगस्टसाठी रेड अलर्ट जारी केला. त्यामुळे प्रशासनाकडून मंगळवारी शाळा आणि महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. कल्याणमधील जय भवानी नगर परिसरातील नेतिवली टेकडीवर सोमवारी दुपारी भूस्खलन झाल्यानंतर रहिवाशांना सुरक्षिततेसाठी नेतिवली येथील महानगरपालिकेच्या शाळेत हलवण्यात आलं आहे. ठाणे शहरात दुपारी 4.30 वाजता 100 मिमीपेक्षा जास्त पाऊस पडला, असे ठाणे महानगरपालिकेच्या (TMC) आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाचे प्रमुख यासीन तडवी यांनी सांगितलं. नवी मुंबईतील सेक्टर 28 मधील ब्लू डायमंड स्क्वेअर येथील एका नाल्यात दुपारी एक माणूस वाहून गेल्याचं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

मुख्यमंत्र्यांनी काय सांगितलं?- रत्नागिरी, रायगड आणि हिंगोली येथे मुसळधार पाऊस पडला आहे. हवामान विभागानं 17 ते 21 ऑगस्ट दरम्यान मुसळधार पावसाचा इशारा दिला. पूर्णपणे सतर्क राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. छत्रपती संभाजीनगर विभागात 800 गावे मुसळधार पावसामुळे बाधित आहेत. विदर्भात सुमारे दोन लाख हेक्टरपेक्षा जास्त पिकांचे नुकसान झाल्याची नोंद आहे. मुखेडमधील परिस्थिती नियंत्रणात आहे. तर गडचिरोली, अकोला, चांदूर रेल्वे, मेहकर आणि वाशिम येथे परिस्थिती नियंत्रणात येत आहे. मुंबईत 8 तासांत 170 मिमी पाऊस पडल्यानंतर 14 ठिकाणी पाणी साचलं. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सुट्टी जाहीर करण्याचे अधिकार दिल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.

  • अनेक भागात सुरू असलेल्या संततधार पावसात सात जणांना आपला जीव गमवावा लागला आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी दिली. अलमट्टी धरणाबाबत कर्नाटक सरकारशी सतत समन्वय सुरू आहे. कोणताही तात्काळ धोका नसला तरी सतर्क राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, अशी पोस्ट मुख्यमंत्र्यांनी 'एक्स' मीडियावर केली आहे.

