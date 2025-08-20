ETV Bharat / state

हवामान विभागाचा मुंबईसह पाच शहरांना ऑरेंज अलर्ट; रायगडसह पुण्याला रेड अलर्ट - MUMBAI RAIN TODAY

गेली दोन दिवस मुंबईत धुमाकूळ घालणाऱ्या पावसाचा जोर कमी होण्याची शक्यता आहे. कारण, हवामान विभागानं मुंबईला ऑरेंज अलर्ट दिला आहे. जाणून घ्या, राज्याचा हवामान अंदाज!

IMD alert Maharashtra
डावीकडे भारतीय हवामान विभागाचा अंदाज, उजवीकडे मुंबईतील पावसाचे दृश्य (Source- ETV Bharat Reporter/IMD)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 20, 2025 at 8:14 AM IST

2 Min Read

मुंबई- भारतीय हवामान विभागानं भारतीय हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार पाच शहरांना ऑरेंज अलर्ट आहे. यात मुंबईचा समावेश आहे. मुंबईतील शाळा आणि महाविद्यालये बंद राहणार असल्याची सोशल मीडिया पोस्ट बनावट असल्याचं बृहन्मुंबई महापालिकेनं स्पष्ट केलं आहे.

भारतीय हवामान विभागानं सलग दोन दिवस मुंबईला अतिमुसळधार पावसाचा इशारा रेड अलर्ट दिल्यानंतर आज ऑरेज अलर्ट दिला आहे. आज मुंबईतील शाळा आणि महाविद्यालय बंद राहणार असल्याचा सोशल मीडियावरील मेसेज खोटा असल्याचं बृहन्मुंबई महापालिका प्रशासनानं स्पष्ट केलं आहे. 20 ऑगस्टसाठी शाळा बंद राहणार असल्याचा सोशल मीडियावरील मेसेज बनावट आहे, असे बीएमसीनं सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवरील पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.

पाच शहरांना ऑरेंज अलर्ट आणि दोन शहरांना अथवा परिसराला रेड अलर्ट- भारतीय हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार पाच शहर आणि जिल्ह्यांना ऑरेंज अलर्ट आहे. त्यात पालघर, ठाणे, मुंबई, रत्नागिरी, नंदुरबार, कोल्हापूर घाट आणि सातारा घाटचा समावेश आहे. तर रायगड आणि पुणे घाटाला रेड अलर्ट देण्यात आला आहे. ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यात काही ठिकाणी मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. नवी मुंबई, पनवेल, कल्याण, ठाणे, रत्नागिरी आणि सिंधुदर्गमधील शाळांना स्थानिक प्रशासनानं सुट्टी जाहीर केली आहे.

मुंबईची लाईफलाईन थांबल्यानं प्रवासी त्रस्त-पावसामुळे रुळांवर पाणी साचल्यानं मुंबईच्या हार्बर मार्गावरील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) आणि कुर्ला रेल्वे स्थानकांदरम्यान उपनगरीय रेल्वे सेवा मंगळवारी 12 तासांनंतरही बंद राहिली.मध्य रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी स्वप्नील निला म्हणाले की, हार्बर मार्गावरील चुनाभट्टी स्थानकावर रुळांवर 15 इंच खोल पाणी साचलं. कुर्ला आणि मानखुर्द विभागातील पाणी कमी झाल्यानंतर कुर्ला आणि पनवेल स्थानकांदरम्यान उपनगरीय सेवा रात्री 10 वाजण्याच्या सुमारास सुरू करण्यात आल्याचं स्वप्नील निला यांनी सांगितलं. मुसळधार पावसामुळे लोकल रेल्वेचे वेळापत्रक विस्कळित झाल्यानं मोठ्या संख्येने प्रवाशांची गैरसोय झाली. अनेक प्रवाशांना नाईलाजानं अडकलेल्या रेल्वेगाड्यांमधून उडी मारून पाणी साचलेल्या रुळांवरून चालावं लागलं.

मोनोरेलमध्ये अडकलेल्या घटनेची एमएमआरडीए करणार चौकशी - चेंबूर आणि भक्ती पार्क दरम्यान म्हैसूर कॉलनीजवळील मुंबई मोनोरेलमध्ये अडकलेल्या सर्व 582 प्रवाशांना मंगळवारी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (बीएमसी) मुंबई अग्निशमन दलानं स्नॉर्कल (शिडी) वाहनांच्या मदतीनं बाहेर काढलं. मुंबई अग्निशमन दलानं बचाव कार्य यशस्वीरित्या पूर्ण केलं आहे. एमएमआरडीए घटनेची चौकशी करणार आहे. महापालिकेचे वैद्यकीय पथक रुग्णवाहिकांसह घटनास्थळी उपस्थित होते. मोनोरेलमध्ये अस्वस्थ वाटणाऱ्या सहा जणांवर रुग्णवाहिकेतच उपचार करण्यात करून घरी पाठवण्यात आलं.

हेही वाचा-

मुंबई- भारतीय हवामान विभागानं भारतीय हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार पाच शहरांना ऑरेंज अलर्ट आहे. यात मुंबईचा समावेश आहे. मुंबईतील शाळा आणि महाविद्यालये बंद राहणार असल्याची सोशल मीडिया पोस्ट बनावट असल्याचं बृहन्मुंबई महापालिकेनं स्पष्ट केलं आहे.

भारतीय हवामान विभागानं सलग दोन दिवस मुंबईला अतिमुसळधार पावसाचा इशारा रेड अलर्ट दिल्यानंतर आज ऑरेज अलर्ट दिला आहे. आज मुंबईतील शाळा आणि महाविद्यालय बंद राहणार असल्याचा सोशल मीडियावरील मेसेज खोटा असल्याचं बृहन्मुंबई महापालिका प्रशासनानं स्पष्ट केलं आहे. 20 ऑगस्टसाठी शाळा बंद राहणार असल्याचा सोशल मीडियावरील मेसेज बनावट आहे, असे बीएमसीनं सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवरील पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.

पाच शहरांना ऑरेंज अलर्ट आणि दोन शहरांना अथवा परिसराला रेड अलर्ट- भारतीय हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार पाच शहर आणि जिल्ह्यांना ऑरेंज अलर्ट आहे. त्यात पालघर, ठाणे, मुंबई, रत्नागिरी, नंदुरबार, कोल्हापूर घाट आणि सातारा घाटचा समावेश आहे. तर रायगड आणि पुणे घाटाला रेड अलर्ट देण्यात आला आहे. ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यात काही ठिकाणी मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. नवी मुंबई, पनवेल, कल्याण, ठाणे, रत्नागिरी आणि सिंधुदर्गमधील शाळांना स्थानिक प्रशासनानं सुट्टी जाहीर केली आहे.

मुंबईची लाईफलाईन थांबल्यानं प्रवासी त्रस्त-पावसामुळे रुळांवर पाणी साचल्यानं मुंबईच्या हार्बर मार्गावरील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) आणि कुर्ला रेल्वे स्थानकांदरम्यान उपनगरीय रेल्वे सेवा मंगळवारी 12 तासांनंतरही बंद राहिली.मध्य रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी स्वप्नील निला म्हणाले की, हार्बर मार्गावरील चुनाभट्टी स्थानकावर रुळांवर 15 इंच खोल पाणी साचलं. कुर्ला आणि मानखुर्द विभागातील पाणी कमी झाल्यानंतर कुर्ला आणि पनवेल स्थानकांदरम्यान उपनगरीय सेवा रात्री 10 वाजण्याच्या सुमारास सुरू करण्यात आल्याचं स्वप्नील निला यांनी सांगितलं. मुसळधार पावसामुळे लोकल रेल्वेचे वेळापत्रक विस्कळित झाल्यानं मोठ्या संख्येने प्रवाशांची गैरसोय झाली. अनेक प्रवाशांना नाईलाजानं अडकलेल्या रेल्वेगाड्यांमधून उडी मारून पाणी साचलेल्या रुळांवरून चालावं लागलं.

मोनोरेलमध्ये अडकलेल्या घटनेची एमएमआरडीए करणार चौकशी - चेंबूर आणि भक्ती पार्क दरम्यान म्हैसूर कॉलनीजवळील मुंबई मोनोरेलमध्ये अडकलेल्या सर्व 582 प्रवाशांना मंगळवारी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (बीएमसी) मुंबई अग्निशमन दलानं स्नॉर्कल (शिडी) वाहनांच्या मदतीनं बाहेर काढलं. मुंबई अग्निशमन दलानं बचाव कार्य यशस्वीरित्या पूर्ण केलं आहे. एमएमआरडीए घटनेची चौकशी करणार आहे. महापालिकेचे वैद्यकीय पथक रुग्णवाहिकांसह घटनास्थळी उपस्थित होते. मोनोरेलमध्ये अस्वस्थ वाटणाऱ्या सहा जणांवर रुग्णवाहिकेतच उपचार करण्यात करून घरी पाठवण्यात आलं.

हेही वाचा-

For All Latest Updates

TAGGED:

MUMBAI RAIN UPDATE NEWSMAHARASHTRA RAIN NEWSMAHARASHTRA WEATHER TODAYमुंबई पाऊस अपडेटMUMBAI RAIN TODAY

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.