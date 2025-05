ETV Bharat / state

गैरसोय झाली, तारांबळ उडाली; पण आता प्राधान्य नागरिकांच्या सुरक्षेला - एकनाथ शिंदे - EKNATH SHINDE

आपत्ती व्यवस्थापन केंद्रात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची पाहणी ( ETV Bharat Reporter )

मुंबई : गेल्या अनेक वर्षांमध्ये एवढ्या लवकर मान्सूनचं आगमन कधीच झालेलं नाही. कमी वेळेत जास्त पाऊस पडला. लोकांची तारांबळ उडाली. लोकांची गैरसोय नक्कीच झाली आहे, हे मान्य करतानाच आता संपूर्ण प्रशासन रस्त्यावर आहे. पुढचा धोका कसा टाळता येईल, यासाठी काम करीत असल्याचं राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केलं आहे. यावर्षी मान्सूनचं मुंबईत १० दिवस आधीच आगमन झालं आहे. पहिल्याच पावसात मुंबइकरांची दाणादाण उडाली. वेळेआधीच आलेल्या मान्सूननं मुंबईकरांना मोठा धक्का दिला. सकाळी ११ वाजेपर्यंत नरिमन पॉइंट, महानगरपालिका तसंच इतर काही भागात २५० मिलीमीटरपेक्षा जास्त पाऊस कोसळला. त्यामुळं उपनगरीय रेल्वे वाहतूक काही काळ ठप्प होती. त्यानंतरही सुमारे अर्धा तास विलंबानं उपनगरीय रेल्वे वाहतूक संथ गतीनं सुरू होती. नागरिकांची सुरक्षा हा आमचा फोकस : राज्यात सुरू असलेल्या पावसासंदर्भात राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी "ईटीव्ही भारत"चे वर‍िष्ठ वृत्त समन्वयक मनोज जोशी यांनी बातचीत केली. यावेळी, "आता राज्यात ठाणे, मुंबई आण‍ि सातारा याठिकाणी रेड अलर्ट दिला आहे. जिथं जिथं रेड अलर्ट आहे, तिथं लोकांनी काळजी घेतली पाहिजे. इथं मंत्रालयात राज्य आपत्ती व्यवस्थापन कक्षासोबत सर्व महापालिका तसंच जिल्हाधिकारी कार्यालय एक टीम म्हणून काम करीत आहे. बारामतीमध्ये स्वत: अजित पवार आढावा घेत आहेत. नागरिकांची सुरक्षा आण‍ि शून्य मृत्यू हा आमचा फोकस आहे," असं एकनाथ शिंदे यांनी सांगतिलं. आपत्ती व्यवस्थापन 'सचेत' अ‍ॅप: पावसाच्या सज्जतेबाबत एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं की, "मुंबईत बीएमसी कंट्रोल रुममध्ये जाऊन आलो. इथं राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन केंद्रात आपण पाहणी केली. इथून संपूर्ण राज्यात समन्यव ठेवण्यात येतो. 'सचेत' अ‍ॅपच्या माध्यमातून साडे नऊ कोटी लोकांना आपण एसमएमएस पाठवून अलर्ट जारी केला. एखाद्या ठिकाणी वीज पडणार किंवा मुसळधार पाऊस पडणार आहे. याबाबत आयएमडीसोबत आमचे खाते समन्वय साधून काम करत आहे. आम्ही कॉन्टॅक्ट, कम्युनिकेशन आण‍ि कोऑर्डिनेशन या तत्त्वावर काम करत आहोत," असं एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं.

