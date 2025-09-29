मुसळधार पावसानं घेतला 11 नागरिकांचा बळी: मुंबई उपनगरांत पहाटेपासून 'धो धो पाऊस' ; अनेक ठिकाणी साचलं पाणी
मुंबईत आज पहाटेपासून जोरदार पावसाला सुरुवात झाली आहे. अनेक ठिकाणी पाणी साचल्यानं रस्ते आणि रेल्वे वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे.
Published : September 29, 2025 at 10:14 AM IST
मुंबई : मुंबई शहर आणि उपनगरात पहाटेपासून कोसळणाऱ्या जोरदार पावसामुळे रस्ते आणि रेल्वे वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे. पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांत विशेषतः अंधेरी, मालाड, बोरिवली, चिंचोलीसह अनेक भागात अतिजोरदार सरी कोसळत असल्यानं रस्ते आणि रेल्वे वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे. आठवड्याच्या सुरुवातीलाच पावसानं दमदार बॅटिंग केल्यानं, नोकरदारांना 'लेटमार्क'ची चिंता सतावू लागली आहे. दरम्यान रविवारी दिवसभरात मुसळधार पावसानं वेगवेगळ्या ठिकाणी घडलेल्या घटनांमध्ये तब्बल 11 नागरिकांचा मृत्यू झाल्याची माहिती राज्य आपत्ती व्यवस्थापन विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
मुंबईला जोरदार पावसानं झोडपलं : मुंबई शहरात सरासरी 47.47 मिलिमीटर पाऊस नोंदवला गेला. पश्चिम उपनगरांत 53.61 मिलिमीटर आणि पूर्व उपनगरांत 37.92 मिलिमीटर पावसाची सरासरी झाली. अंधेरी भुयारी मार्गात पाणी साचल्यानं हा मार्ग वाहतुकीसाठी बंद ठेवण्यात आला आहे. बोरिवली, मालाड आणि चिंचोली भागात विजांच्या कडकडाटासह वादळी वारे वाहत आहेत. मुसळधार पावसाचा लोकल सेवेवरही परिणाम झाला असून, पश्चिम आणि मध्य रेल्वे 10 ते 15 मिनिटे विलंबानं धावत आहेत. पहाटे दृश्यमानता कमी असल्यानं वाहनचालकांना वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागला.
राज्यभरात पावसाचा कहर : राज्यात पावसाचा कहर सुरूच आहे. मागील दोन दिवसांत मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि कोकणात अतिजोरदार पाऊस सुरू आहे. यामुळे पूरस्थिती आणि वीज कोसळण्याच्या घटनांमुळे 11 जणांचा मृत्यू झाला, तर 213 जनावरं दगावली. आजही नाशिक, अहिल्यानगरसह मराठवाडा आणि विदर्भातही पावसाचा जोर कायम आहे. नाशिकच्या त्र्यंबकेश्वर, येवला आणि मालेगाव तालुक्यांत जोरदार पाऊस कोसळला असून, गंगापूर धरणातून पाण्याचा विसर्ग वाढवण्यात आला आहे. गोदावरी नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.
उद्यापासून जोर कमी होणार : मुंबई महापालिकेनं पावसाच्या पार्श्वभूमीवर आपत्कालीन नियोजन कार्यान्वित केलं आहे. पालघर जिल्ह्यात शाळा बंद ठेवण्यात आल्या असून, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, जालना, अहिल्यानगर, धुळे, जळगाव आणि नंदुरबारसाठी येलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, कोकण आणि घाट प्रदेशात 30 सप्टेंबरपर्यंत जोरदार पावसाची शक्यता आहे. मंगळवारी (30 सप्टेंबर) ऑरेंज अलर्ट असून, त्यानंतर हळूहळू पावसाचा जोर कमी होण्याची शक्यता मुंबई हवामान विभागानं वर्तवली आहे.
