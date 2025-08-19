मुंबई : मुंबईसह उपनगरात गेल्या २४ तासापासून मुसळधार पाऊस कोसळत आहे. राज्यात पुढील दोन-तीन दिवस अतिवृष्टीचा इशारा हवामान विभागानं दिला आहे. दरम्यान, मुंबई उपनगरातील मुसळधार पावसामुळं लोकांचं जनजीवन विस्कळीत झालं असून, पावसाचा परिणाम हा मुंबईची लाईफ लाईन लोकल ट्रेनवर दिसून आला आहे. तर दुसरीकडं लोकल ट्रेन बंद असल्यामुळं वाहतूकीसाठी काही मुंबईकरांनी मोनो रेल्वेला पसंती दिली आहे. मात्र, सायंकाळी ६.१५ वाजनाच्या दरम्यान चेंबूर ते भक्तीपार्क या स्टेशनदरम्यान मोनो रेल्वे तांत्रिक बिघाडमुळं बंद पडली. त्यामुळं या मोनो रेल्वेत साधारत २०० पेक्षा अधिक प्रवाशी अडकल्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.
अग्निशमन दलाकडून रेस्क्यू ऑपरेशन सुरु : दरम्यान, मुसळधार पावसामुळं लोकल ट्रेन बंद असल्यामुळं आणि रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी असल्यानं काही मुंबईकरांनी मोनो रेल्वेला पसंती दिली. पण मोनो रेल्वे सायंकाळी ६.१५ वाजेदरम्यान चेंबूर ते भक्तीपार्क दरम्यान बंद पडली. प्रवाश्यांनी आपत्कालीन परिस्थितीत तत्काळ मदतीसाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या १९१६ या क्रमांकावर संपर्क साधला. त्याची तातडीनं दखल घेत मुंबई अग्निशमन दलानं घटनास्थळी धाव घेत मदतकार्य आणि बचावकार्य युद्धपातळीवर सुरु केलं आहे. दरम्यान, मुसळधार पावसामुळं वीज गेल्यानं मोनो रेल्वे बंद पडल्याची माहिती समोर आली आहे. तसेच महानगरपालिकेचे वैद्यकीय पथक घटनास्थळी दाखल झाले आहे.
काही तांत्रिक कारणाने चेंबूर आणि भक्तीपार्क दरम्यान एक मोनोरेल अडकून पडली आहे. एमएमआरडीए, अग्निशमन दल आणि महापालिका अशा सर्वच यंत्रणा त्याठिकाणी पोहोचल्या आहेत. सर्व प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात येत आहे. त्यामुळे कुणीही काळजी करु नये, घाबरून जाऊ नये. सर्व…— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) August 19, 2025
प्रवाशांना सुखरुप बाहेर काढू : दुसरीकडं गेल्या २ तासापासून मोनो रेल्वेत प्रवाशी अडकले आहेत. रेल्वेच्या डब्बात वीज नसल्यामुळं एसी देखील बंद होता. त्यामुळं अनेक प्रवाशांना ऑक्सिजन किंवा श्वास मिळत नसल्यामुळं आतमध्ये प्रवाशी गुदमरले आहेत. त्यामुळं अनेक प्रवाशी घाबरले आहेत. आम्हाला खाली उतरवा असं प्रवाशांकडून सांगण्यात येत आहे. तसेच प्रवाशांना सुखरुप बाहेर काढण्यात येईल, असं अग्निशमन दल आणि पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आलं आहे.
