परिस्थिती नियंत्रणात पण यंत्रणा अलर्टवर, मिठी नदीची ही परिस्थिती कोणामुळं? मुख्यमंत्र्यांनी उद्धव ठाकरेंना डिवचलं - MUMBAI RAIN UPDATES

मुंबईसह राज्यभरात मुसळधार पाऊस आहे. या परिस्थितीचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आढावा घेतला. नुकसानीचे तातडीने पंचनामे करुन मदतीचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिलेत.

Mumbai Rain updates CM Devendra Fadnavis took a review
पावसाचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेला आढावा (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 19, 2025 at 5:23 PM IST

Updated : August 19, 2025 at 5:33 PM IST

मुंबई : मुंबई, उपनगर, कोकणसह राज्यातील विविध भागात तुफान पाऊस बरसत आहे. या अतिवृष्टीमुळं मोठ्या प्रमाणात शेती पिकांचे नुकसान झालंय. तसंच काही ठिकाणी जनावरं दगावली आहेत, तर काही ठिकाणी भूस्खलन दुर्घटना घडल्या आहेत. या सर्व परिस्थिवर सरकार लक्ष ठेवून आहे. बहुतेक नद्यांना धोक्याचा इशारा दिलेला आहे. परिस्थिती बऱ्यापैकी नियंत्रणात आहे. पण सरकारी यंत्रणा अलर्ट मोडवर आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक संपल्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला, त्यावेळी ते बोलत होते.

तत्काळ पंचनामे करुन मदतीचे निर्देश : "अतिवृष्टीमुळं शेती आणि जनावरांचं मोठं नुकसान झालं आहे. काही ठिकाणी पाणी भरलं आहे. राज्यातील अनेक भागात अतिवृष्टी झाली आहे. बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाल्यामुळं अतिवृष्टी झाली आहे. राज्यातील 12 ते 14 लाख हेक्टवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. पंचनामे करुन तत्काळ नुकसान भरपाई दिली जाईल," असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. ज्या ठिकाणी अतिवृष्टीची शक्यता आहे, तिथे एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफची टीम तैनान करण्यात आली असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

मुंबईत रेकॉर्ड ब्रेक 300 मिमी पाऊस : "सोमवारपासून मुंबईत पाऊस बरसत आहे. मुंबईत रेकॉर्ड ब्रेक पाऊस पडला आहे. काही भागात 300 मिमी पाऊस झालाय. काही ठिकाणी वॉटर लॉगिग झालंय. तिथे यंत्रणा तैनात केल्या आहेत. पाण्याचा निचरा होत आहे. अतिवृष्टीचा परिणाम लोकल वाहतुकीवर दिसून आला. मिठी नदी धोक्याच्या पातळीवर आहे. नदीवरील काही लोकांना स्थालंतरित करण्यात आलंय. जो पावसाबाबत इशारा दिलाय, तिकडे आमचे लक्ष आहे. आज शाळा-कॉलेजना सुट्टी दिली. शासकीय-निमशासकीय कार्यालयांना सुट्टी दिलीय, ज्यामुळं लोकांना येण्या-जाण्याचा त्रास होऊ नये, यासाठी खबरदारी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत," असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

घोटाळा म्हणून ही परिस्थिती उद्भवली : "मिठी नदीमध्ये पावसाचे पाणी भरले. 300 मि मी पाऊस हा मोठा आहे. अतिवृष्टीपेक्षा हा पाऊस जास्त आहे. पण मिठी नदीत गाळ काढण्याच्या नावावर काही लोकांनी काय घोटाळा केलाय, हे सर्वांना माहिती आहे," असा टोला मुख्यमंत्र्यांनी उद्धव ठाकरेंवर नाव न घेता लगावला. "आता पालिकेनं गाळ काढण्याचे काम हाती घेतलं आहे. तिथले काम व्यवस्थित होईल. एनडीआरफ आणि एसडीआरफला इशाराऱ्यांच्या ठिकाणी अलर्टवर ठेवण्यात आले आहे. आपल्या बाजूच्या राज्यासोबत संपर्क आहे. पाण्याच्या विसर्गसाठी जी यंत्रणा लागते, त्याबाबत काम सुरु आहे. तेलंगणा राज्यासोबत आपला संपर्क सुरु आहे. परिस्थिती बऱ्यापैकी नियंत्रणात आहे, पण आमचे परिस्थितीवर लक्ष आहे," असं फडणवीस म्हणाले.

