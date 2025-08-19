ETV Bharat / state

मुसळधार पावसामुळं मध्य आणि हार्बर रेल्वे पूर्णतः ठप्प; अनेक रेल्वे स्थानकात साचले पाणी - MUMBAI RAIN UPDATE

राज्यात ठिकठिकाणी गेल्या काही दिवसांपासून पावसाचा जोर (Mumbai Rain) वाढला आहे. अनेक ठिकाणी जनजीवन विस्कळीत झालं आहे. मुंबईसह उपनगरातील अनेक रेल्वे स्थानकात पाणी साचलं आहे.

Mumbai Rain Update
रेल्वे स्थानकात साचले पाणी (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 19, 2025 at 1:30 PM IST

मुंबई : मुंबईसह उपनगरात गेल्या २४ तासापासून मुसळधार पाऊस (Mumbai Rain) कोसळत आहे. राज्यात पुढील तीन-चार दिवस अतिवृष्टीचा इशारा हवामान विभागाने दिला आहे. दरम्यान, मुंबईत गेल्या १२ तासात २२० मिलीमीटर पाऊस पडल्याची नोंद झाल्याचं हवामान विभागानं म्हटलं आहे. तर मुंबईची जीवनवाहिनी समजल्या जाणाऱ्या रेल्वे लोकलवरही मुसळधार पावसाचा परिणाम झाल्याचं दिसून आलं आहे. रात्रीपासून सतत पाऊस बॅटिंग करत आहे. त्यामुळं आता मध्य रेल्वे आणि हार्बर रेल्वेची वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाल्याचं मध्य रेल्वेकडून सांगण्यात आलं आहे.


अनेक स्थानकात साचले पाणी : मुंबईत रात्रभर पाऊस कोसळत आहे. त्यामुळं मुंबईच्या अनेक सखल भागात म्हणजे दादर, हिंदमाता, सायन, वरळी, परेल, अंधेरी सबवे अशा भागात पाणी साचल्यामुळं रस्ते वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळं वाहतूक कोंडीही असल्याचं चित्र आहे. तर दुसरीकडं मुंबईची जीवनवाहिनी समजली जाणाऱ्या रेल्वे लोकलवर या पावसाचा परिणाम झालाय. सोमवारी रात्रीपासूनच पाऊस तुफान बॅटिंग करत आहे. त्यामुळं मुंबईतील अनेक रेल्वे स्थानकात पाणी साचलं आहे. यामध्ये दादर, कुर्ला, सायन, ठाणे, उल्हासनगर, बदलापूर, कल्याण, डोंबिवली या रेल्वे स्थानकातील ट्रॅकमध्ये पाणी साचलं आहे. त्यामुळं अप आणि डाऊन मार्गाच्या दोन्हीकडील रेल्वे सेवा ठप्प झाली आहे, अशी माहिती रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. स्वप्नील निला यांनी “ईटीव्ही भारत”शी बोलताना दिली.

रेल्वे स्थानकात साचले पाणी (ETV Bharat Reporter)

पुढील सूचना येईपर्यंत लोकल सेवा बंद : दुसरीकडं मुंबई आणि उपनगरात जोरदार पाऊस बरसत आहे. त्यामुळं मुंबई आणि ठाण्यात शाळा-कॉलेज यांना सुट्टी देण्यात आली आहे. तर मुंबई विद्यापीठाच्या परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. तसंच सध्या पुढील सूचना येईपर्यंत रेल्वेनं कोणीही प्रवास करू नका, असं रेल्वेकडून वारंवार सांगण्यात येत आहे. आता मुंबईची मध्य रेल्वे आणि हार्बर रेल्वे या दोन्ही मार्गावरील रेल्वे लोकल सेवा ठप्प झाली असून, पश्चिम रेल्वेही अर्ध्या तासाने धावत होती. मात्र पाऊस असाच सुरू राहिल्यास पश्चिम रेल्वेवरही परिणाम दिसून येऊ शकतो. दरम्यान आज मुंबईत समुद्राला मोठी भरती असल्यानं मुंबईची तुंबई होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. परंतु जे चाकरमानी कार्यालयात जाण्यासाठी सकाळी घराबाहेबार पडलेत, ते रेल्वे बंद झाल्यामुळं अडकून पडले आहेत.

