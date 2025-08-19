मुंबई : गेल्या दोन दिवसांपासून बरसणाऱ्या मुसळधार पावसामुळं मंगळवारी मुंबई ठप्प झाली. आणखी 12 ते 14 तास ही स्थिती कायम राहण्याचा अंदाज हवामान विभागानं वर्तवला आहे. मिठी नदीनं धोक्याची पातळी गाठल्यामुळं सकाळपासून 400 नागरिकांचं स्थलांतर करण्यात आलं असून, स्थिती नियंत्रणात न आल्यास जवळपासच्या रहिवाशांनाही स्थलांतरीत करावं लागणार आहे. त्यामुळं गरज असेल तरच घराबाहेर पडा, असं आवाहन पालिका प्रशासनाकडून करण्यात आलं आहे.
24 तासामध्ये 300 मिमीपर्यंत पाऊस : मुंबई उपनगरचे सहपालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी मंगळवारी पालिकेतील वॉर रुमला भेट देत आढावा घेतला. त्यानंतर पालिका आयुक्त आणि पोलीस आयुक्तांसोबत त्यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी मुंबईतील परिस्थितीचा आढावा घेताना पालिका आयुक्त भूषण गगराणी म्हणाले, "गेल्या 24 तासामध्ये काही ठिकाणी 300 मिमीपर्यंत पाऊस झाला. मुंबई पालिका, पोलीस, रेल्वे आणि एनडीआरएफच्या टीमनं सतर्क राहून नियोजनबद्ध काम केलं. पाण्याचा जलदगतीनं निचरा होण्यासाठी 256 पंप कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. आवश्यकतेप्रमाणं त्यांची संख्या वाढवण्यात येईल".
...तर आणखी काही लोकांचं स्थलांतर करावं लागेल : मिठी नदीची पातळी सकाळपासून वाढत चाललेली आहे. ती 3.9 मीटरवर म्हणजेच धोक्याच्या पातळीवर पोहोचलेली आहे. त्यामुळं किनाऱ्याजवळील नागरिकांचं स्थलांतर केलं जात आहे. महापालिका आणि पोलिसांनी आतापर्यंत 400 जणांना जवळच्या ए. एम. या महापालिका शाळेत स्थलांतरीत केलं आहे. त्यांची राहण्याची आणि खानपानाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. सध्या मिठीची पातळी नियंत्रणात येत आहे. मात्र, ती आणखी वाढली, तर आणखी काही लोकांना स्थलांतरित करावं लागेल. त्याची देखील तयारी करण्यात आली आहे. मिठी नदी परिसरातील रहिवाशांना स्थलांतरीत करण्यासाठी एनडीआरएफच्या 5 तुकड्या तैनात करण्यात आलेल्या आहेत, अशी माहिती पालिका आयुक्तांनी दिली.
भरतीची वेळ संपली, पाणी ओसरेल : उच्चतम भरतीची वेळ संपलेली आहे. त्यामुळं आता पाणी ओसरायला सुरुवात होईल. पुढच्या एका तासात पाऊस साधारण राहिल्यास, ज्या ज्या ठिकाणी पाणी साचलं आहे, ते ओसरेल. पुढचे काही तास मोठ्या प्रमाणात पाऊस होण्याचे संकेत हवामान विभागाकडून देण्यात आले आहेत. त्यामुळं नागरिकांनी सतर्क राहावं, गरज असेल तरच घराबाहेर पडावं. आणखी 12 ते 14 तास मोठ्या प्रमाणात पाऊस होण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती गगराणी यांनी दिली.
