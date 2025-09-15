मुंबईत मुसळधार पावसाचा वाहतुकीला फटका; बंद पडलेल्या मोनोरेलमधून प्रवाशांची सुखरूप सुटका
मुंबईसह ठाणे, रायगड आणि पालघर जिल्ह्यांमध्ये रविवारी रात्रीपासूनच मुसळधार पावसाचा जोर कायम आहे. यामुळे शहरातील वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे.
Published : September 15, 2025 at 10:04 AM IST|
Updated : September 15, 2025 at 10:19 AM IST
मुंबई : शहरात आणि उपनगरांमध्ये रविवारी (14 सप्टेंबर) रात्रीपासून विजांच्या कडकडाटासह मुसळधार पावसाला सुरुवात झाली आहे. मागील काही दिवसांपासून विश्रांती घेतलेल्या पावसानं पुन्हा जोर धरला आहे. या पार्श्वभूमीवर हवामान विभागानं मुंबईसह महाराष्ट्रातील काही भागांमध्ये सकाळी 11:30 वाजेपर्यंत रेड अलर्ट जारी केला आहे.
सतत सुरू असलेल्या पावसामुळे मुंबईच्या सखल भागात पाणी साचण्यास सुरुवात झाली आहे. पश्चिम उपनगरातील काही ठिकाणी पाण्याचे उपसापंप कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. दादर-कुर्ला रेल्वे मार्गावरही पाणी साचलं असून पावसाचा जोर कायम राहिल्यास रेल्वे सेवा विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे.
मुंबईसाठी रेड अलर्ट : भारतीय हवामान खात्यानं मुंबईसाठी रेड अलर्ट जारी केला आहे. आज सकाळी 11:30 वाजेपर्यंत मुंबई, ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पाऊस, वादळ, विजांचा कडकडाट आणि 30-40 किमी प्रतीतास वेगानं वारे वाहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
तसेच, एक मोठं वादळ दक्षिण मुंबईकडे सरकत आहे. त्यामुळे दादर, चेंबूर, कुर्ला, सायन, घाटकोपर, वरळी, दक्षिण मुंबई आणि नवी मुंबई या भागात मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. नागरिकांनी सतर्क राहण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे.
मोनोरेलमधून सर्व प्रवाशांचं रेस्क्यू : दरम्यान, तांत्रिक बिघाडामुळे मोनोरेल सेवा ठप्प झाली. परिणामी, आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी मुंबईकरांना कामावर जाण्यासाठी अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. ऑगस्ट महिन्यातदेखील तांत्रिक कारणांमुळे मोनो रेल बंद पडली होती. यानंतर आज पुन्हा एकदा मोनो रेल बंद पडली. वडाळा स्थानकाजवळ मोनोरेलमध्ये बिघाड झाल्यामुळे सेवा ठप्प झाली होती. गाडी बराच वेळ स्थिर राहिल्यानं प्रवाशांमध्ये घबराट पसरली. परिणामी, गाडीत अडकलेल्या प्रवाशांच्या सुटकेकरिता अग्निशमन दलाला पाचारण करावं लागलं. अग्निशमन दलानं तातडीनं कारवाई करत सर्व प्रवाशांची सुरक्षित सुटका केली.
- मुंबईत पुढील 24 तासांत मुसळधार पावसाचा इशारा : भारतीय हवामान विभागाच्या कुलाबा वेधशाळेनं दिलेल्या माहितीनुसार, पुढील 24 तासांमध्ये मुंबईत मुसळधार ते अति मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. त्यामुळे मुंबई शहर तसेच पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांसाठी सकाळी 11:30 वाजेपर्यंत रेट अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.
मराठवाडा, विदर्भातही जोरदार पावसाची शक्यता : राज्याच्या इतर भागांबाबत बोलायचं झाल्यास, उत्तर मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये वादळी वाऱ्यांसह मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांसाठी हवामान विभागाने ऑरेंज अलर्ट जारी केला आहे.
अंधेरी सबवे वाहतुकीसाठी बंद : रविवार रात्रीपासून सुरू झालेल्या मुसळधार पावसामुळे मुंबईतील सखल भागांमध्ये पाणी साचण्यास सुरुवात झाली आहे. विशेषतः नेहमीच जलमय होणारा हिंदमाता परिसर पुन्हा पाण्याखाली गेला असून, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेनं तातडीनं उपसा पंपांच्या मदतीने पाण्याचा उपसा सुरू केला आहे. दुसरीकडे, पश्चिम उपनगरातील अंधेरी सबवे येथे सुमारे एक ते दीड फूट पाणी साचल्यामुळे वाहतुकीसाठी हा सबवे बंद करण्यात आला आहे. यासंदर्भात मुंबई पोलिसांनी अधिकृत माहिती दिली आहे. मध्य रेल्वेवरील कुर्ला स्थानकातही रेल्वे रुळांवर पाणी साचण्यास सुरुवात झाली आहे. नागरिकांनी प्रवास करताना खबरदारी घेण्याचं आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आलं आहे.
लोकल 15 ते 20 मिनिटांच्या उशिरानं : मुंबईसह ठाणे, रायगड आणि पालघर जिल्ह्यांमध्ये रविवारी रात्रीपासूनच मुसळधार पावसाचा जोर कायम आहे. या पावसामुळे वातावरणातील दृश्यमानता कमी झाल्यानं, लांब पल्ल्याच्या उपनगरीय रेल्वे गाड्या 15 ते 20 मिनिटांच्या उशिरानं धावत आहेत. अशा स्थितीत, मुंबईकरांना आपल्या कामाच्या ठिकाणी वेळेत पोहोचण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागत आहे.
