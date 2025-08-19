ETV Bharat / state

मुंबईत सर्व शासकीय-निमशासकीय कार्यालयांना सुट्टी जाहीर, फॉर्सबेरी जलाशयाजवळ चार तासात 109 मिमी पावसाची नोंद - MUMBAI RAIN UPDATES

सलग दुसऱ्या दिवशी मुंबईत मुसळधार पाऊस सुरू आहे. हवामान विभागानं रेड अलर्ट दिला असल्यानं शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांना आज सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे.

रेल्वे रुळ पाण्याखाली गेल्याचं दृश्य (Source- ETV Bharat Reporter)
Published : August 19, 2025 at 10:02 AM IST

Updated : August 19, 2025 at 11:51 AM IST

मुंबई- सलग दुसऱ्या दिवशी भारतीय हवामान विभागानं मुंबई महानगराला रेड अलर्ट दिला आहे. त्यामुळे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून मुंबईतील सर्व शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. यापूर्वीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अतिवृष्टीचा इशारा असल्यानं सुट्टी देण्याचे अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिल्याचं स्पष्ट केलं होतं.

  • मुंबईत अजूनही पाऊस सुरूच आहे. आज पहाटे 4 ते सकाळी 11 पर्यंत सरासरी 150 मिमी पेक्षाअधिक पाऊस झालेला आहे. उपनगरात हे प्रमाण अधिक आहे. मिठी नदीची उंची 3.9 मीटर इतकी वाढली आहे. कुर्ला क्रांतीनगर येथून 350 नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरित करण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे सातत्याने आढावा घेत असून महापालिका आयुक्त परिस्थितीवर लक्ष ठेवून असल्याचं मुख्यमंत्री कार्यालयानं एक्स मीडियातील पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.
रुळांवर पाणी साचल्यामुळं मध्य रेल्वे मार्गावरील वाहतूक अतिशय धिम्या गती (Source- ETV Bharat Reporter)

मुंबईतील सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये यांना आज (19 ऑगस्ट 2025) खासगी कार्यालये आणि आस्थापनांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना घरी राहून कामकाज (वर्क फ्रॉम होम) करण्याच्या सूचना द्याव्यात, असे निर्देश ब हन्मुंबई महानगरपालिकेकडून देण्यात आले आहेत. भारतीय हवामान विभागानं आज (19 ऑगस्ट 2025) बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात (मुंबई शहर आणि उपनगरे) अतिमुसळधार पावसाचा इशारा (रेड अलर्ट) दिला आहे. त्यानंतर सलग दुसऱ्या दिवशी मुंबईत मुसळधार पाऊस कोसळत आहे.

खासगी कर्मचाऱ्यांना घरातून काम करण्याचे आवाहन- बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील अत्यावश्यक सेवा वगळता, इतर सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये तसेच बृहन्मुंबई महानगरपालिका कार्यालये यांना जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या अधिकाराखाली महानगरपालिकेकडून आज सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. मुंबई महानगरातील सर्व खासगी कार्यालये, आस्थापना यांनी आपल्या कामकाजाच्या स्वरूपानुसार, कर्मचाऱ्यांना घरी राहून कामकाज (वर्क फ्रॉम होम) करण्याच्या आणि अनावश्यक प्रवास टाळण्याच्या सूचना तातडीने द्याव्यात, असे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतर्फे आवाहन करण्यात आलं आहे.

45 ते 55 किमी प्रतितास वेगानं वारे- गेल्या तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळं सलग दुसऱ्या दिवशी मुंबईची 'लाईफलाईन' विस्कळीत झाली आहे. पावसाचा जोर न ओसरल्यानं मंगळवारी सकाळी रेल्वेसेवा कोलमडली. घाटकोपर आणि माटुंगा स्थानकांदरम्यान रुळांवर पाणी साचल्यामुळं मध्य रेल्वे मार्गावरील वाहतूक अतिशय धिम्या गतीनं सुरू आहे. हार्बर रेल्वे मार्गावरील वाहतूकदेखील अर्धा तास उशीरानं धावत असल्यानं नोकरदारांना कामावर पोहोचण्यास उशीर होत आहे. मुंबई महानगरपालिकेनं दिलेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी दिवसभर शहर आणि उपनगरात मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची शक्यता आहे. या दरम्यान, 45 ते 55 किमी प्रतितास वेगानं वारे वाहतील. सकाळी 9.16 नंतर समुद्राला भरती येणार असल्यानं उंच लाटा उसळतील. त्यामुळं नागरिकांनी सतर्क राहावं, गरज असेल तरच घराबाहेर पडावं, असं आवाहन करण्यात आलं आहे.

कुठे किती पाऊस?

​विक्रोळी : 255.5 मिमी

​भायखळा : 241.0 मिमी

​सांताक्रूझ : 288.2 मिमी

​जुहू : 221.5 मिमी

​वांद्रे : 211 मिमी

​कुलाबा : 110.4 मिमी

​महालक्ष्मी : 72.5 मिमी

सखल भागांत पाणी साचलं- मंगळवारी सकाळपासूनच मुंबईतील सखल भागांमध्ये पाणी साचण्यास सुरुवात झाली. हिंदमाता, किंग्ज सर्कल, अंधेरी सबवे, वीरा देसाई मार्ग, कांदिवलीतील समता नगर, कांजुरमार्ग एलबीएस मार्ग, कुर्ला कमानी, साकीनाका मेट्रो पुलाखाली पाणी साचल्यामुळं रस्ते वाहतुकीवर विपरीत परिणाम झाला. पश्चिम द्रुतगती महामार्गावर सकाळपासून वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्यामुळं चालकांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागला. पूर्व द्रुतगती महामार्गावरही मुंबईच्या दिशेने जवळपास तीन किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या.

मुंबईत आज पहाटे 4 ते सकाळी 8 वाजेपर्यंत (4 तास) सर्वाधिक पावसाची नोंद झालेली ठिकाण

(पावसाची नोंद मिलिमीटरमध्ये)

पश्चिम उपनगरे

  1. चिंचोली अग्निशमन केंद्र - 107
  2. वर्सोवा उदंचन केंद्र - 106
  3. दिंडोशी वसाहत महानगरपालिका शाळा - 97
  4. सुपारी टॅंक महानगरपालिका शाळा, वांद्रे - 95
  5. कांदिवली अग्निशमन केंद्र - 92

शहर

  1. फॉर्सबेरी जलाशय, एफ दक्षिण कार्यालय - 109
  2. पर्जन्य जलवाहिन्या कार्यशाळा, दादर - 103
  3. बी नाडकर्णी महानगरपालिका शाळा, वडाळा - 99
  4. नायर रूग्णालय - 94
  5. सीआयडीएम, परळ -89

पूर्व उपनगरे

  1. मुलुंड अग्निशमन केंद्र - 100
  2. गव्हाणपाडा अग्निशमन केंद्र - 95
  3. विना नगर महानगरपालिका शाळा - 93
  4. चेंबूर अग्निशमन केंद्र - 90
  5. इमारत प्रस्ताव कार्यालय, विक्रोळी - 87

