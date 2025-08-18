ETV Bharat / state

मुंबईत मुसळधार पावसानं हाहाकार: पावसाच्या पाण्यात अडकली बस; पोलिसांनी खांद्यावर घेत विद्यार्थ्यांना काढलं बाहेर - MUMBAI POLICE RESCUE STUDENTS

मुंबईत आज पहाटेपासून मुसळधार पावसानं हाहाकार उडाला आहे. पुराच्या पाण्यात शाळेच्या बसमध्ये विद्यार्थी अडकले होते. या विद्यार्थ्यांना पोलिसांनी आपल्या खांद्यावर घेऊन बाहेर काढलं.

संग्रहित छायाचित्र
Published : August 18, 2025

मुंबई : आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी सकाळपासून कोसळणाऱ्या मुसळधार पावसानं मुंबईकरांची चांगलीच त्रेधातिरपीट उडवली. सतत कोसळणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे मुंबईतील सखल भाग सकाळपासूनच जलमय झाले. पावसाचा जोर पाहताच महापालिकेच्यावतीनं दुपारच्या सत्रातील शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र सकाळच्या सत्रात भरलेल्या शाळाही लवकर सोडण्यात आल्या. मात्र मुलं पावसात अडकल्यानं पोलिसांनी मुलांना खांद्यावर घेऊन बाहेर काढलं.

मुंबई पोलिसांनी मुलांना खांद्यावर घेत काढलं बाहेर : दरम्यान सखल भाग म्हणून ख्याती असलेल्या माटुंगा, गांधी मार्केट परिसरही जलमय झाला होता. त्यातच माटुंगा पोलीस ठाण्यासमोर साचलेल्या पाण्यामुळे बंद पडलेल्या शाळेच्या बसमधील सहा विद्यार्थ्यांना पोलिसांनी अक्षरश: खांद्यावर घेत बसमधून बाहेर काढलं. त्यानंतर या मुलांना पोलीस ठाण्यात सुरक्षित बसवण्यात आलं. डॉन बॉस्को शाळेच्या विद्यार्थ्यांना घेऊन ही बस सायनच्या प्रतीक्षा नगर इथं जात होती. शाळेची बस बंद पडलीय आणि आत मुलं आहेत, हे पाहताच पोलिसांनी हा निर्णय घेतला. पावसाचा जोर वाढतोय हे पाहताच संभाव्य धोका लक्षात घेत ड्युटीवर तैनात पोलिसांनी बसमधील मुलांना बाहेर काढत पोलीस ठाण्यात आणलं. तिथं आणल्यानंतर या मुलांना खाऊ देत त्यांच्याशी मनमोकळा संवाद साधण्यात आला. मुंबई पोलिसांच्या या कृतीचं वरीष्ठ पोलिसांसह तमाम नागरिकांकडून कौतुक करण्यात आलं. झोन 4 च्या पोलीस उपायुक्त रागसुधा आर यांनी जातीनं माटुंगा पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस अधिकारी रवींद्र पवार यांचं कौतुक केलंय.

सकाळच्या जोरदार पावसानं सखल भाग जलमय : पहाटेपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे मध्य मुंबईतील दादर, माहीम, माटुंगा, वडाळा, परळ, किंग्ज सर्कल इथं मोठ्या प्रमाणात पाणी साचलं होतं. याशिवाय अंधेरी सब वे पाणी साचल्यामुळे काहीकाळ बंद होता. पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती महामार्गावर सकाळी दक्षिण मुंबईकडं जाणारी वाहतूक अतिशय संथगतीनं सुरू होती. तासनतास लोक गाडीतच अडकून पडल्याचं सर्वत्र चित्र होतं. वरळी नाका, लालबाग आणि जे जे पुलावरील वाहतूकही बराचकाळ मंदावली होती.

