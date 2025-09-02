ETV Bharat / state

आझाद मैदान तत्काळ रिकामं करा! मुंबई पोलिसांची मनोज जरांगे पाटलांना नोटीस - MANOJ JARANGE MUMBAI POLICE NOTICE

मुंबई पोलिसांनी मनोज जरांगे पाटलांना अधिकृत नोटीस बजावली आहे. यामध्ये 'आझाद मैदान तत्काळ रिकामं करावं', असं स्पष्ट नमूद करण्यात आलं आहे.

Maratha Protest
मराठा आंदोलन (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 2, 2025 at 11:16 AM IST

2 Min Read

मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आझाद मैदानात आमरण उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांना मुंबई पोलिसांनी अधिकृत नोटीस बजावली आहे. या नोटिशीत, "आझाद मैदान तत्काळ रिकामं करा," असं स्पष्ट नमूद करण्यात आलं आहे.

पोलिसांच्या या कारवाईमागे, सोमवारी (1 सप्टेंबर) मुंबई उच्च न्यायालयात झालेली सुनावणी कारणीभूत ठरली. न्यायालयानं आंदोलनाच्या आयोजकांवर आणि त्यांच्या निष्काळजीपणावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. 'आंदोलन आयोजकांच्या नियंत्रणाबाहेर गेलं असून, याचा परिणाम दक्षिण मुंबईतील जनजीवनावर होत आहे,' अशा शब्दांत न्यायालयानं टिप्पणी केली. तसेच, “मुंबईचं जनजीवन सुरळीत ठेवणं ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे,” असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं.

याच पार्श्वभूमीवर, मुंबई पोलिसांनी जरांगे पाटलांना ही नोटीस पाठवली. मात्र, जरांगे यांच्या कोअर कमिटीने "आम्हाला अद्याप अशी कोणतीही नोटीस प्राप्त झालेली नाही," असा दावा केला आहे.

Azad Maidan protest
मराठा आंदोलन मुंबई (ETV Bharat)

नोटिशीतील मुख्य मुद्दे : मुंबई पोलिसांनी मनोज जरांगे पाटील आणि त्यांच्या कोअर कमिटीला नोटीस बजावून आझाद मैदान तत्काळ रिकामं करण्यास सांगितलं आहे. या नोटिशीत, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचं आणि आंदोलनासाठी दिलेल्या परवानगीच्या अटी व शर्तींचं उल्लंघन केल्याचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे.

पोलिसांनी नमूद केलं आहे की, 29 ऑगस्ट 2025 रोजी एका दिवसासाठी आंदोलन करण्याची परवानगी देण्यात आली होती, मात्र त्या परवानगीच्या अटींचे पालन करण्यात आलं नाही. त्यामुळे, पुढील कोणतीही परवानगी देण्यास नकार देण्यात आला आहे.

नोटिशीत, मनोज जरांगे पाटील यांनी प्रसारमाध्यमांवर केलेल्या काही वक्तव्यांचीही पोलिसांनी दखल घेतली आहे. याशिवाय, कोअर कमिटीतील सदस्यांची नावंही नोटिशीत स्पष्टपणे नमूद करण्यात आली आहेत. यामध्ये किशोर आबा मरकड, पांडुरंग तारक, शैलेंद्र मरकड, सुदाम मुकणे, बाळासाहेब इंगळे, अॅड. अमोल लहाने, श्रीराम कुरणकर, संजय कटारे यांचा समावेश आहे.

पोलिसांनी स्पष्ट केलं आहे की, न्यायालयाच्या आदेशांचं उल्लंघन झाल्यामुळे आंदोलनाची परवानगी रद्द केली जात आहे, आणि आंदोलन तत्काळ थांबवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

Manoj Jarange
मनोज जरांगे पाटील (ETV Bharat)

नोटीस मिळालीच नाही, कोअर कमिटीचा दावा : मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाबाबत मुंबई पोलिसांनी बजावलेल्या नोटिशीबाबत आंदोलनाच्या कोअर कमिटीतील सदस्य चंद्रकांत भराट यांनी "आमच्यापर्यंत कोणतीही नोटीस पोहोचलेली नाही" असा दावा केला आहे.

भराट म्हणाले, "विनाकारण त्रास देऊ नका. दडपशाहीच्या मार्गानं आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न करू नका. आम्ही पुन्हा परवानगीसाठी अर्ज करू. ही आमच्या हक्काची लढाई आहे, आणि ती जिंकूनच इथून बाहेर पडू."

मात्र, या विरोधात जरांगे पाटलांचे वकील अ‍ॅड. आशिष गायकवाड यांनी पोलिसांची नोटीस मिळाल्याचं स्पष्ट केलं आहे. त्यांनी म्हटलं की, "उच्च न्यायालयाच्या सूचनांनुसार मराठा आंदोलक रस्ते रिकामे करतील," अशी तयारीही आंदोलकांनी दर्शवली आहे.

सीएसएमटी परिसरातून आंदोलकांना हटवण्यास सुरुवात : 29 ऑगस्टपासून सुरू असलेल्या मराठा आरक्षण आंदोलनात हजारोंच्या संख्येने मराठा बांधव सहभागी झाले असून, सीएसएमटी आणि आसपासच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात गर्दी निर्माण झाली आहे.

आंदोलकांनी अनेक ठिकाणी रस्ते अडवल्यामुळे कामावर जाणाऱ्या नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला. या पार्श्वभूमीवर, मुंबई उच्च न्यायालयानं याची गंभीर दखल घेत रस्ते तत्काळ रिकामे करण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाच्या आदेशानंतर, आझाद मैदान पोलिसांनी आंदोलकांना रितसर नोटीस पाठवत आझाद मैदान वगळता इतर ठिकाणी जमलेल्या आंदोलकांना हटवण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आझाद मैदानात आमरण उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांना मुंबई पोलिसांनी अधिकृत नोटीस बजावली आहे. या नोटिशीत, "आझाद मैदान तत्काळ रिकामं करा," असं स्पष्ट नमूद करण्यात आलं आहे.

पोलिसांच्या या कारवाईमागे, सोमवारी (1 सप्टेंबर) मुंबई उच्च न्यायालयात झालेली सुनावणी कारणीभूत ठरली. न्यायालयानं आंदोलनाच्या आयोजकांवर आणि त्यांच्या निष्काळजीपणावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. 'आंदोलन आयोजकांच्या नियंत्रणाबाहेर गेलं असून, याचा परिणाम दक्षिण मुंबईतील जनजीवनावर होत आहे,' अशा शब्दांत न्यायालयानं टिप्पणी केली. तसेच, “मुंबईचं जनजीवन सुरळीत ठेवणं ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे,” असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं.

याच पार्श्वभूमीवर, मुंबई पोलिसांनी जरांगे पाटलांना ही नोटीस पाठवली. मात्र, जरांगे यांच्या कोअर कमिटीने "आम्हाला अद्याप अशी कोणतीही नोटीस प्राप्त झालेली नाही," असा दावा केला आहे.

Azad Maidan protest
मराठा आंदोलन मुंबई (ETV Bharat)

नोटिशीतील मुख्य मुद्दे : मुंबई पोलिसांनी मनोज जरांगे पाटील आणि त्यांच्या कोअर कमिटीला नोटीस बजावून आझाद मैदान तत्काळ रिकामं करण्यास सांगितलं आहे. या नोटिशीत, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचं आणि आंदोलनासाठी दिलेल्या परवानगीच्या अटी व शर्तींचं उल्लंघन केल्याचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे.

पोलिसांनी नमूद केलं आहे की, 29 ऑगस्ट 2025 रोजी एका दिवसासाठी आंदोलन करण्याची परवानगी देण्यात आली होती, मात्र त्या परवानगीच्या अटींचे पालन करण्यात आलं नाही. त्यामुळे, पुढील कोणतीही परवानगी देण्यास नकार देण्यात आला आहे.

नोटिशीत, मनोज जरांगे पाटील यांनी प्रसारमाध्यमांवर केलेल्या काही वक्तव्यांचीही पोलिसांनी दखल घेतली आहे. याशिवाय, कोअर कमिटीतील सदस्यांची नावंही नोटिशीत स्पष्टपणे नमूद करण्यात आली आहेत. यामध्ये किशोर आबा मरकड, पांडुरंग तारक, शैलेंद्र मरकड, सुदाम मुकणे, बाळासाहेब इंगळे, अॅड. अमोल लहाने, श्रीराम कुरणकर, संजय कटारे यांचा समावेश आहे.

पोलिसांनी स्पष्ट केलं आहे की, न्यायालयाच्या आदेशांचं उल्लंघन झाल्यामुळे आंदोलनाची परवानगी रद्द केली जात आहे, आणि आंदोलन तत्काळ थांबवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

Manoj Jarange
मनोज जरांगे पाटील (ETV Bharat)

नोटीस मिळालीच नाही, कोअर कमिटीचा दावा : मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाबाबत मुंबई पोलिसांनी बजावलेल्या नोटिशीबाबत आंदोलनाच्या कोअर कमिटीतील सदस्य चंद्रकांत भराट यांनी "आमच्यापर्यंत कोणतीही नोटीस पोहोचलेली नाही" असा दावा केला आहे.

भराट म्हणाले, "विनाकारण त्रास देऊ नका. दडपशाहीच्या मार्गानं आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न करू नका. आम्ही पुन्हा परवानगीसाठी अर्ज करू. ही आमच्या हक्काची लढाई आहे, आणि ती जिंकूनच इथून बाहेर पडू."

मात्र, या विरोधात जरांगे पाटलांचे वकील अ‍ॅड. आशिष गायकवाड यांनी पोलिसांची नोटीस मिळाल्याचं स्पष्ट केलं आहे. त्यांनी म्हटलं की, "उच्च न्यायालयाच्या सूचनांनुसार मराठा आंदोलक रस्ते रिकामे करतील," अशी तयारीही आंदोलकांनी दर्शवली आहे.

सीएसएमटी परिसरातून आंदोलकांना हटवण्यास सुरुवात : 29 ऑगस्टपासून सुरू असलेल्या मराठा आरक्षण आंदोलनात हजारोंच्या संख्येने मराठा बांधव सहभागी झाले असून, सीएसएमटी आणि आसपासच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात गर्दी निर्माण झाली आहे.

आंदोलकांनी अनेक ठिकाणी रस्ते अडवल्यामुळे कामावर जाणाऱ्या नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला. या पार्श्वभूमीवर, मुंबई उच्च न्यायालयानं याची गंभीर दखल घेत रस्ते तत्काळ रिकामे करण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाच्या आदेशानंतर, आझाद मैदान पोलिसांनी आंदोलकांना रितसर नोटीस पाठवत आझाद मैदान वगळता इतर ठिकाणी जमलेल्या आंदोलकांना हटवण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

For All Latest Updates

TAGGED:

MANOJ JARANGE AZAD MAIDAN PROTESTMARATHA PROTEST 2025MANOJ JARANGE PATIL HUNGER STRIKEमनोज जरांगे पाटील मुंबई पोलीस नोटीसMANOJ JARANGE MUMBAI POLICE NOTICE

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.