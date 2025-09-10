ETV Bharat / state

मुंबई पोलीस उपायुक्तांना कुणालाही बडतर्फ करण्याचे अधिकार नाहीत, मॅटचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा

वर्ष 2018 मध्ये व्यभिचाराच्या आरोपांवरून कामावरून काढून टाकलेल्या पोलीस कॉन्स्टेबलला तात्काळ सेवेत घेण्याचे मॅटचे आदेश आहेत.

Mat orders immediate recruitment of police constables
पोलीस कॉन्स्टेबलला तात्काळ सेवेत घेण्याचे मॅटचे आदेश (Source- ETV Bharat)
Choose ETV Bharat

मुंबई : महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणानं (मॅट) मुंबई पोलीस दलाशी संबंधित प्रकरणात नुकताच एक मोठा निर्णय दिलाय. व्यभिचाराच्या आरोपावरून सेवेतून काढून टाकलेल्या पोलीस कॉन्स्टेबल राजेश भालचंद्र सावंत यांना दिलासा देत त्यांना तात्काळ सेवेत रुजू करून घेण्याचे आदेश दिलेत.

मॅटचे आदेश काय? - मुंबई पोलीस उपायुक्त झोन 3 यांनी या प्रकरणात दिलेली शिक्षा न्यायाधिकरणानं अवैध ठरवत रद्द केलीय. तसेच राजेश सावंत यांना 15 दिवसांत सेवेत पुनर्स्थापित करत सेवेचे सर्व लाभ देण्याचे आदेश दिलेत. न्यायाधीश एम. ए. लवेकर आणि न्यायाधीश देबाशिष चक्रवर्ती यांच्या खंडपीठाने 21 ऑगस्ट रोजी निकाल देताना स्पष्ट केलंय की, महाराष्ट्र पोलीस कायदा, 1951 च्या कलम 25(2) मध्ये शिक्षेचे अधिकार असलेल्या अधिकाऱ्यांची यादी दिलेली आहे. या यादीत डीसीपीचा समावेशच नाही. बॉम्बे पोलीस मॅन्युअल आणि संबंधित नियमांचा दाखला देत न्यायाधिकरणानं नमूद केलंय की, नियुक्ती करणाऱ्या अधिकाऱ्यापेक्षा कमी दर्जाचा अधिकारी हा शिक्षा देऊ शकत नाही. पोलीस दलाच्या बाबतीत हे अधिकार केवळ आयुक्तांनाच आहेत, उपायुक्तांना नाहीत.

काय होतं प्रकरण? - एन. एम. जोशी मार्ग पोलीस ठाण्यामध्ये कार्यरत असलेल्या राजेश सावंत यांच्यावर वर्ष 2017 मध्ये व्यभिचाराचा आरोप ठेवण्यात आला होता. विभागीय चौकशीत आरोप सिद्ध झाल्याचं सांगत तत्कालीन डीसीपीनी 13 फेब्रुवारी 2018 रोजी सावंत यांना थेट सेवेतून काढून टाकलं होतं. या आदेशाविरोधात राजेश सावंत यांनी अपील दाखल केलं होतं. मात्र अतिरिक्त महासंचालक (प्रशासन) आणि राज्य सरकारनंही ते फेटाळून लावत डीसीपींचा निर्णय योग्य ठरवला. अखेर सावंत यांनी या आदेशाविरोधात मॅटकडे दाद मागितली.

याचिकाकर्त्यांचे वकील विनोद सांगवीकर (Source- ETV Bharat)

कसा झाला युक्तिवाद? - पोलीस विभागाच्या वतीनं न्यायाधिकरणात सांगण्यात आलं की, वर्ष 1993 च्या परिपत्रकानुसार डीसीपींना तसे अधिकार देण्यात आलेत, पण न्यायाधिकरणानं हा दावा फेटाळून लावला. “कलम 25(2) हे मूलभूत असून, त्यात बदल होणं शक्य नाही,” असं महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मॅटनं नोंदवलंय. या प्रकरणी राजेश सावंत यांच्या वतीनं ऍड. विनोद सांगवीकर यांनी युक्तिवाद केला. ई टीव्ही भारतला याबाबत माहिती देताना त्यांनी सांगितलं की, चौकशी अधिकारी यांनी स्वतः प्रस्तुतकर्ता म्हणून काम केलंय. तसेच तक्रारदार (पती) याची साक्ष घेता फक्त मुलीची साक्ष घेण्यात आली. तर दुसरीकडे तक्रारदाराची पत्नी आणि सासूने व्यभिचाराचे आरोप नाकारलेत. तरी त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं. पण न्यायाधिकरणानं मुळात डीसीपींना ही शिक्षा देण्याचा अधिकारच नाही, या मुख्य मुद्द्यावर आपला निर्णय दिलाय.

