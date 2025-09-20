मुंबई पोलीस आयुक्तांना राज्य मानवाधिकार आयोगाचं समन्स; 29 सप्टेंबरला हजर राहण्याचे आदेश
आयोगानं कांदिवली पोलीस ठाण्यानं सीसीटीव्ही फुटेज उपलब्ध न केल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, तपासासाठी हे फुटेज आवश्यक असल्याचं नमूद केलं आहे.
Published : September 20, 2025 at 11:36 AM IST
मुंबई : महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगानं मुंबई पोलीस आयुक्त देवेन भारती आणि उपायुक्त संदीप जाधव यांना समन्स बजावलं आहे. कांदिवली पोलीस ठाण्यातील मानवाधिकार उल्लंघनाच्या आरोपांशी संबंधित या प्रकरणात दोघांना 29 सप्टेंबर 2025 रोजी पुराव्यांसह हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. आयोगानं कांदिवली पोलीस ठाण्यानं सीसीटीव्ही फुटेज उपलब्ध न केल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, तपासासाठी हे फुटेज आवश्यक असल्याचं नमूद केलं आहे.
नेमकं प्रकरण काय? : अॅड. तरुण शर्मा यांनी शुभम जयस्वाल यांच्यावतीनं दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार, 10 मे 2024 रोजी कांदिवली पोलीस ठाण्याचे उपनिरीक्षक प्रवीण पाटील आणि विद्यार्थी पार्थ मेहेर यांच्या आई रेखा मेहेर यांनी जयस्वाल यांना 50 टक्के फी परत करण्यास सांगितलं. जयस्वाल यांनी नकार दिल्यावर उपनिरीक्षक पाटील यांनी त्यांना पट्ट्यानं मारहाण केली, तर रेखा मेहेर यांनी चपलेनं मारल्याचा आरोप आहे. यानंतर जयस्वाल यांनी उपनिरीक्षक पाटील आणि रेखा मेहेर यांच्याविरुद्ध मानवाधिकार उल्लंघनाची तक्रार आयोगाकडं दाखल केली.
पोलिसांकडून असहकार्य : आयोगाच्या तपास पथकानं आरोपांची पडताळणी करण्यासाठी कांदिवली पोलीस ठाण्याकडून सीसीटीव्ही फुटेज मागितलं. मात्र, पोलीस ठाण्यानं तपासात सहकार्य केलं नाही आणि आवश्यक फुटेज उपलब्ध करून देण्यास असमर्थता दर्शवली. शिवाय, तक्रारदारावर दबाव टाकून तपासात अडथळे निर्माण केल्याचं तपास पथकाच्या अहवालात नमूद आहे. हा अहवाल न्या. ए. एम. बदर आणि सदस्य संजय कुमार यांच्या खंडपीठासमोर सादर करण्यात आला. सुनावणीदरम्यान आयोगाच्या खंडपीठानं पोलिसांच्या वर्तनावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. पोलिसांचे असहकार्य हे “न्यायप्रशासनात हस्तक्षेप” असल्याचं आयोगानं म्हटलं आहे. आवश्यक पुरावे मिळवण्यासाठी स्वतः तपास करण्याशिवाय पर्याय नसल्याचंही आयोगाने नमूद केलंय.
सीसीटीव्ही फुटेजसह हजर राहण्याचे आदेश : आयोगानं मुंबई पोलीस आयुक्त देवेन भारती आणि उपायुक्त संदीप जाधव यांना 29 सप्टेंबर रोजी कांदिवली पोलीस ठाण्यातील सीसीटीव्ही फुटेजसह हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. ते हजर राहिले नाहीत, तर आयोग पुढील कारवाई करेल, असा इशारा देण्यात आला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 1 ऑक्टोबर 2025 रोजी होणार आहे.
