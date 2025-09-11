नौदलाची रायफल चोरी; मुंबई पोलिसांनी दोघांच्या तेलंगणातील नक्षलग्रस्त भागातून आवळल्या मुसक्या
नौदलाची रायफल चोरून पळालेल्या दोघांच्या तेलंगणातील नक्षलग्रस्त भागातून मुसक्या आवळण्यात मुंबई पोलिसांना यश आलं आहे.
Published : September 11, 2025 at 12:20 AM IST
मुंबई : नेव्ही नगरमधून भरलेल्या इंसास रायफल चोरी प्रकरणी दोन आरोपींना तेलंगणाच्या उत्तरेकडील आसिफाबाद येथून अटक करण्यात आली. या दोन्ही आरोपींना घेऊन पोलिसांचं एक विशेष पथक संध्याकाळी उशिरा मुंबईत दाखल झालं. या घटनेचं गांभीर्य लक्षात घेऊन या आरोपींना रात्री उशिरानं दंडाधिकाऱयांच्या घरी जाऊन हजर करत रिमांड घेण्यात आली. दोन्ही आरोपींना 15 सप्टेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आलीय, अशी माहिती मुंबई गुन्हे शाखेचे उपायुक्त राजतिलक रौशन यांनी दिली. या दोघांपैकी एकजण अग्नीवीर असल्याची माहिती समोर येतेय.
नेव्ही नगरमधून रायफल चोरणाऱ्यांना नक्षलग्रस्त भागातून अटक : राकेश डुब्बुल्ला आणि त्याचा भाऊ उमेश डुब्बुल्ला या दोघांना याप्रकरणी अटक करण्यात आलीय. गेल्या वर्षभरापासून राकेश हा नौदलाच्या कोच्ची तळावर कार्यरत होता, त्यानंतर त्यानं काहीकाळ मुंबईतही काम केलंय. या दोघांना तेलंगणाच्या उत्तरेला असलेल्या आसिफाबाद जिल्ह्यातील येळगापल्ली या नक्षलग्रस्त भागातून अटक करण्यात आलीय. या दोघांवर कुलाबा नेव्ही नगर या अतिसुरक्षित परिसरातून इंसास रायफल, तीन भरलेल्या मॅगझीनसह 40 काडतुसांची चोरी केल्याचा आरोप आहे. या दोघांकडून चोरलेली रायफल आणि काडतुस जप्त करण्यातही मुंबई पोलिसांना यश आलंय. या चोरीमागे या दोघांचा नेमका हेतू काय होता?, याचा तपास सुरू असल्यानं त्यांच्या पोलीस कोठडीची गरज असल्याचं पोलिसांनी या रिमांडकरता कोर्टाला सांगितलं, अशी माहिती मुंबई गुन्हे शाखेचे उपायुक्त राजतिलक रौशन यांनी दिली.
अतिसुरक्षित भागातून चोरी कशी झाली? : राकेश आणि उमेश या दोन भावांचं तेलंगणातील येळगापल्ली गावात एक शिधावाटप दुकान आहे. राकेश हा बारावीपर्यंत शिकलाय, तर उमेश दहावी पास आहे. हे दोघे 4 सप्टेंबर रोजी मुंबईत दाखल झाले होते. दोन दिवस त्यांनी मुंबईतील कुलाबा परिसराची रेकी केली होती. राकेश हा इथं काही दिवस बंदोबस्ताला तैनात असल्यानं त्याला या परिसराची चांगलीच माहिती होती. नाविकांची डांगरी घालून 6 सप्टेंबर रोजी नेव्ही नगरमध्ये फिरत होता, सायंकाळी साडेसात वाजता तो एपी टॉवर्स या प्रतिबंधित परिसरात गेला होता. त्या ठिकाणी कार्यरत असलेल्या एका जवानाला सध्या अतिदक्षतेचा इशारा असल्याचं त्याने सांगितलं. बंदोबस्ताला तैनात व्यक्ती बदलण्याच्या सूचना आल्यात. आणि यापुढे मी या ठिकाणी बंदोबस्ताला तैनात असेन, असे सांगून त्यानं ड्युटीवर असलेल्या जवानाकडील इंसास रायफल, 3 मॅगझीन आणि 40 जिवंत काडतुसे घेतली आणि त्या जवानाला वसतिगृहात जाण्यास सांगितलं, तसा तो निघून गेला. त्यावेळी ठरल्याप्रमाणे राकेशचा भाऊ उमेश हा त्याचवेळी नेव्ही नगरच्या बाहेर बरोबर त्याच ठिकाणी भिंतीच्या दुसऱया बाजूला उभा होता. राकेशनं मग ठरल्याप्रमाणे भिंतीवरून हत्यारांनी भरलेली बॅग पलिकडे फेकली, आणि दोघांनी तिथून पोबारा केला.
विविध तपास यंत्रणांकडून आरोपींचा सुरू होता शोध : काहीवेळानं आधीचा जवान तिथं परत आला तेव्हा तिथं कुणीच नाही, हे पाहताच त्यानं वरिष्ठांना याची माहिती दिली आणि चोरीचा हा सारा प्रकार उघडकीस आला. याप्रकरणी कफ परेड पोलीस ठाण्यात चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणाची गंभीरता पाहत मुंबई पोलिसांची गुन्हे शाखा, दहशतवाद विरोधी पथक, राष्ट्रीय सुरक्षा यंत्रणा आणि नौदल पोलीस असे सर्व या आरोपींचा सर्वत्र शोध घेत होते. या आरोपींचा शोध घेण्यासाठी मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेनं नऊ पथकं तयार केली होती. अखेर मुंबई पोलिसांनीच या आरोपींचा माग काढत तेलंगणातील नक्षली भागातून त्यांना मंगळवारी रात्री अटक केली. प्राथमिक चौकशीतून मिळालेल्या माहितीनुसार, नेव्ही नगर येथून रायफल चोरी केल्यानंतर हे दोघे लोकमान्य टिळक टर्मिनस इथं पोहोचले. तिथून आधी पुणे आणि नंतर हे दोघेही रेल्वेनंच हैदराबादपर्यंत गेले. तेथून त्यांनी तेलंगणातील येळगापल्ली हे आपलं मूळ गाव गाठलं. या दोघांवर चोरी आणि शस्त्रास्त्र कायद्यासह बीएनएसमधील अनेक कलमं लावण्यात आलीत, अशी माहिती मुंबई गुन्हे शाखेचे उपायुक्त राजतिलक रौशन यांनी दिली.
हेही वाचा -