मुंबई : मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांना मुंबई हायकोर्टानं काल मुंबईतील आझाद मैदान इथं आंदोलन करण्यास पवारनगी नाकारली होती. मात्र, आज मनोज जरांगे पाटील यांना नियम आणि अटींसह आझाद मैदानात आंदोलन करण्यास पोलिसांनी परवानगी दिली आहे. त्यानुसार, मनोज जरांगे पाटील यांना 29 ऑगस्टला आझाद मैदानात फक्त एका दिवसाच्या उपोषणासाठी परवानगी देण्यात आली आहे.
आंदोलनाच्या वेळी मोर्चा काढता येणार नाही : याचबरोबर, आझाद मैदानावर मनोज जरांगे पाटील यांच्यासोबत केवळ पाच वाहनं आणण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. तसंच मनोज जरांगे पाटील यांना पाच हजार आंदोलकांसह 29 ऑगस्टला सकाळी 9 ते सायंकाळी 6 वाजेतपर्यंत आंदोलन करण्यास परवानगी दिली असून शनिवार, रविवार व शासकीय किंवा सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी कोणत्याही परवानग्या देण्यात येणार नाहीत. आंदोलनाच्या वेळी मोर्चा काढता येणार नाही, अशा अनेक अटी पोलिसांनी घातल्या आहेत.
मुंबई पोलिसांनी घातलेल्या अटीशर्ती...
- मुंबईत कोणत्याही मोर्चाला परवानगी नसेल.
- हे आंदोलन केवळ एका दिवसाचं असेल. आंदोलन आठवड्याच्या दिवशीच करणं बंधनकारक असेल, शनिवार, रविवार किंवा सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी परवानगी मिळणार नाही.
- आंदोलनाची वेळ सकाळी 9 ते सायंकाळी 6 पर्यंतचीच असेल, त्यानंतर तिथं कुणालाही थांबता येणार नाही.
- मुंबईत केवळ मोजक्याच वाहनांना परवानगी असेल. वाहनांची पार्किंग व्यवस्था पोलीसांच्या सल्ल्यानंच होईल. आंदोलकांची वाहनं ईस्टर्न फ्रीवेवरूनच दक्षिण मुंबईत येतील. शहरात मुख्य रस्त्यावरून प्रवेश नसेल.
- मुख्य नेत्यासोबत केवळ 5 गाड्यांना आझाद मैदानात प्रवेश असेल.
- आंदोलनात केवळ 5 हजार लोकच सहभागी होऊ शकतील. आझाद मैदानात 7 हजार चौ. मी. जागा आंदोलनाकरता राखीवय. जर त्या दिवशी इतर आंदोलनं असतील तर त्यांचंही आंदोलन सुरूच राहील.
- परवानगीशिवाय माईक, लाऊड स्पीकर वापरता येणार नाही.
- आंदोलनाच्या जागेत स्वयंपाक किंवा खाद्यपदार्थ तयार करण्यास पूर्णपणे बंदी असेल.
- सणासुदीचे दिवस असल्यानं कुणाच्याही धार्मिक भावना दुखावतील असं वर्तन करता येणार नाही.
- लहान मुलं, गरोदर स्त्रिया आणि वृद्धांना आंदोलनाच्या ठिकाणी आणू नये.
एकच दिवस आंदोलनाची अट मान्य नाही : दरम्यान, मुंबई पोलिसांनी आंदोलनाला परवानगी दिल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी, ते म्हणाले की, "एकच दिवस आंदोलनाची अट मान्य नाही. एक दिवस आंदोलनाला परवानगी देणार असाल तर एका दिवसात मागण्या मान्य करा. आम्हाला ज्या अटी घालण्यात आल्या आहेत. त्याचं पालन केलं जाईल. तसंच आज शिवनेरी इंथ पोहोचल्यानंतर मुंबई पोलिसांनी परवानगी देताना घातलेल्या अटींबद्दल माहिती घेऊ, याबाबत कोर्टात देखील जाण्याबाबत विचार करु," असं मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटलं आहे.
काय होती कोर्टात याचिका? : दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मुंबईत होऊ घातलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाविरोधात AMY फाऊंडेशनच्यावतीनं अनिलकुमार मिश्रा यांनी मुंबई हायकोर्टात धाव घेत दाद मागितली होती. या याचिकेवर काल मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढं सुनावणी झाली. यामध्ये या आंदोलनाचा मुंबईच्या वाहतुकीवर तसंच सणासुदीच्याकाळात संपूर्ण जीवनमानावर परिणाम होईल. त्यामुळं या मोर्चाला मुंबईत येऊ न देता वेशीवरच नवी मुंबई-खारघर इथं आंदोलनाला जागा देण्यात यावी. जेणेकरून हा मोर्चा मुंबईत येणार नाही, अशी विनंती कोर्टाकडे करण्यात आली होती.
याचिकेवर हायकोर्टाचे नेमके निर्देश काय? : या याचिकेची दखल घेत हायकोर्टानं स्पष्ट केलं की, या आंदोलनामुळं मुंबईची वाहतूक व्यवस्था, रहदारी कोलमडू शकते. आधीच गणेशोत्सवाचे दिवस आणि त्यात आधीच बंदोबस्तावर असलेल्या मुंबई पोलिसांवर अधिक ताण नको. त्यामुळं या आंदोलनाची मुंबईत परवानगी देऊ नका. त्याऐवजी जर आंदोलकांकडून मागणी झाली तर त्यांना नवी मुंबई- खारघर इथं उपलब्ध असलेल्या मोकळ्या मैदानात मोर्चाची परवानगी द्यावी, असे निर्देश हायकोर्टानं राज्य सरकारला दिलेत. तसंच कायद्यानं प्रत्येकाला विरोध प्रदर्शन करण्याचा, आंदोलन करण्याचा अधिकार दिलाय. मात्र विरोध प्रदर्शन हे सनदशीर आणि कायदेशीर मार्गानंच व्हायला हवं. व्यवस्था किंवा सर्वसामान्य जनतेला वेठीस धरून आंदोलन होता कामा नये, असंही हायकोर्टानं म्हटलं आहे.
हेही वाचा :