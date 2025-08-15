नाशिक - भारत 79वा स्वातंत्र्य दिन साजरा करत आहे. मात्र आजही देशात बेरोजगारी, कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर आहे. 2014 नंतर देश स्वातंत्र झाला नाही तर खड्ड्यात गेला. आदिवासी, शोषित पीडित यांच्यापर्यंत आजही स्वातंत्र्याची किरणे पोहोचली नाहीत. देशातील 80 कोटी लोकांना 10 किलो धान्य देऊन मतं विकत घेतली जात आहेत. हे सरकार ईव्हीएम घोटाळ्यातून निवडून आलं आहे. सुरुवातीला देश धार्मिक होता त्यांनी राजकीय स्वार्थासाठी भाजपाने देश धर्मांध केला. जातीय फूट पाडली जात आहे. हे देशाच्या स्वातंत्र्याला धोकादायक आहे, अशी बोचरी टीका खासदार संजय राऊत यांनी करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर निशाणा साधला.
आम्ही एकत्र निवडणूक लढवू - राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या पाठीमागे मराठी माणसाची ताकद आहे. आम्ही मुंबईसह नाशिक, ठाणे कल्याण तसेच इतर महानगरपालिका निवडणूक एकत्र लढू याबाबत चर्चा सुरू आहे, असं खासदार संजय राऊत यांनी स्पष्ट केलं आहे.
नाव घेऊन इशारा देतील एवढी हिंमत नाही - ट्रम्प यांचे नाव घेऊन इशारा देतील एवढी हिंमत मोदींमध्ये नाही. ट्रम्प रोज देशाला, मोदींना शिव्या देतात. मात्र तरी देखील त्यांचं नाव घेतलं जात नाही. पाकिस्तानला इशारा देणं सोपं आहे. त्यांच्या मागे चीन आहे, त्यांच्यावर मात्र बोललं जात नाही. लाल किल्ल्यावरून मोदींनी खोटं भाषण केलं, अशी टीकाही संजय राऊत यांनी केली. स्वदेशीचा नारा हा काँग्रेस पक्षाची देणगी आहे. महात्मा गांधी, लोकमान्य टिळक, पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी हा नारा दिला होता. आज काँग्रेसची टोपी घालत ते काँग्रेसवादी झाले असा टोला संजय राऊत यांनी मोदी यांना लगावला.
