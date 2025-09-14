मुंबईकरांनो कामानिमित्त बाहेर पडताय? आधी रेल्वेचं वेळापत्रक पाहा, रविवारी दिलासा दिलाय
प्रत्येक रविवारी मध्य रेल्वेच्या तिन्ही मार्गावर तर, पश्चिम रेल्वेच्या मुख्य मार्गावर मेगाब्लॉक घेतला जातो.
Published : September 14, 2025 at 12:00 AM IST
मुंबई : मुंबईची लाईफलाईन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या लोकल ट्रेनने प्रवास करणाऱ्यांसाठी आज (रविवारी) रेल्वेने काहीसा दिलासा दिला आहे. त्याचे कारण म्हणजे, डागडुजी व विविध अभियांत्रिकी कामाच्या कारणांसाठी प्रत्येक रविवारी मध्य रेल्वेच्या तिन्ही मार्गावर तर, पश्चिम रेल्वेच्या मुख्य मार्गावर मेगाब्लॉक घेतला जातो. परंतु, आज पश्चिम रेल्वेने दिवसकालीन ब्लॉक न घेता रात्रकालीन ब्लॉक घेण्याचा निर्णय घेतला असून, दुसरीकडे मध्य रेल्वेने ठाणे ते छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस मुख्य मार्ग व ट्रान्सहार्बर मार्गावर कोणताही ब्लॉक घेण्यात येणार नसल्याचे जाहीर केले आहे.
कधीपासून मेगाब्लॉक सुरू? : या संदर्भात मध्य रेल्वेच्या जनसंपर्क विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, विविध अभियांत्रिकी कामांसाठी कल्याण ते ठाणे स्थानकांदरम्यान 5व्या व 6व्या मार्गावर सकाळी 9 ते दुपारी 1 वाजेपर्यंत ब्लॉक घेण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले असून, हार्बर लाईनवर 14 तास 30 मिनिटांचा मेगाब्लॉक जाहीर करण्यात आला आहे. हा ब्लॉक शनिवारी 13 सप्टेंबर रात्री सुरू होणार असून तो रविवार दुपारपर्यंत चालेल. या कालावधीत, कुर्ला येथे अपग्रेडेड हार्बर लाईन स्टेशनच्या बांधकामासाठी ट्रॅक डायव्हर्शनचे काम केले जाईल.
हार्बर मार्गावरील ब्लॉक : मध्य रेल्वेच्या माहितीनुसार, हार्बर मार्गावरील ब्लॉक शनिवार 13 सप्टेंबर रोजी रात्री 11:05 वाजता सुरू होईल आणि रविवार 14 सप्टेंबर रोजी दुपारी 01:35 वाजेपर्यंत चालेल. ब्लॉकपूर्वी शेवटची गाडी (शनिवार) अप सेवा: पनवेल ते छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस रेल्वे स्थानक लोकल रात्री 09:52 वाजता पनवेलहून सुटणार असून, डाउन लोकल छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस रेल्वे स्थानक ते पनवेल गाडी रात्री 10:14 वाजता छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस रेल्वे स्थानक येथून सुटेल.
पर्यायी वाहतुकीची व्यवस्था : ब्लॉक संदर्भात माहिती देताना मध्य रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर स्वप्नील नीला यांनी सांगितले की, मध्य रेल्वेवरील मेगाब्लॉक काळात मुंबईकरांची कोणतेही गैरसोय होऊ नये यासाठी आम्ही पर्यायी वाहतुकीची व्यवस्था केली असून, ब्लॉक कालावधीत अतिरिक्त बसेस चालवण्यासाठी बेस्ट आणि एनएमएमटीला कळविण्यात आले आहे. सोबतच 13 सप्टेंबर आणि 14 सप्टेंबर रोजी अनुक्रमे रात्री 10 ते सकाळी 6 आणि सकाळी 6 ते दुपारी 2 वाजेपर्यंत कुर्ला स्थानकावर देखरेख कर्तव्यासाठी तिकीट निरीक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली.
पश्चिम रेल्वेवर जम्बो ब्लॉक : पश्चिम रेल्वेने 13/14 सप्टेंबरच्या रात्री बोरिवली आणि गोरेगाव स्थानकांदरम्यान अप आणि डाऊन धीम्या मार्गांवर 00:30 ते 04:30 पर्यंत चार तासांचा जम्बो ब्लॉक घेण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे. पश्चिम रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ब्लॉक कालावधीत बोरिवली आणि अंधेरी स्थानकांदरम्यान अप स्लो मार्गावरील गाड्या अप फास्ट मार्गावर चालवल्या जातील. परिणामी, या गाड्या राम मंदिर स्थानकावर थांबणार नाहीत. ब्लॉकमुळे काही अप आणि डाउन गाड्या रद्द केल्या जातील तर, काही गाड्या अल्पकालीन चालविण्यात येतील अशी माहिती पश्चिम रेल्वेने दिली आहे.
हेही वाचा - हजारो कोटी खर्च, गर्दी मात्र तशीच! सीएसएमटी ते कुर्ला मार्गावरील महत्त्वाची कामं वर्षानुवर्षे प्रलंबित