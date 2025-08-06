Essay Contest 2025

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर दादरमधील कबुतरखान्यात पक्ष्यांना दाणे टाकण्यास बंदी असताना पक्षीप्रेमींनी आज राडा केला. त्यानंतर बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी भूमिका स्पष्ट केली.

संग्रहित- कबुतरखाना (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 6, 2025 at 5:04 PM IST

मुंबई - दादर परिसरातील कबुतरखाना पुन्हा एकदा वादात सापडला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर बृहन्मुंबई महानगरपालिकेनं कबुतरखान्याला झाकण्यासाठी ताडपत्री लावली होती. ही ताडपत्री आज काही पक्षीप्रेमींनी काढून टाकली. या धक्कादायक प्रकारावर थेट बृहन्मुंबई महापालिका आयुक्तांनी भूमिका स्पष्ट केली. ‘हा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट’ असल्याचं बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी म्हटलं आहे.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी दादर येथील कबूतरखाना प्लास्टिकनं झाकल्यानंतर त्या विरोधात विशिष्ट समाजाच्या पक्षीप्रेमींनी निदर्शने केली. त्यानंतर लगेचच मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनीदेखील पालिकेला एक पत्र लिहिलं. पुढे हा विषय अगदी मुख्यमंत्र्यांपुढेदेखील मांडला गेला. मंगल प्रभात लोढा यांनी कबुतरखान्याबाबत सुवर्णमध्य काढावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. याप्रकरणी मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीदरम्यान चर्चा करण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही हा मुद्दा गांभीर्यानं घेत त्यांनी मंगल प्रभात लोढा यांच्यासोबत बैठक घेतली. मुख्यमंत्र्यांनी पर्यायी उपाययोजना होईपर्यंत कबुतरांना संघटनात्मक पाठिंब्यानं नियंत्रित आहार देण्याचे निर्देश पालिकेला दिले.



मंगळवारी मुख्यमंत्र्यांनी पालिकेला दिलेल्या निर्देशानंतर आज लगेचच सकाळी विशिष्ट समाजातील काही पक्षीप्रेमी दादरमधील कबुतरखान्यात पोहोचले. त्यांनी बृहन्मुंबई पालिकेनं लावलेली ताडपत्री काढून टाकली. ताडपत्री काढून टाकताच विशिष्ट समाजातील पक्षीप्रेमी विरुद्ध तिथे आधीच उपस्थित असलेल्या पालिका कर्मचारी, सामान्य नागरिक आणि स्थानिक यांच्यात जोरदार वाद सुरू झाला. त्यानंतर घोषणाबाजी सुरू झाली. तणावाची स्थिती होताना पोलिसांना हस्तक्षेप करावा लागला.

महापालिका आयुक्तांनी मांडली रोखठोक भूमिका- या प्रकाराबाबत ईटीव्ही भारतनं बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त आणि प्रशासक भूषण गगराणी यांच्याशी बातचीत केली असता त्यांनी सांगितलं की, "हा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आहे. तिथले प्लास्टिक आणि बांबू आमच्या कर्मचाऱ्यांनी पोलिसांच्या मदतीनं पुन्हा लावले आहेत. तो कबूतरखाना पुन्हा झाकण्यात आला आहे. जे कबुतरखाने बंद आहेत, ते बंदिस्तच राहणार आहेत. मात्र, येथील कबुतरांना दाणा-पाणी देण्यासाठी एक वेळ निर्धारित करण्यात येईल. त्यामध्ये दादरचा कबुतरखानादेखील आहे. नागरिकांना कुठलाही त्रास होणार नाही, अशी वेळ ठरविण्यात येईल. तसेच उच्च न्यायालयाचा अवमान होणार नाही, तेही पाहिजे जाईल." अशी प्रतिक्रिया आयुक्त आणि प्रशासक भूषण गगराणी यांनी दिली आहे.

न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास कारवाई?- पालिकेनं न्यायालयाच्या आदेशानुसार हे कबूतरखाने झाकलेले असताना आंदोलकांनी ताडपत्री आणि बांबू काढण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्याविरोधात पालिका कारवाई करणार का? असा प्रश्न पालिका आयुक्तांना सध्या विचारला जात आहे. सध्या, दादर कबुतरखाना पोलिसांच्या देखरेखीखाली आहे. पालिकेचे कर्मचारीदेखील घटनास्थळावर उपस्थित आहेत. या प्रकरणाची सुनावणी सोमवारी उच्च न्यायालयात होणार असून, त्याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

गुन्हे दाखल करण्याचे उच्च न्यायालयानं दिलेत आदेश-कबुतरखान्याशी संबंधित याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यावर गुन्हे दाखल करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयानं ३१ जुलैला आदेश दिले आहेत. कबुतरांची पिसं, विष्ठा ही मानवी आरोग्याला अपायकारक असतानाही लोक न्यायालयाचे आदेश धुडकावून कबूतरांना खाद्य घालतातच कसे? तुम्ही काय करत होतात? असा सवाल करत हायकोर्टानं मुंबई महापालिकेला जाबदेखील विचारला होता.

