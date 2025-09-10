ETV Bharat / state

आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील शहरांप्रमाणेच मुंबईचादेखील विकास सुरू; भूषण गगराणींनी स्पष्टच सांगितलं

जगभरातील विविध आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील शहरांप्रमाणेच मुंबईचादेखील विकास सुरू आहे, असे मत बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक भूषण गगराणी यांनी व्यक्त केले आहे.

भूषण गगराणींनी स्पष्टच सांगितलं (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 10, 2025 at 10:15 AM IST

मुंबई – मुंबईतील नागरिकांना उत्तमोत्तम नागरी सोयी-सुविधा पुरविण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिका सदैव कटिबद्ध आहे. भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन सोयी-सुविधांची व्याप्ती वाढवण्याच्या अनुषंगाने तसेच विकसित आणि सक्षम मुंबईसाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून रस्ते, पूल, पाणीपुरवठा, आरोग्य, शिक्षण आदी विविध अंगांनी पायाभूत सुविधांची पायाभरणी केली जात आहे. जगभरातील विविध आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील शहरांप्रमाणेच मुंबईचादेखील विकास सुरू आहे, असे मत बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक भूषण गगराणी यांनी व्यक्त केले आहे.

भांडवली अर्थसंकल्पाच्या सुमारे 52 टक्के इतकी गुंतवणूक : ‘व्हिजन फॉर मुंबई सिटी’ या एका खासगी कार्यक्रमात आयुक्त भूषण गगराणी यांनी विधान केले असून, मुंबईचे भविष्य कसे असेल याबाबत गगराणी यांनी भाष्य केले आहे. आयुक्त गगराणी पुढे म्हणाले की, मागील काही वर्षांमध्ये महानगरपालिकेने मुंबईतील पायाभूत सुविधांशी संबंधित प्रकल्पांवर एकूण भांडवली अर्थसंकल्पाच्या सुमारे 52 टक्के इतकी गुंतवणूक केली आहे. मुंबई महानगराच्या जमिनीखाली अनेक पायाभूत सुविधांची निर्मिती केली जात आहे. या सुविधा प्रत्यक्षात दिसत नसल्यामुळे नागरिकांना ते जाणवत नाही. पालिका देशातील अशा अग्रणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांपैकी एक आहे जी स्वत:च्या अखत्यारितील पाच धरणांच्या माध्यमातून नागरिकांना वर्षाचे 365 दिवस अखंडपणे रोज सुमारे 4 हजार दशलक्ष लीटर पाणीपुरवठा करते. विशेष म्हणजे नागरिकांच्या घराच्या नळापर्यंत शुद्ध पिण्याच्या पाण्याचा अव्याहतपणे पुरवठा करते.

पिण्यायोग्य स्वरूपातील पाणी समुद्रात सोडले जाणार : सध्या मुंबईत महानगरपालिकेकडून सात मलजल प्रक्रिया केंद्रांचा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सुरू असून, वर्ष 2028 पर्यंत या सात मलजल केंद्रांच्या माध्यमातून मलजलावर प्रक्रिया करून पिण्यायोग्य स्वरूपातील पाणी समुद्रात सोडले जाणार आहे. यातून मलजलाच्या समस्येवर तोडगा निघेल, पर्यायाने मुंबईतील समुद्रकिनाऱ्यांलगत स्वच्छ पाणी आपल्याला पाहता येईल. मुंबईतील पायाभूत सुविधांसाठी महानगरपालिकेकडून सुरू असलेल्या विविध उपाययोजनांच्या बळावर मुंबई महानगर हे आगामी काळात ‘जुन्या चैतन्यासह नवे शहर’ या संकल्पनेप्रमाणे भासू लागेल, असे भाष्य बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी केलंय.

