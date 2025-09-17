टीईटी-सीटीईटी निर्णयावर उच्च न्यायालयाचा दिलासा; शिक्षक संघटनांकडून स्वागत तर अनुभवी शिक्षकांबाबत तज्ज्ञ म्हणाले . . .
टीईटी आणि सीटीईटी परीक्षांबाबत मुंबई उच्च न्यायालयानं शिक्षकांना मोठा दिलासा दिला आहे. मात्र, काही शिक्षकांनी सरकारकडून टीईटीबाबत लेखी आश्वासन न मिळाल्यामुळे अनिश्चितता कायम असल्याचं सांगितलंय.
Published : September 17, 2025 at 10:38 AM IST
मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयानं सप्टेंबर 2025 मध्ये दिलेल्या आदेशात शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) आणि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) या दोन्ही परीक्षांना समान दर्जा दिला आहे. न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे की, टीईटी किंवा सीटीईटी पैकी कोणतीही एक परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना पुन्हा पात्रता परीक्षा देण्याची आवश्यकता नाही. या निर्णयामुळे राज्यातील तसेच, देशभरातील हजारो शिक्षक आणि उमेदवारांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र, काही शिक्षकांनी सरकारकडून टीईटीबाबत अद्याप लेखी आश्वासन न मिळाल्यामुळे अनिश्चितता कायम असल्याचं सांगितलं आहे.
टीईटी-सीटीईटी निर्णयाबाबत शासन निर्णय किंवा लेखी सूचना आल्या की, त्यानुसार कार्यवाही करण्यात येईल - उपसंचालक महेश पालकर
अनुभवी शिक्षकांनादेखील टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणं बंधनकारक : "सर्वोच्च न्यायालयाच्या टीईटीबाबत अचानक आलेल्या निकालामुळे 5 वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवा शिल्लक असलेल्या असंख्य शिक्षकांवर प्रचंड ताण आला आहे," असं करिअर काउन्सिलर आणि शिक्षक जयवंत कुलकर्णी यांनी सांगितलं. "येत्या दोन वर्षात टीईटी उत्तीर्ण न झाल्यास, अशा शिक्षकांची सेवा सक्तीनं समाप्त करण्यात येईल. तसेच, ज्यांची सेवा 5 वर्षांपेक्षा कमी शिल्लक आणि जे पदोन्नतीसाठी पात्र आहेत, अशा शिक्षकांनादेखील टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. त्यामुळे अतिरिक्त शालेय कामकाज आणि परीक्षा तयारी या दुहेरी दबावामुळे वयाची पन्नाशी ओलांडलेले शिक्षक मोठ्या मानसिक तणावाखाली आले," असं कुलकर्णी यांनी स्पष्ट केलं.
"मुळात 2012 नंतर नवनियुक्त होणाऱ्या शिक्षकांसाठी बंधनकारक असलेली टीईटी परीक्षा पूर्वीपासून सेवेत असलेल्या शिक्षकांना लागू करणं अन्यायकारक आहे, असं मत करिअर काउन्सिलर आणि शिक्षक जयवंत कुलकर्णी यांनी व्यक्त केलं. शासनानं आयोजित केलेली सर्वच प्रशिक्षणं वेळेवर पूर्ण करणारे, आपल्या विषयात आणि शाळेच्या निकालात सातत्यानं भरीव योगदान देणारे, 25 ते 30 वर्षे प्रामाणिक सेवा बजावणाऱ्या शिक्षकांना पुन्हा पात्रता सिद्ध करण्यासाठी परीक्षा का द्यावी लागावी? हा प्रश्न शिक्षकांना मनोमन दुखावणारा आहे," असं त्यांनी सांगितलं.
'शिक्षण विभागानं हस्तक्षेप करावा' : "राज्य शासनाच्या इतर खात्यांतील कोणत्याही सेवेत अशा प्रकारे परीक्षा घेऊन पात्रता सिद्ध करण्याचा प्रकार अस्तित्वात नाही. विशेषतः टीईटीसारख्या परीक्षांचा निकाल सरासरी साडेतीन टक्क्यांच्या आसपास असताना, अशा परीक्षेला सक्तीचं स्वरूप देणं योग्य नाही. न्यायालयानं या निर्णयाचा पुनर्विचार करणं अत्यंत गरजेचं आहे. त्याऐवजी एखादं विशेष प्रशिक्षण पूर्ण करण्याचा पर्याय अधिक संयुक्तिक ठरू शकतो. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासन आणि शालेय शिक्षण विभागानं तातडीनं हस्तक्षेप करून शिक्षकांच्या मानसिक तणावाची दखल घेणं आवश्यक आहे," असंही जयवंत कुलकर्णी यांनी स्पष्टपणे नमूद केलं.
पुन्हा परीक्षा देण्याचा ताण कमी होणार : गेल्या काही दिवसांपासून सर्वोच्च न्यायालयानं सर्व सेवेतील शिक्षकांसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण होणं बंधनकारक ठरवल्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात मोठा संभ्रम निर्माण झाला होता. विशेषतः केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) उत्तीर्ण उमेदवारांना राज्यस्तरीय टीईटी पुन्हा द्यावी लागेल का? हा प्रश्न अनेक शिक्षकांसमोर निर्माण झाला होता. मात्र, न्यायालयाच्या अलीकडील निर्णयामुळे या बाबीवर स्पष्टता आली आहे. सीटीईटी उत्तीर्ण उमेदवारांची पात्रता मान्य केली जाणार असल्यामुळे त्यांच्यावरचा पुन्हा परीक्षा देण्याचा ताण आता कमी होणार आहे. पण तरीही, शिक्षकांनी या निर्णयाची अंमलबजावणी लेखी स्वरूपात व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे, जेणेकरून अधिकृत शंका दूर होऊन प्रशासनिक पातळीवर स्पष्टता राहील.
2019 मध्ये टीईटी उत्तीर्ण उमेदवारांचे भवितव्य अद्याप अनिश्चित : दरम्यान, न्यायालयानं 2019 मध्ये झालेल्या टीईटी परीक्षेबाबत स्वतंत्र आदेश दिला आहे. त्या वर्षी मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार झाल्याचं तपासणीत निष्पन्न झालं होतं. परिणामी, 2019 मध्ये टीईटी उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना न्यायालयाच्या एकसंध निर्णयाचा थेट लाभ मिळणार नाही. त्यांच्या प्रकरणाचा स्वतंत्रपणे विचार करून निर्णय घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने प्रशासनाला दिले आहेत. यामुळे 2019 मध्ये टीईटी उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांचं भवितव्य अद्याप अनिश्चित आहे. शिक्षण विभागाकडून लवकरच याबाबत पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, अशी अपेक्षा संबंधित उमेदवारांकडून व्यक्त केली जात आहे.
शिक्षक संघटनांकडून स्वागत : न्यायालयाच्या अलीकडील आदेशाचे शिक्षक संघटनांनी स्वागत केलं आहे. त्यांच्या मते, सीटीईटी ही राष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त परीक्षा असल्यानं तिचा दर्जा राज्य टीईटीच्या समकक्ष मानणं हा सकारात्मक निर्णय आहे. यामुळे सीटीईटी उत्तीर्ण शिक्षकांवर अन्याय होणार नाही आणि आधीच पात्रता मिळवलेल्या शिक्षकांना पुन्हा नव्यानं परीक्षा देण्याची सक्तीही टळेल. परिणामी, त्यांच्या नोकरीवरील असुरक्षितता आणि मानसिक दबाव कमी झाला आहे. तथापि, 2019 मध्ये टीईटी उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना या निर्णयाचा थेट लाभ मिळणार नाही, हे स्पष्ट झाल्यामुळे त्या वर्षीच्या उमेदवारांचे भवितव्य अद्याप अनिश्चित आहे. त्यामुळे शासनानं या संदर्भात पारदर्शक, न्याय्य आणि मानवी दृष्टीकोनातून निर्णय घ्यावा, अशी मागणी शिक्षक संघटनांकडून करण्यात येत आहे.
या निर्णयामुळे शिक्षकांच्या पात्रतेबाबतचा संभ्रम काही प्रमाणात दूर झाला असला तरी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सध्याच्या सेवेत असलेल्या सर्व शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण होणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे वयाची साठी ओलांडणारे किंवा अंतिम सेवावर्षात असलेले अनेक शिक्षक अजूनही तणावाखाली आहेत. आता राज्य सरकार आणि शालेय शिक्षण विभाग या दोन्ही पात्रता परीक्षांना समान दर्जा देण्याच्या अंमलबजावणीची दिशा कोणती असेल, तसेच 2019 च्या टीईटी परीक्षेतील गैरप्रकारांबाबत कोणते निर्णय घेतले जातात, याकडे शिक्षक व उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे. मात्र याबाबत शिक्षण विभागाचे उपसंचालक महेश पालकर यांना प्रतिक्रिया विचारली असता, त्यांनी "टीईटी-सीटीईटी निर्णयाबाबत शासन निर्णय किंवा लेखी सूचना आल्या की, त्यानुसार कार्यवाही करण्यात येईल," असं स्पष्ट केलं.
हेही वाचा