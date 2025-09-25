ETV Bharat / state

वाढत्या लोकसंख्येचा पाणी वाटपावर ताण; मुंबईला 2041 पर्यंत दररोज 653 कोटी लिटर पाण्याची गरज

2041 पर्यंत वाढणाऱ्या लोकसंख्येच्या गरजा भागवण्यासाठी मुंबईत दररोज 653 कोटी लिटर पाणी लागणार आहे. त्यामुळं नव्या जलप्रकल्पांचं काम सुरू आहे.

September 25, 2025

मुंबई : मुंबईच्या लोकसंख्येत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. परिणामी, नागरी भागात दिवसेंदिवस पाण्याच्या मागणीत वाढ होत आहे. 2041 पर्यंत मुंबईची लोकसंख्या अंदाजे 17.24 दशलक्ष इतकी होण्याची शक्यता आहे. वाढत्या लोकसंख्येची तहान भागवण्यासाठी दररोज 653 कोटी लीटर पाणी लागणार असल्याची माहिती मुंबई महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागानं दिली आहे.

मुंबईकरांना लागतं दररोज लागतं एवढ पाणी : मुंबईला सद्यस्थितीमध्ये विहार 9 कोटी लीटर 90 दशलक्ष लिटर प्रतिदिन आणि तुळशी 1.8 कोटी लीटर (18 द.ल.ली. प्रतिदिन) तसंच मुंबईपासून सुमारे 100 ते 175 किलोमीटर अंतरावर स्थित असलेल्या तानसा 50 कोटी लीटर (500 द.ल.ली. प्रतिदिन), मोडक सागर (वैतरणा)45.5 कोटी लीटर (455 द.ल.ली. प्रतिदिन), उर्ध्व वैतरणा 64 कोटी लीटर (640 द.ल.ली. प्रतिदिन), हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे मध्य वैतरणा 45.5 कोटी लीटर (455 द.ल.ली. प्रतिदिन) आणि भातसा 202 कोटी लीटर (2020 द.ल.ली. प्रतिदिन) या सात जलस्रोतांद्वारे 400 कोटी लीटर (4000 द.ल.ली. प्रतिदिन) इतका पाणीपुरवठा करण्यात येतो. तरीही ऐन उन्हाळ्यात मुंबईकराना पाणी कपातिला सामोरं जावं लागतं. या दरम्यान, मागील काही वर्षापासून मुंबईच्या लोकसंख्येत झपाट्यानं वाढ होत आहे.

मुंबईकरांची वाढती तहान भागवण्यासाठी काम सुरू : पालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागानं दिलेल्या माहितीनुसार, 2041 पर्यंत मुंबईची अंदाजे लोकसंख्या 1 कोटी 72 लाख (17.24 दशलक्ष) आणि पाण्याची मागणी दररोज 653 कोटी लीटर (अर्थात 6,535 दशलक्ष लीटर्स) इतकी असण्याची शक्यता आहे. भविष्यातील पाण्याची गरज भागवण्यासाठी शासनानं मुंबईसाठी दिलेले गारगाई (440 दशलक्ष लीटर्स प्रतिदिनी), पिंजाळ (865 दशलक्ष लीटर्स प्रतिदिनी) आणि दमणगंगा पिंजाळ नदी जोड प्रकल्प (1,526 दशलक्ष लीटर्स प्रतिदिनी) हे स्रोत विकसित करण्यासाठी काम सुरु आहे.

पाणी पुरवठ्यात होणार इतकी वाढ : गारगाई, दमणगंगा आणि पिंजाळ हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर पाणीपुरवठ्यात प्रतिदिन 2,891 दशलक्ष लीटर्स इतकी वाढ होणार आहे. तर महानगरपालिकेनं मनोरी इथं 400 द.ल.ली. प्रतिदिनपर्यंत विस्तार क्षमता असलेल्या 200 द.ल.ली. प्रतिदिन निःक्षारीकरण प्रकल्प लवकरच सुरू करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचं पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

