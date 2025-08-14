रायगड-मुंबई-गोवा महामार्गाच्या रखडलेल्या कामामुळे आजवर हजारो कोकणवासीयांचा जीव गेल्यानं असंख्य कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली आहे. याकडे प्रशासनासह जनतेचं लक्ष वेधण्यासाठी पेणमधील तरुण चैतन्य पाटील यांनी अनोखा रस्ता सत्याग्रह सुरू केला. पळस्पेपासून सिंधुदुर्गातील झारापपर्यंत पायी पाहणी दौऱ्याला त्यांनी सुरुवात केली आहे. हा प्रवास कोकणवासीयांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि महामार्ग सुस्थितीत करण्याच्या निर्धारानं होत आहे.
गेली 14 वर्षे मुंबई-गोवा महामार्गाचं काम रखडलं आहे. अनेक ठिकाणी काम अर्धवट सोडण्यात आलेलं आहे. रस्त्याची विदारक अवस्था वाहतुकीला धोकादायक ठरत आहे. या महामार्गानं आजवर हजारो निरपराध बळी घेतले आहेत. कोकणवासीयांच्या सुरक्षित प्रवासाचा प्रश्न दीर्घकाळापासून दुर्लक्षित राहिल्यानं चैतन्य पाटील यांनी स्वखर्चाने आणि स्वतःच्या प्रयत्नानं पायी दौरा सुरू केला आहे. रक्षाबंधनाच्या दिवशी, बहिणीच्या राखीकरिता भावाला जीवाची किंमत द्यावी लागू नये, या भावनेतून चैतन्य यांनी आपल्या सत्याग्रहाची सुरुवात केली.
सरकारला सादर करणार अहवाल- पळस्पेपासून झारापपर्यंतच्या महामार्गावरील प्रत्येक टप्प्याचा त्यांनी बारकाईनं अभ्यास करण्याचे ठरवले आहे. या प्रवासात ते रस्त्याच्या कामातील त्रुटी, वाहतुकीला अडथळा आणणारे भाग, अपघाताची कारणे व धोकादायक वळणे (ब्लॅक स्पॉट्स), अपुरी चिन्हे आणि अडथळ्यांमुळे प्रवाशांना होणारा त्रास यांचे निरीक्षण करणार आहेत. त्याबाबतचा छायाचित्रांसह सविस्तर अहवाल तयार करणार आहेत. हा अहवाल संबंधित सरकारी यंत्रणांना सादर करून महामार्ग सुस्थितीत आणण्यासाठी पुढाकार घेण्याची मागणी ते करणार आहेत.
रखडलेले काम लवकर पूर्ण होण्याची अपेक्षा- चैतन्य पाटील हे गेल्या काही वर्षांपासून मुंबई-गोवा महार्गाची सुरक्षितता आणि त्रुटीवर सातत्यानं काम करत आहेत. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून त्यांनी वारंवार अपघातांची कारणे, रस्त्याच्या स्थितीचे फोटो, व्हिडिओ आणि जनतेच्या वेदना मांडल्या आहेत. त्यांच्या या पुढाकाराला स्थानिक नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि कोकणप्रेमींचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. चैतन्य पाटील यांच्या या पायी प्रवासातून तयार होणारा अहवाल शासन आणि संबंधित यंत्रणांच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घालेल, अशी कोकणवासीयांची अपेक्षा आहे. तसेच गेली 14 वर्षे रखडलेले काम लवकर पूर्ण होईल, अशी कोकणवासीय अपेक्षा करत आहेत.
कामे तातडीनं पूर्ण करण्याचे निर्देश- दरवर्षी कोकणवासीय गणेशोत्सावत आपल्या गावी परतण्यासाठी मुंबई-गोवा महामार्गावरून येतात. त्यांच्या प्रवासाला अडथळा येऊ नये, यासाठी मुंबई-गोवा महामार्गावरील उर्वरित कामे तातडीनं पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नुकतेच दिले आहेत. महामार्गाचे चौपदीकरण, रस्त्यातील खड्डे भरणे, विविध ठिकाणी दिशादर्शक फलक, पुलांची कामे, ट्रामा केअर सेंटरची उभारणी, दर 40 किलोमीटरवर शौचालयांची व्यवस्था, अशा सर्व सुविधा वेळेत पूर्ण करण्याचे त्यांनी प्रशासनाला निर्देश दिले आहेत.
