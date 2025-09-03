मुंबई : गणेशोत्सव हा मुंबईच्या सांस्कृतिक आणि धार्मिक जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. यंदाच्या गणेशोत्सवात सातव्या दिवशी म्हणजेच 2 सप्टेंबरला मध्यरात्री 12 वाजेपर्यंत मुंबईत एकूण 54 हजार 353 गणेश मूर्तींचं विसर्जन करण्यात आलं. यामध्ये सार्वजनिक आणि घरगुती गणेश मूर्तींचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, या संपूर्ण विसर्जन प्रक्रियेदरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडल्याची नोंद झालेली नाही, अशी माहिती बृहन्मुंबई पालिका प्रशासनानं दिली आहे.
मुंबईकरांचा गणेशोत्सवातील उत्साह यंदाही अव्याहत दिसून येत आहे. विसर्जन मिरवणुकींमध्ये ढोल-ताशांचा गजर, गुलालाची उधळण आणि ‘गणपती बाप्पा मोरया’च्या जयघोषानं आणि भक्तीभावानं भारावून गेलं. विशेषतः सार्वजनिक गणेश मंडळांच्या मिरवणुकींनी मुंबईच्या रस्त्यांना उत्सवमय रूप दिलं. अनेक मंडळांनी सामाजिक संदेश देणाऱ्या देखाव्यांचंही आयोजन केलं होतं. त्यामुळे गणेशोत्सवाला एक वेगळीच उंची प्राप्त झाली.
गणेशोत्सवाचा उत्साह अजूनही कायम आहे. येत्या काही दिवसांत आणखी सार्वजनिक मूर्तींचं विसर्जन होणार आहे. विशेषतः दहाव्या आणि अकराव्या दिवशी अनंत चतुर्दशीला मोठ्या गणेश मूर्तींचं विसर्जन होणार आहे. त्यासाठी महापालिका प्रशासनानं सर्व तयारी पूर्ण केली आहे.
विसर्जनाची आकडेवारी (सातवा दिवस)
- सार्वजनिक गणेश मूर्ती: 1,323
- घरगुती गणेश मूर्ती: 47,817
- गौरी : 5,213
- एकूण : 54,353
बृहन्मुंबई पालिकेनं दिलेल्या आकडेवारीनुसार मुंबईत सातव्या दिवशी घरगुती गणेश मूर्तींचं विसर्जन मोठ्या प्रमाणावर झालंय तर सार्वजनिक मूर्तींचं विसर्जन तुलनेने कमी आहे. याचं कारण म्हणजे अनेक सार्वजनिक गणेश मंडळं 10 किंवा 11 दिवसांचा गणेशोत्सव साजरा करतात. त्यामुळे त्यांच्या मूर्तींचं विसर्जन नंतरच्या टप्प्यात होतं. दुसरीकडे, घरगुती मूर्तींचं विसर्जन सहसा दीड, पाच किंवा सात दिवसांनी केलं जातं. घरगुती गणेश मूर्तींचं विसर्जन करण्याचं प्रमाण जास्त आहे, अशी माहिती पालिकेच्या वतीनं देण्यात आली.
महापालिकेकडून विसर्जन सुविधा उपलब्ध- बृहन्मुंबई महानगरपालिका, पोलीस प्रशासन आणि स्वयंसेवी संस्थांनी मिळून विसर्जन प्रक्रियेची काटेकोर व्यवस्था केली. शहरात ठिकठिकाणी कृत्रिम तलाव, विसर्जन स्थळं आणि मोबाइल विसर्जन सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. यंदा पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवाला प्रोत्साहन देण्यासाठी पालिकेनं विशेष प्रयत्न केले. शाडूच्या मातीपासून बनवलेल्या मूर्ती कृत्रिम तलावांमध्ये विसर्जन करण्याचं आवाहन नागरिकांना करण्यात आलं होतं. यामुळे समुद्र आणि इतर नैसर्गिक जलस्रोतांवरील प्रदूषणाचा भार कमी होण्यास मदत झाली.
कुठे कशी आहे व्यवस्था? विसर्जनासाठी मुंबईत गिरगाव चौपाटी, जुहू बीच, वर्सोवा, माहीम, दादर आणि इतर अनेक ठिकाणी व्यवस्था करण्यात आली. याशिवाय, पालिकेनं प्रत्येक वॉर्डात कृत्रिम तलावांची निर्मिती केली. त्यामुळे नागरिकांना जवळच्या ठिकाणी विसर्जन करता आलं. यंदा मोबाइल विसर्जन व्हॅन्सचाही वापर मोठ्या प्रमाणात झाला. त्यामुळे नागरिकांना घरगुती मूर्तींचं विसर्जन करणं अधिक सोयीस्कर झालं.
पोलिसांचा कडेकोट बंदबोस्त- विसर्जन प्रक्रियेदरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी पोलीस प्रशासनानं कडक बंदोबस्त ठेवला. विसर्जन स्थळावर पोलिसांचा बंदोबस्त ठेवण्यात आला. तसंच जलतरणपटू आणि बचाव पथकंही सज्ज ठेवण्यात आलीत. याशिवाय, सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि ड्रोनच्या माध्यमातून संपूर्ण प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्यात आलं. या सर्व उपाययोजनांमुळे विसर्जन प्रक्रिया शांततेत आणि सुरक्षितपणे पार पडली. प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, सातव्या दिवशीपर्यंत एकही अपघात किंवा अनुचित घटनेची नोंद झालेली नाही.
पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवाला प्रतिसाद- पर्यावरण रक्षणासाठी पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा करा, असं आवाहन राज्य सरकार आणि पालिका प्रशासनाकडून करण्यात आलं होतं. त्याला प्रतिसाद देत अनेक गणेश मंडळांनी आणि नागरिकांनी शाडूच्या मातीच्या मूर्तींचा वापर केला. पालिकेने कृत्रिम तलावांमध्ये विसर्जन केलेल्या मूर्तींच्या अवशेषांचं व्यवस्थापन केलं. याशिवाय, विसर्जनानंतर समुद्रकिनारी आणि इतर ठिकाणी स्वच्छता मोहीम राबवण्यात आली. अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी या स्वच्छता मोहिमेत सहभाग घेतला. त्यामुळे विसर्जन स्थळं स्वच्छ ठेवण्यात यश आलं.
