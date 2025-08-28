मुंबई - भारतरत्न आणि मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरनं कुटुंबासह लालबागच्या राजाचे दर्शन घेतले. यावेळी त्याची पत्नी अंजली तेंडुलकर, मुलगी सारा तेंडुलकर आणि मुलगा अर्जुन तेंडुलकर उपस्थित होते.
तेंडुलकर झाला भावुक- लालबागच्या राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचे मानद सचिव सुधीर साळवी यांनी सचिन तेंडुलकरला २००४ सालचा एक फोटो दाखवला. तेव्हा सचिन पहिल्यांदा लालबागच्या राजाच्या दर्शनासाठी पहाटे ५ वाजता आला होता. त्या काळात सचिन टेनिस एल्बोनं त्रस्त होता. दर्शनानंतर त्याच्यावर यशस्वी शस्त्रक्रिया झाली. हा आजार पूर्णपणे बरा झाला. पुढे सचिननं आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये भारतासाठी अनेक शतके झळकावली. हा फोटो पाहून सचिन भावनिक झाला. त्यानं त्या काळातील आठवणींना उजाळा दिला.
लालबागच्या राजाच्या दानपेटीतील निधी आणि वस्तूंची मोजदाद दुसऱ्या दिवसापासून सुरू झाली आहे. पहिल्याच दिवशी ४६ लाखांचं दान झालं आहे. बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि जी.एस. महानगर बँकेचे कर्मचारी ही प्रक्रिया पार पाडत आहेत. लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचे खजिनदार मंगेश दळवी आणि कार्यकारिणी सदस्यांच्या उपस्थितीत ही मोजदाद पूर्ण झाली. हा निधी मंडळ गरजू आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या कल्याणकारी उपक्रमांसाठी वापरते.
राज ठाकरे यांच्या घरी उपस्थिती- लालबागच्या राजाचे दर्शन घेतल्यानंतर सचिन तेंडुलकरनं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या मुंबईतील ‘शिवतीर्थ’ या निवासस्थानी भेट देऊन गणपती बाप्पाचं दर्शन घेतलं. सचिनसोबत त्याची पत्नी अंजली तेंडुलकर, मुलगी सारा आणि मुलगा अर्जुन तेंडुलकर उपस्थित होते. या भेटीदरम्यान सचिन आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी राज ठाकरेसह त्यांच्या कुटुंबीयांसोबत संवाद साधला. घरातील गणेश पूजेत सहभाग घेतला.
भव्य गणेश मूर्तीची ९८ वर्षांची परंपरा कायम- लालबाग सार्वजनिक उत्सव मंडळानं यावर्षीदेखील भव्य गणेश मूर्तीची ९८ वर्षांची परंपरा कायम ठेवली आहे. यंदाची गणेशमूर्ती ही रामेश्वरमच्या पौराणिक कथेतून प्रेरित आहे. लालबाग सार्वजनिक उत्सव मंडळाचे उपाध्यक्ष सिद्धेश कोरगावकर यांनी सांगितलं की, “या वर्षीची मूर्ती रामेश्वरममधून भगवान शिवाचे शरीर घेऊन जाणाऱ्या कथेतून प्रेरित आहे. रामेश्वरमच्या पवित्र आभाची झलक, पौराणिक कथेसह कलात्मकतेचे मिश्रण या मूर्तीत आहे.”
