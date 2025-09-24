ETV Bharat / state

कांदिवलीत गॅस सिलेंडरचा पाईप लीक झाल्यानं भीषण स्फोट, 7 जण गंभीर जखमी

कांदिवलीत गॅस सिलेंडरचा स्फोट होऊन 7 जण गंभीररित्या भाजले गेल्याची माहिती समोर आली आहे.

कांदिवलीत गॅस सिलेंडरचा स्फोट (ETV Bharat)
Published : September 24, 2025 at 1:52 PM IST

मुंबई : कांदिवली परिसरात भीषण आग लागल्याची घटना घडली आहे. कांदिवली पूर्वेला असणाऱ्या मिलिटरी रोडवरील राम किसन मेस्त्री चाळीत आज बुधवारी (24 सप्टेंबर) सकाळी सिलेंडरचा स्फोट होऊन लागलेल्या भीषण आगीत 7 जण गंभीर जखमी झाले आहेत. जखमींमध्ये 6 महिला आणि एका पुरुषाचा समावेश आहे. जखमींची प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती आहे.

सकाळी 9 वाजून 5 मिनिटांनी झाला स्फोट : प्राथमिक माहितीनुसार, सकाळी 9 वाजून 5 मिनिटांच्या सुमारास गॅसचा पाईप लीक झाल्यामुळे हा स्फोट झाला. या स्फोटानंतर घटनास्थळी आग लागली. मुंबई अग्निशमन दलानं तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत आग आटोक्यात आणली.

अनेक जण 85 ते 90 टक्के भाजले : महानगरपालिकेच्या एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं की, ही आग तळ मजल्याच्या दुकानात लागली होती. आगीत 7 जण गंभीर भाजले आहेत. त्यांना तातडीनं रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. सर्व जखमींवर ईएसआयसी रुग्णालय, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय आणि कस्तुरबा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. जखमींपैकी अनेक जण 85 ते 90 टक्के भाजले आहेत. बीडीबीए रुग्णालयात दाखल झालेल्यांमध्ये रक्षा जोशी (वय 47), दुर्गा गुप्ता (वय 30) या दोघीही 85 ते 90 टक्के भाजल्या आहेत. तर पूनम (वय 28) या 90 टक्के भाजल्या आहेत. नंतर त्यांना पुढील उपचारांसाठी कस्तुरबा रुग्णालयात हलवण्यात आलं आहे, असंही महापालिकेच्या अधिकाऱ्यानं सांगितलं.

स्फोटातील जखमींची नावं खालीलप्रमाणे

  • शिवानी गांधी (वय 51) (ESIC रुग्णालय)- 70 टक्के भाजल्या आहेत.
  • नितू गुप्ता (वय 31) (ESIC रुग्णालय)- 80 टक्के भाजल्या आहेत.
  • जानकी गुप्ता (वय 39) (ESIC रुग्णालय)- 70 टक्के भाजल्या आहेत.
  • मनराम कुमाकट ( वय 55) (ESIC रुग्णालय)- 40 टक्के भाजले आहेत.
  • रसिका जोशी (वय 47) (डॉ. आंबेडकर रुग्णालय)- 90 टक्के भाजल्या आहेत.
  • दुर्गा गुप्ता (वय 30) (डॉ. आंबेडकर रुग्णालय)- 90 टक्के भाजल्या आहेत.
  • पुनम (वय 28) (डॉ. आंबेडकर रुग्णालय)- 90 टक्के भाजल्या आहेत.

