साईबाबांच्या चरणी 74 लाखांचे सोन्याचे ताट अर्पण; मुंबईतील साईभक्त धरम कटारिया यांची अनोखी सुवर्ण भेट
भाविकांचं श्रद्धास्थान असलेल्या शिर्डी साईबाबांच्या (Shirdi Sai Baba) दर्शनासाठी देश-विदेशातून लाखो भाविक दररोज शिर्डीला येत असतात. तसंच आपल्या इच्छेनुसार अनेकजण साईंच्या झोळीत देणगी देतात.
शिर्डी : शिर्डीच्या साईबाबांच्या (Shirdi Sai Baba) चरणी आज एक अनोखी सुवर्णभेट अर्पण करण्यात आली. मुंबईतील नामांकित उद्योजक आणि साईबाबांचे परमभक्त धरम कटारिया यांनी स्वस्तिक आणि ॐ साईराम अशी नक्षी कोरलेले सुंदर सोन्याचे ताट साईबाबांच्या चरणी अर्पण केले. या सोन्याच्या ताटाची किंमत तब्बल 74 लाख रुपये असून याचं वजन 660 ग्रॅम असल्याचं सांगण्यात आलं.
सोन्याचे ताट साईबाबांच्या चरणी अर्पण : मुंबई-ठाणे येथील रहिवासी असलेले धरम कटारिया हे 1970 पासून साईबाबांचे परमभक्त आहेत. दर महिन्याला ते शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेतात. साईबाबांच्या चरणी काहीतरी खास सुवर्णदान करावे अशी त्यांची आणि कुटुंबीयांची दीर्घकाळ इच्छा होती. एक दिवस कटारिया यांच्या ऑफिसमधील साईबाबांच्या प्रतिमेजवळ अगरबत्ती स्टॅन्ड ठेवण्यासाठी असलेल्या ताटावर नजर गेली आणि त्यानंतर अशा प्रकारे सोन्याचे ताट बनवून साईबाबांना अर्पण करण्याचा विचार त्यांच्या मनात आला. त्या भावनेतून त्यांनी खास नक्षीकाम केलेले 660 ग्रॅम वजनाचे आणि 74 लाख रुपये किंमतीचे सोन्याचे ताट तयार करून साईबाबांच्या चरणी अर्पण केले. साईबाबांच्या माध्यान्ह आरतीवेळी ही सुवर्णभेट साईबाबांच्या मंदिरात अर्पण करण्यात आली.
सोन्याच्या ताटातच साईबाबांना अगरबत्ती अर्पण : साईबाबांच्या मंदिरात आज जवळपास सर्व वस्तू सोन्याच्या झाल्या असल्या तरी अगरबत्ती स्टॅन्ड ठेवण्यासाठी वापरले जाणारे ताट अद्याप चांदीचे होते. मात्र, आजपासून मुंबईतील कटारिया कुटुंबाने अर्पण केलेल्या या सोन्याच्या ताटातच साईबाबांना अगरबत्ती अर्पण केली जाणार असल्याची माहिती, साई संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी दिली. यावेळी साईबाबा संस्थानच्या वतीनं कटारिया यांचा शाल, साईबाबा मूर्ती देऊन सत्कार करण्यात आला.
