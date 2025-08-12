ETV Bharat / state

आंतरराष्ट्रीय अनुभव केंद्राच्या माध्यमातून मुंबईच्या डबेवाल्यांचा इतिहास जिंवत होणार; जाणून घ्या सविस्तर... - MUMBAI DABBAWALAS

मुंबईत डबेवाल्यांना 135 वर्षांची वैभवशाली परंपरा आहे. मुंबईचे डबेवाले आणि ब्रिटिश राजघराण्याचं विशेष नातं आहे.

Devendra Fadnavis to unveil Mumbai Dabbawalas International Experience Center on Thursday
आंतरराष्ट्रीय अनुभव केंद्राच्या माध्यमातून मुंबईच्या डबेवाल्यांचा इतिहास जिंवत होणार (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 12, 2025 at 5:57 PM IST

Updated : August 12, 2025 at 7:56 PM IST

3 Min Read

मुंबई : मॅनेजमेंट गुरु म्हणून किंवा उत्तम मॅनेजमेंटसाठी जगभरात मुंबईचे डबेवाले प्रसिद्ध आहेत. कोणतीही चूक न करता मुंबईसारख्या प्रंचड गर्दीच्या शहरात डबा वेळेवर पोहोचवणं ही मुंबईच्या डबेवाल्यांची ख्याती आहे. मुंबई शहर हे घडाळ्याच्या काट्यावर चालतं. इथं एक-एक मिनिटाचं महत्व आहे. अशा मायानगरीच्या धकाधकीच्या शहरात लोकल ट्रेन किंवा सायकलनं प्रवास करत मोठ-मोठ्या कंपन्या, कार्यालयं, आस्थापनं आदी ठिकाणी मुंबईचे डबेवाले अगदी वेळेवर डबे पोहोचवतात. उत्तम नियोजनसाठी मुंबईच्या डबेवाल्यांची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दखल घेतली गेलीय. दरम्यान, याच डबेवाल्यांचा इतिहास मुंबईत जिवंत होणार आहे. डबेवाल्यांचा सुरुवातीपासून ते आतापर्यंतचा प्रवास पाहता येणार आहे. यासाठी मुंबईतील ब्रांदा येथे डबेवाला आंतरराष्ट्रीय अनुभव केंद्र लवकरच सुरु होणार आहे. त्यामुळं डबेवाल्यांचा इतिहास आणि प्रवास यासंदर्भात जाणून घ्या...

Devendra Fadnavis to unveil Mumbai Dabbawalas International Experience Center on Thursday
मुंबईचे डबेवाले (ETV Bharat Reporter)

किंग चार्ल्स यांनी घेतली होती डबेवाल्यांची दखल : मुंबईत डबेवाल्यांना 135 वर्षांची वैभवशाली परंपरा आहे. मुंबईचे डबेवाले आणि ब्रिटिश राजघराण्याचं विशेष नातं आहे. 2003 रोजी प्रिन्स चार्ल्स यांनी भारताला भेट दिली. त्यावेळी त्यांनी डबेवाल्यांची आवर्जुन भेट घेतली होती. तसंच डबेवाल्यांच्या कामाचं, तंतोतंत नियोजनाचं तोंडभरून कौतुक केलं होतं. यावेळी मुंबईतील डबेवाल्यांची ख्याती जगभर पोहोचली होती. जगभरातील माध्यमांनी मुंबईतील डबेवाल्यांची दखल घेतली होती. दरम्यान, 2005 साली लंडनमधील ब्रिटिश राजघराण्यांनं मुंबईतील डबेवाल्यांना लग्न समारंभासाठी आमंत्रित केलं होतं. तसंच 6 मे 2023 रोजी किंग चार्ल्स तिसरे यांच्या राज्याभिषेक समारंभासाठी जगभरातून 2,200 लोकांना आमंत्रित केलं होतं. यावेळी मुंबईतील डबेवाल्यांनाही आमंत्रित करण्यात आलं होतं. मुंबईच्या डबेवाल्यांनी या सोहळ्यासाठी खास भेटवस्तू पाठवली होती. ही भेटवस्तू ब्रिटीश उच्चायुक्तांना देण्यात आली होती. कोरोनापूर्वी मुंबईत साधारण 5,000 हून अधिक डबेवाले काम करायचे. मात्र कोरोनानंतर बरेच डबेवाले आपल्या मूळ गावी गेले आहेत. आता साधारण दोन ते तीन हजार डबेवाले मुंबईत काम करतायेत. मुंबईच्या डबेवाल्यांना मॅनेजमेंट गुरु म्हणून ओळखलं जातं. तसंच कामाचं तंत्र, शिस्त आणि नियोजनबद्ध पद्धत याची नोंद वर्ल्ड गिनिज बुकात घेतली आहे.

Devendra Fadnavis to unveil Mumbai Dabbawalas International Experience Center on Thursday
'गंगाराम लक्ष्मण तळेकर' चौक (ETV Bharat Reporter)

कधीही सुट्टी न घेता अविरतपणे सेवा : दुसरीकडे, जसं मुंबईकर हे कधी थकत नाहीत किंवा कोणत्याही संकटाना न घाबरता परिस्थितीला सामोरं जातात, याला स्पिरिट ऑफ मुंबईकर असं म्हटलं जातं. तसंच मुंबईतील डबेवाले हे कधीही सुट्टी न घेता अविरतपणे सेवा देतात. मुंबई शहर तसंच उपनगरातील कर्मचाऱ्यांचे जेवणाचे डबे घरापासून कामाच्या ठिकाणापर्यंत नेण्याचं आणि पुन्हा तेच डबे घरांपर्यंच पोहोचवण्याचं काम मुंबईतील डबेवाले करतात. हे काम न चुकता वेळीची अचूकता साधून मुंबईसारख्या एक कोटीपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरात डबेवाले करत आहेत. यामुळं मुंबईचे डबेवाले हे संशोधनाचा आणि अभ्यासाचा विषय बनला आहे, असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. वादळ, वारा, ऊन, पाऊस व थंडीतही मुंबईचे डबेवाले आपली सेवा अविरतपणे देत आहेत.

डबेवाला आंतरराष्ट्रीय अनुभव केंद्र (ETV Bharat Reporter)

मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते आंतरराष्ट्रीय अनुभव केंद्राचं उद्धाटन : "मुंबईमध्ये डबेवाला भवनमध्ये आंतरराष्ट्रीय अनुभव केंद्राचं उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते 14 ऑगस्ट रोजी होणार आहे. मुंबईचा डबेवाला मुंबई जरी काम करत होता. तर त्याची मुंबईमध्ये अशी ओळख नव्हती. मुंबई महानगरपालिकेनं पहिला पुतळा हाजी अली इथं बसवला. त्यानंतर भायखळा इथं 'गंगाराम लक्ष्मण तळेकर' चौक हा डबेवाला चौक निर्माण केला. अशी दोन ठिकाणं ओळखीची झालेलीच होती. आता डबेवाला भवनमध्ये तिसरं ठिकाण म्हणजे मुंबईच्या डबेवाल्यांचा इतिहास आणि प्रवास असं आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे अनुभव केंद्र होणार आहे. मुंबई महानगरपालिकेनं चौकाला नाव दिलं. पुतळा बसवला म्हणून मुंबई महानगरपालिकेचं आभार मानतो. डबेवाला भवनसाठी जागाही मुंबई महापालिकेनं दिलेली आहे," अशी प्रतिक्रिया मुंबई डबेवाला असोसिएशनचे अध्यक्ष सुभाष तळेकर यांनी दिलीय.

सुभाष तळेकर यांची प्रतिक्रिया (ETV Bharat Reporter)

आंतरराष्ट्रीय अनुभव केंद्रासाठी 5 कोटींचा निधी : याचबरोबर, "मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आम्ही आभार व्यक्त करतो की, त्यांनी या केंद्राला डेव्हलप करण्यासाठी 5 कोटींचा निधी मंजूर केला. हे सर्व घडवून आणण्यामागं आमदार श्रीकांत भारतीय यांचा मोठा हात होता. त्यांनी प्रयत्न केले व 5 कोटीचा निधी त्यांनी मिळवून दिला. हे कामही त्यांच्या नेतृत्वाखाली झालेलं आहे, म्हणून श्रीकांत भारतीय यांचे आभार व्यक्त करतो. खऱ्या अर्थानं आता डबेवाला आंतरराष्ट्रीय अनुभव केंद्र होईल. त्यामुळं लोकांना आमची विनंती आहे की, त्याचा आपण निश्चित लाभ घ्या. इथं येऊन पाहा आणि त्याचा आनंद निश्चित घ्या," असं आवाहन सुभाष तळेकर यांनी केलं आहे.

हेही वाचा :

  1. गुजरात उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय : 'मुबारत'द्वारे मुस्लिम विवाह रद्द करणं शक्य, लेखी करार आवश्यक नाही
  2. देशात पहिल्यांदाच ड्रोनद्वारे 'या' ठिकाणी पाडण्यात येणार कृत्रिम पाऊस, अमेरिकन कंपनीची घेण्यात येणार मदत
  3. महाराष्ट्र पोलीस दलात 15,000 पोलीस भरतीस मंजुरी, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय

मुंबई : मॅनेजमेंट गुरु म्हणून किंवा उत्तम मॅनेजमेंटसाठी जगभरात मुंबईचे डबेवाले प्रसिद्ध आहेत. कोणतीही चूक न करता मुंबईसारख्या प्रंचड गर्दीच्या शहरात डबा वेळेवर पोहोचवणं ही मुंबईच्या डबेवाल्यांची ख्याती आहे. मुंबई शहर हे घडाळ्याच्या काट्यावर चालतं. इथं एक-एक मिनिटाचं महत्व आहे. अशा मायानगरीच्या धकाधकीच्या शहरात लोकल ट्रेन किंवा सायकलनं प्रवास करत मोठ-मोठ्या कंपन्या, कार्यालयं, आस्थापनं आदी ठिकाणी मुंबईचे डबेवाले अगदी वेळेवर डबे पोहोचवतात. उत्तम नियोजनसाठी मुंबईच्या डबेवाल्यांची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दखल घेतली गेलीय. दरम्यान, याच डबेवाल्यांचा इतिहास मुंबईत जिवंत होणार आहे. डबेवाल्यांचा सुरुवातीपासून ते आतापर्यंतचा प्रवास पाहता येणार आहे. यासाठी मुंबईतील ब्रांदा येथे डबेवाला आंतरराष्ट्रीय अनुभव केंद्र लवकरच सुरु होणार आहे. त्यामुळं डबेवाल्यांचा इतिहास आणि प्रवास यासंदर्भात जाणून घ्या...

Devendra Fadnavis to unveil Mumbai Dabbawalas International Experience Center on Thursday
मुंबईचे डबेवाले (ETV Bharat Reporter)

किंग चार्ल्स यांनी घेतली होती डबेवाल्यांची दखल : मुंबईत डबेवाल्यांना 135 वर्षांची वैभवशाली परंपरा आहे. मुंबईचे डबेवाले आणि ब्रिटिश राजघराण्याचं विशेष नातं आहे. 2003 रोजी प्रिन्स चार्ल्स यांनी भारताला भेट दिली. त्यावेळी त्यांनी डबेवाल्यांची आवर्जुन भेट घेतली होती. तसंच डबेवाल्यांच्या कामाचं, तंतोतंत नियोजनाचं तोंडभरून कौतुक केलं होतं. यावेळी मुंबईतील डबेवाल्यांची ख्याती जगभर पोहोचली होती. जगभरातील माध्यमांनी मुंबईतील डबेवाल्यांची दखल घेतली होती. दरम्यान, 2005 साली लंडनमधील ब्रिटिश राजघराण्यांनं मुंबईतील डबेवाल्यांना लग्न समारंभासाठी आमंत्रित केलं होतं. तसंच 6 मे 2023 रोजी किंग चार्ल्स तिसरे यांच्या राज्याभिषेक समारंभासाठी जगभरातून 2,200 लोकांना आमंत्रित केलं होतं. यावेळी मुंबईतील डबेवाल्यांनाही आमंत्रित करण्यात आलं होतं. मुंबईच्या डबेवाल्यांनी या सोहळ्यासाठी खास भेटवस्तू पाठवली होती. ही भेटवस्तू ब्रिटीश उच्चायुक्तांना देण्यात आली होती. कोरोनापूर्वी मुंबईत साधारण 5,000 हून अधिक डबेवाले काम करायचे. मात्र कोरोनानंतर बरेच डबेवाले आपल्या मूळ गावी गेले आहेत. आता साधारण दोन ते तीन हजार डबेवाले मुंबईत काम करतायेत. मुंबईच्या डबेवाल्यांना मॅनेजमेंट गुरु म्हणून ओळखलं जातं. तसंच कामाचं तंत्र, शिस्त आणि नियोजनबद्ध पद्धत याची नोंद वर्ल्ड गिनिज बुकात घेतली आहे.

Devendra Fadnavis to unveil Mumbai Dabbawalas International Experience Center on Thursday
'गंगाराम लक्ष्मण तळेकर' चौक (ETV Bharat Reporter)

कधीही सुट्टी न घेता अविरतपणे सेवा : दुसरीकडे, जसं मुंबईकर हे कधी थकत नाहीत किंवा कोणत्याही संकटाना न घाबरता परिस्थितीला सामोरं जातात, याला स्पिरिट ऑफ मुंबईकर असं म्हटलं जातं. तसंच मुंबईतील डबेवाले हे कधीही सुट्टी न घेता अविरतपणे सेवा देतात. मुंबई शहर तसंच उपनगरातील कर्मचाऱ्यांचे जेवणाचे डबे घरापासून कामाच्या ठिकाणापर्यंत नेण्याचं आणि पुन्हा तेच डबे घरांपर्यंच पोहोचवण्याचं काम मुंबईतील डबेवाले करतात. हे काम न चुकता वेळीची अचूकता साधून मुंबईसारख्या एक कोटीपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरात डबेवाले करत आहेत. यामुळं मुंबईचे डबेवाले हे संशोधनाचा आणि अभ्यासाचा विषय बनला आहे, असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. वादळ, वारा, ऊन, पाऊस व थंडीतही मुंबईचे डबेवाले आपली सेवा अविरतपणे देत आहेत.

डबेवाला आंतरराष्ट्रीय अनुभव केंद्र (ETV Bharat Reporter)

मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते आंतरराष्ट्रीय अनुभव केंद्राचं उद्धाटन : "मुंबईमध्ये डबेवाला भवनमध्ये आंतरराष्ट्रीय अनुभव केंद्राचं उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते 14 ऑगस्ट रोजी होणार आहे. मुंबईचा डबेवाला मुंबई जरी काम करत होता. तर त्याची मुंबईमध्ये अशी ओळख नव्हती. मुंबई महानगरपालिकेनं पहिला पुतळा हाजी अली इथं बसवला. त्यानंतर भायखळा इथं 'गंगाराम लक्ष्मण तळेकर' चौक हा डबेवाला चौक निर्माण केला. अशी दोन ठिकाणं ओळखीची झालेलीच होती. आता डबेवाला भवनमध्ये तिसरं ठिकाण म्हणजे मुंबईच्या डबेवाल्यांचा इतिहास आणि प्रवास असं आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे अनुभव केंद्र होणार आहे. मुंबई महानगरपालिकेनं चौकाला नाव दिलं. पुतळा बसवला म्हणून मुंबई महानगरपालिकेचं आभार मानतो. डबेवाला भवनसाठी जागाही मुंबई महापालिकेनं दिलेली आहे," अशी प्रतिक्रिया मुंबई डबेवाला असोसिएशनचे अध्यक्ष सुभाष तळेकर यांनी दिलीय.

सुभाष तळेकर यांची प्रतिक्रिया (ETV Bharat Reporter)

आंतरराष्ट्रीय अनुभव केंद्रासाठी 5 कोटींचा निधी : याचबरोबर, "मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आम्ही आभार व्यक्त करतो की, त्यांनी या केंद्राला डेव्हलप करण्यासाठी 5 कोटींचा निधी मंजूर केला. हे सर्व घडवून आणण्यामागं आमदार श्रीकांत भारतीय यांचा मोठा हात होता. त्यांनी प्रयत्न केले व 5 कोटीचा निधी त्यांनी मिळवून दिला. हे कामही त्यांच्या नेतृत्वाखाली झालेलं आहे, म्हणून श्रीकांत भारतीय यांचे आभार व्यक्त करतो. खऱ्या अर्थानं आता डबेवाला आंतरराष्ट्रीय अनुभव केंद्र होईल. त्यामुळं लोकांना आमची विनंती आहे की, त्याचा आपण निश्चित लाभ घ्या. इथं येऊन पाहा आणि त्याचा आनंद निश्चित घ्या," असं आवाहन सुभाष तळेकर यांनी केलं आहे.

हेही वाचा :

  1. गुजरात उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय : 'मुबारत'द्वारे मुस्लिम विवाह रद्द करणं शक्य, लेखी करार आवश्यक नाही
  2. देशात पहिल्यांदाच ड्रोनद्वारे 'या' ठिकाणी पाडण्यात येणार कृत्रिम पाऊस, अमेरिकन कंपनीची घेण्यात येणार मदत
  3. महाराष्ट्र पोलीस दलात 15,000 पोलीस भरतीस मंजुरी, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय
Last Updated : August 12, 2025 at 7:56 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

मॅनेजमेंट गुरुमुंबईचे डबेवालेडबेवाला आंतरराष्ट्रीय अनुभव केंद्रदेवेंद्र फडणवीसMUMBAI DABBAWALAS

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

'लिंगोबाचा डोंगर' 48 वर्ष पूर्ण करतोय; 'जैत रे जैत'च्या निमित्ताने पं. हृदयनाथ मंगेशकर यांची Exclusive मुलाखत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.