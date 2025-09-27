ETV Bharat / state

चार दिवसांत मुंबई विमानतळावर कोट्यवधींचा गांजा, गोल्ड डस्ट आणि लाखोंचं परकीय चलन जप्त, सीमाशुल्क विभागाची मोठी कारवाई!

या कारवाईमध्ये तस्करी अटक करण्यात आलेल्या दोघांवर अंमली पदार्थ प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आलाय.

Mumbai customs department seized narcotic substance, golddust and illegal foreign currency worth millions
चार दिवसांत मुंबई विमानतळावर सीमाशुल्क विभागाची मोठी कारवाई! (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 27, 2025 at 5:04 PM IST

मुंबई : छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर 21 ते 24 सप्टेंबर दरम्यान सीमाशुल्क विभागाच्या आणि हवाई गुप्तचर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी धडाकेबाज कारवाई करत कोट्यवधींचा मुद्देमाल जप्त केलाय. या कारवाईत अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तींच्या चौकशीतून आंतरराष्ट्रीय तस्करीचे धागेदोरे सीमाशुल्क विभागाच्या हाती लागलेत. त्यात काही परदेशी नागरिकांचाही समावेश असून, या संपूर्ण टोळीचा शोध सुरू आहे.

चार दिवसांत सीमाशुल्क विभागानं केलेली कारवाई :

  • कोलंबोहून येणाऱ्या एका प्रवाशाकडून 2.62 किलो गांजा जप्त करण्यात आला. ज्याची मार्केटमध्ये किंमत जवळपास 2.62 कोटी असल्याची माहिती समोर आलीय. आरोपी आपल्या बॅगेत लपवून आणलेला हा गांजा घेऊन आला असताना त्याला अटक करण्यात आलीय.
  • बँकॉकहून मुंबई आलेल्या एका प्रवाशाकडून कस्टम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी 18.40 किलो गांजा जप्त करत एका इसमाला अटक केलीय. ज्याची आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमत ही जवळपास 18 कोटी रूपयांपेक्षा जास्त आहे.
  • मुंबईहून दुबईला जाणाऱ्या एका प्रवाशाकडून जवळपास 7.11 लाखांचं परकीय चलन जप्त करण्यात आलंय. हा आरोपी आपल्या हॅन्ड बॅगमध्ये या नोटा घेऊन जात असताना त्याला अटक करण्यात आलीय.
  • आणखी एका प्रकरणात मुंबईहून दुबईला जाणाऱ्या एका प्रवाशाकडून तब्बल 49.38 लाख रुपये किंमतीचं परकीय चलन जप्त करण्यात आलं असून या आरोपीलाही अटक करण्यात आलीय.
  • तसंच अन्य एका प्रकरणात मुंबईहून जकार्ताला जाणाऱ्या एका प्रवाशाकडून 19.17 लाख किंमतीच्या परदेशी चलनी नोटा जप्त करत त्यालाही अटक करण्यात आलीय.
  • याचबरोबर, आणखी एका प्रकरणात अज्ञात व्यक्ती कडून आणलेली 365 ग्रॅम सोन्याचीपूड (गोल्ड डस्ट) जप्त करण्यात आलीय. या गोल्ड डस्डची किंमत जवळपास 38.10 लाख रूपये आहे. याप्रकरणात अद्याप कुणाला अटक झालेली नसून आरोपीचा शोध सुरू आहे. याप्रकरणी विमानतळावर काम करणाऱ्यांवर तपासयंत्रणेचा संशय असून कस्टम खात्याचे अधिकारी त्यादृष्टीनं सध्या तपास करतायेत.

आंतरराष्ट्रीय ड्रग्ज तस्करीच्या रॅकेटचे धागेदोरे : या कारवाईमध्ये तस्करी अटक करण्यात आलेल्या दोघांवर अंमली पदार्थ प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. प्राथमिक तपासातून हे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय अमली पदार्थ तस्करांच्या टोळीशी संबंधित असल्याचे निष्पन्न झालंय. अटक केलेल्या आरोपींच्या मोबाइलमधील माहितीच्या आधारे सीमाशुल्क अधिकाऱ्यांना अनेक पुरावे सापडलेत. त्यात काही परदेशी नागरिकांचाही समावेश असून, या संपूर्ण टोळीचा शोध सुरू आहे. दक्षिण अमेरिकेतून विविध मार्गांनी अमली पदार्थांचं जगभरात वितरण केलं जात. गेल्या काही महिन्यांपासून भारतात बँकॉकमार्गे मोठ्या प्रमाणात गांजाची तस्करी केली जात असल्याचं निदर्शनास आलेलं आहे. भारतातून थायलंडमध्ये मोठ्या प्रमाणात पर्यटकांचं येणं-जाणं असल्याचं निदर्शनास आलंय.

