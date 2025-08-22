ETV Bharat / state

डिजिटल अरेस्टच्या नावाखाली लोकांना कोट्यवधींचा गंडा, मुंबई क्राईम ब्रँचकडून १२ जणांची टोळी जेरबंद - DIGITAL ARREST

गरजू लोकांकडून बँक खाती, मोबाईल नंबर, सिम कार्ड विकत घेत काही जणांची टोळी आर्थिक फसवणूक करत होती. या प्रकरणी १२ जणांना अटक करण्यात आली आहे.

मुंबई क्राईम ब्रँचकडून १२ जणांची टोळी जेरबंद
मुंबई क्राईम ब्रँचकडून १२ जणांची टोळी जेरबंद (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 22, 2025 at 11:12 PM IST

2 Min Read

मुंबई - डिजिटल अरेस्टच्या नावाखाली लोकांना कोट्यवधींचा गंडा घालणाऱ्या एका टोळीला मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेनं जेरबंद केलंय. ऑनलाईन फसवणूकीचा हा नवा गुन्हेगारी प्रकार रोखण्याच्या दृष्टीनं मुंबई पोलिसांनी केलेल्या तपासाच्या नव्या कार्यपद्धतीला मिळालेलं हे आजवरचं सर्वात मोठं यश म्हणाव लागेल.

या प्रकरणातील गुन्हेगार गरजू लोकांकडून त्यांची बँक खाती, मोबाईल नंबर, सिम कार्ड विकत घेत होते. असं करत काही जणांची टोळी लोकांची गेल्या दिड वर्षापासून आर्थिक फसवणूक करत होती. या टोळीनं तब्बल 60 कोटी 82 लाखांची लूट केल्याचे पुरावे मिळालेत. या प्रकरणी १२ जणांना अटक करण्यात आली आहे.




काय आहे प्रकरण - मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेनं पश्चिम उपनगरात मोठी कारवाई केलीय. सायबर गुन्हेगारांचं एक रॅकेट उघडकीस आणलय. कांदिवली पूर्वेतील सी. जी. कमर्शियल कॉप्लेक्समध्ये बनवलेल्या दोन बोगस कंपन्यांचा यात समावेश होता. डी. जी. सर्व कन्सल्टन्सी आणि प्रिस्टिन लॉजिस्टिक्स प्रा. लि. या नावानं दोन बोगस कंपन्या बनवून त्यांच्यामार्फत अनेकांची आर्थिक फसवणूक करण्यात आल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. याप्रकरणी एकूण 12 जणांना अटक करण्यात आलीय. ज्यात एका महिलेचाही समावेश आहे. या टोळीकडून 2 लॅपटॉप, 9 प्रिंटर, 25 मोबाईल फोन, विविध बँकांची 25 पासबुक, 30 चेकबुक, 46 एटीएम कार्ड, स्वाईप मशिन आणि 104 सिम कार्ड हस्तगत केलीत.

अजून काहींचा शोध सुरू - गेल्या दिड वर्षापासून या टोळीनं विविध प्रकरणांत मिळून लोकांची 60 कोटींहून अधिकची फसवणूक केल्याचे पुरावे मिळाल्याचं पोलीस उपायुक्त राजतिलक रौशन यांनी माध्यमांना माहिती देताना सांगितलं. 1930 या हेल्पलाईनवर आलेल्या विविध तक्रारींचा तपास करत मुंबई पोलिसांनी या टोळीचा पर्दाफाश केलाय. 339 तक्रारींपैकी 16 तक्रारी मुंबईतून आल्या होत्या तर उर्वरित महाराष्ट्रातून 46 तक्रारी आल्या होत्या, ज्यावर विविध पोलीस ठाण्यात 12 गुन्हे दाखल आहेत. तर उर्वरित राज्यातून 277 तक्रारी आल्या होत्या, ज्यावर 33 गुन्हे देशभरात दाखल आहेत. तर अन्य प्रकरणांत गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. तसंच अटक केलेल्यांच्या चौकशीतून अजून काहींचा शोध सुरू असल्याची माहिती मुंबई पोलिसांनी शुक्रवारी आयुक्तालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेतून दिली.


कशी व्हायची फसवणूक - या टोळीची फसवणूक करण्याची कार्यपद्धतीही खास होती. काही गरजू लोकांना हेरून त्यांच्या कागदपत्रांचा वापर करत ही टोळी बँक खाती उघडून ती 7 ते 8 हजारांत विकत घ्यायची. त्यानंतर या बँक खात्यांमार्फत बोगस कंपन्या तयार करून त्यामार्फत लोकांची फसवणूक करण्यात यायची. विकत घेतलेल्या या बँक खात्यांचा आकडा थोडाथोडका नसून 943 इतका मोठा होता. आत्तापर्यंत त्यापैकी 181 बँक खात्यांचा वापर त्यांनी सुरू केला होता. डिजिटल अरेस्ट, फौजींना मदत, गुंतवणूक संधी, ऑनलाईन शॉपिंग, क्रेडिट कार्ड अशी अमिष दाखवून ही टोळी लोकांना गंडा घालायची. या घोटाळ्याची व्यप्ती केवळ मुंबई, महाराष्ट्रापर्यंत मर्यादित नसून ती देशभरात पसरली होती. या टोळीनं देशभरात मिळून 60 कोटी 82 लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचे पुरावे मिळालेत. यापैकी वेळीच बँकेला कळवल्यानं 17 टक्के रक्कम होल्डवर होती. मात्र बाकीची सारी रक्कम या टोळीनं बनवलेल्या बनावट खात्यात जमा झाली होती. याप्रकरणी बँक खाती विकणाऱ्या व्यक्ती आणि त्या विकत घेत या टोळीपर्यंत पोहचवणाऱ्या व्यक्तींना या घोटाळ्याची पूर्ण कल्पना होती. त्यामुळे त्यांनाही ताब्यात घेण्यात आलय. यात बँक खाती नावावर असणाऱ्या बहुतांश व्यक्ती अत्यंत कमी उत्पन्नात मोलमजुरी करणाऱ्या वर्गातील आहेत. त्यामुळे त्यांना थोड्याश्या रकमेचं अमिष देऊन त्यांच्याकडून ही बँक खाती उघडून घेत ती विकत घेतली जायची.

हेही वाचा...

  1. २० कोटींची फसवणूक करत दोन महिने ज्येष्ठ महिला घरातच 'डिजीटल अरेस्ट', तिघांना अटक

मुंबई - डिजिटल अरेस्टच्या नावाखाली लोकांना कोट्यवधींचा गंडा घालणाऱ्या एका टोळीला मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेनं जेरबंद केलंय. ऑनलाईन फसवणूकीचा हा नवा गुन्हेगारी प्रकार रोखण्याच्या दृष्टीनं मुंबई पोलिसांनी केलेल्या तपासाच्या नव्या कार्यपद्धतीला मिळालेलं हे आजवरचं सर्वात मोठं यश म्हणाव लागेल.

या प्रकरणातील गुन्हेगार गरजू लोकांकडून त्यांची बँक खाती, मोबाईल नंबर, सिम कार्ड विकत घेत होते. असं करत काही जणांची टोळी लोकांची गेल्या दिड वर्षापासून आर्थिक फसवणूक करत होती. या टोळीनं तब्बल 60 कोटी 82 लाखांची लूट केल्याचे पुरावे मिळालेत. या प्रकरणी १२ जणांना अटक करण्यात आली आहे.




काय आहे प्रकरण - मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेनं पश्चिम उपनगरात मोठी कारवाई केलीय. सायबर गुन्हेगारांचं एक रॅकेट उघडकीस आणलय. कांदिवली पूर्वेतील सी. जी. कमर्शियल कॉप्लेक्समध्ये बनवलेल्या दोन बोगस कंपन्यांचा यात समावेश होता. डी. जी. सर्व कन्सल्टन्सी आणि प्रिस्टिन लॉजिस्टिक्स प्रा. लि. या नावानं दोन बोगस कंपन्या बनवून त्यांच्यामार्फत अनेकांची आर्थिक फसवणूक करण्यात आल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. याप्रकरणी एकूण 12 जणांना अटक करण्यात आलीय. ज्यात एका महिलेचाही समावेश आहे. या टोळीकडून 2 लॅपटॉप, 9 प्रिंटर, 25 मोबाईल फोन, विविध बँकांची 25 पासबुक, 30 चेकबुक, 46 एटीएम कार्ड, स्वाईप मशिन आणि 104 सिम कार्ड हस्तगत केलीत.

अजून काहींचा शोध सुरू - गेल्या दिड वर्षापासून या टोळीनं विविध प्रकरणांत मिळून लोकांची 60 कोटींहून अधिकची फसवणूक केल्याचे पुरावे मिळाल्याचं पोलीस उपायुक्त राजतिलक रौशन यांनी माध्यमांना माहिती देताना सांगितलं. 1930 या हेल्पलाईनवर आलेल्या विविध तक्रारींचा तपास करत मुंबई पोलिसांनी या टोळीचा पर्दाफाश केलाय. 339 तक्रारींपैकी 16 तक्रारी मुंबईतून आल्या होत्या तर उर्वरित महाराष्ट्रातून 46 तक्रारी आल्या होत्या, ज्यावर विविध पोलीस ठाण्यात 12 गुन्हे दाखल आहेत. तर उर्वरित राज्यातून 277 तक्रारी आल्या होत्या, ज्यावर 33 गुन्हे देशभरात दाखल आहेत. तर अन्य प्रकरणांत गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. तसंच अटक केलेल्यांच्या चौकशीतून अजून काहींचा शोध सुरू असल्याची माहिती मुंबई पोलिसांनी शुक्रवारी आयुक्तालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेतून दिली.


कशी व्हायची फसवणूक - या टोळीची फसवणूक करण्याची कार्यपद्धतीही खास होती. काही गरजू लोकांना हेरून त्यांच्या कागदपत्रांचा वापर करत ही टोळी बँक खाती उघडून ती 7 ते 8 हजारांत विकत घ्यायची. त्यानंतर या बँक खात्यांमार्फत बोगस कंपन्या तयार करून त्यामार्फत लोकांची फसवणूक करण्यात यायची. विकत घेतलेल्या या बँक खात्यांचा आकडा थोडाथोडका नसून 943 इतका मोठा होता. आत्तापर्यंत त्यापैकी 181 बँक खात्यांचा वापर त्यांनी सुरू केला होता. डिजिटल अरेस्ट, फौजींना मदत, गुंतवणूक संधी, ऑनलाईन शॉपिंग, क्रेडिट कार्ड अशी अमिष दाखवून ही टोळी लोकांना गंडा घालायची. या घोटाळ्याची व्यप्ती केवळ मुंबई, महाराष्ट्रापर्यंत मर्यादित नसून ती देशभरात पसरली होती. या टोळीनं देशभरात मिळून 60 कोटी 82 लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचे पुरावे मिळालेत. यापैकी वेळीच बँकेला कळवल्यानं 17 टक्के रक्कम होल्डवर होती. मात्र बाकीची सारी रक्कम या टोळीनं बनवलेल्या बनावट खात्यात जमा झाली होती. याप्रकरणी बँक खाती विकणाऱ्या व्यक्ती आणि त्या विकत घेत या टोळीपर्यंत पोहचवणाऱ्या व्यक्तींना या घोटाळ्याची पूर्ण कल्पना होती. त्यामुळे त्यांनाही ताब्यात घेण्यात आलय. यात बँक खाती नावावर असणाऱ्या बहुतांश व्यक्ती अत्यंत कमी उत्पन्नात मोलमजुरी करणाऱ्या वर्गातील आहेत. त्यामुळे त्यांना थोड्याश्या रकमेचं अमिष देऊन त्यांच्याकडून ही बँक खाती उघडून घेत ती विकत घेतली जायची.

हेही वाचा...

  1. २० कोटींची फसवणूक करत दोन महिने ज्येष्ठ महिला घरातच 'डिजीटल अरेस्ट', तिघांना अटक

For All Latest Updates

TAGGED:

DIGITAL ARRESTडिजिटल अरेस्ट२ जणांची टोळी जेरबंदआर्थिक फसवणूकDIGITAL ARREST

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.