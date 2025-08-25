मुंबई : भाजपानं अचानक मुंबई अध्यक्ष बदलल्यानं राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं असतानाच, संजय राऊतांनीही (Sanjay Raut) याबाबत वेगळीच शंका उपस्थित केली आहे. "आशिष शेलार गेली अनेक वर्ष भाजपाचे मुंबई अध्यक्ष होते. भाजपामध्ये निवडणुकीपूर्वी काय राजकारण उफाळून आलं, माहिती नाही. मात्र, यावेळी त्यांना जावं लागत आहे. भाजपामध्ये अंतर्गत काहीतरी घडतंय. हे बदल त्यांचेच संकेत असावेत", असं संजय राऊत म्हणाले. मुंबईला मराठी चेहरा दिल्याशिवाय कोणालाही पर्याय नाही, असंही त्यांनी नमूद केलं.
नशिबाने आले आणि ते खुर्चीत बसले : मुंबईत माध्यमांशी संवाद साधताना राऊत म्हणाले, "देवेंद्र फडणवीस म्हणजे यशवंतराव चव्हाण, वसंतराव नाईक किंवा वसंतदादा पाटील नाहीत. नशिबाने आले आणि ते खुर्चीत बसले आहेत. त्यामुळं मतचोरीच्या मुद्द्यावर त्यांच्या मताला फारशी किंमत नाही. त्यांनी पदाची जाण ठेवत हा मुद्दा गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. विरोधकांचा आरोप समजून घेत त्यांनी चौकशी केली पाहिजे. पण ते शेरोशायरी आणि थिल्लरबाजीत अडकले आहेत. ते मिंध्यांच्या भ्रष्टाचाराबाबत बोलतात, पण कारवाई करण्याची हिंमत नाही. असा दुर्बल मुख्यमंत्री राज्याला लाभला आहे. त्यामुळं ते थिल्लरबाजी करणारच", असा हल्लाबोल संजय राऊत यांनी केला.
अनुराग ठाकूरांकडून मतचोरीला दुजोरा : मतचोरी हा राष्ट्रीय मुद्दा आहे. महाविकास आघाडी किंवा इंडिया आघाडीत नसलेल्या पक्षांनाही या मुद्द्यानं चिंतीत केलं आहे. भाजपाचे खासदार आणि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनीही हा मुद्दा उपस्थित केला आहे. काँग्रेसनं मतचोरी केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. याचा अर्थ मतचोरी होत आहे, याला त्यांनीच दुजोरा दिला आहे. मतदार मत देतो, ते नेमकं कुठं जातं, हे कळत नाही. म्हणजे मतचोरी होत आहे. मतपत्रिकेवर दिलेलं मत कोणाला दिलं, हे मतदाराला समजतं. मात्र, ईव्हीएममध्ये तसं होत नाही, असं संजय राऊत म्हणाले.
मराठी झेंडा फडकवण्यासाठी दोन भाऊ एकत्र : मराठी माणसासाठी, मुंबई महापालिकेवर मराठी झेंडा फडकवण्यासाठी दोन भाऊ एकत्र येत आहेत. त्याचं राज्यातील जनतेनं स्वागत केलं आहे. यात कोणताही पक्ष किंवा स्वार्थ नाही. दोन भाऊ एकत्र येत आहेत, हा आमच्यासाठी भावनिक मुद्दा आहे. त्यात आता राजकारण आणण्याची गरज नाही. दोन भावांची ताकद, त्यांची शक्ती निवडणुकीत दिसेलच. राजकारणात आहोत, तर आम्ही राजकारण करणार. मात्र, दोन भाऊ एकत्र येणं, हा आमच्यासाठी राजकारणाचा मुद्दा नाही, असं संजय राऊत म्हणाले.
हेही वाचा -