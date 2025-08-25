ETV Bharat / state

भाजपानं एकाएकी मुंबई अध्यक्ष बदलला; मुंबईला मराठी चेहरा दिल्याशिवाय कोणालाही पर्याय नाही; संजय राऊतांचा टोला - SANJAY RAUTS

मुंबईत भाजपाच्या नव्या अध्यक्षांच्या निवडीवर खासदार संजय राऊतांनी (Sanjay Raut) प्रतिक्रिया दिली आहे. वाचा सविस्तर बातमी...

UBT Leader Sanjay Rauts
संजय राऊत (File Photo)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 25, 2025 at 3:21 PM IST

2 Min Read

मुंबई : भाजपानं अचानक मुंबई अध्यक्ष बदलल्यानं राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं असतानाच, संजय राऊतांनीही (Sanjay Raut) याबाबत वेगळीच शंका उपस्थित केली आहे. "आशिष शेलार गेली अनेक वर्ष भाजपाचे मुंबई अध्यक्ष होते. भाजपामध्ये निवडणुकीपूर्वी काय राजकारण उफाळून आलं, माहिती नाही. मात्र, यावेळी त्यांना जावं लागत आहे. भाजपामध्ये अंतर्गत काहीतरी घडतंय. हे बदल त्यांचेच संकेत असावेत", असं संजय राऊत म्हणाले. मुंबईला मराठी चेहरा दिल्याशिवाय कोणालाही पर्याय नाही, असंही त्यांनी नमूद केलं.


नशिबाने आले आणि ते खुर्चीत बसले : मुंबईत माध्यमांशी संवाद साधताना राऊत म्हणाले, "देवेंद्र फडणवीस म्हणजे यशवंतराव चव्हाण, वसंतराव नाईक किंवा वसंतदादा पाटील नाहीत. नशिबाने आले आणि ते खुर्चीत बसले आहेत. त्यामुळं मतचोरीच्या मुद्द्यावर त्यांच्या मताला फारशी किंमत नाही. त्यांनी पदाची जाण ठेवत हा मुद्दा गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. विरोधकांचा आरोप समजून घेत त्यांनी चौकशी केली पाहिजे. पण ते शेरोशायरी आणि थिल्लरबाजीत अडकले आहेत. ते मिंध्यांच्या भ्रष्टाचाराबाबत बोलतात, पण कारवाई करण्याची हिंमत नाही. असा दुर्बल मुख्यमंत्री राज्याला लाभला आहे. त्यामुळं ते थिल्लरबाजी करणारच", असा हल्लाबोल संजय राऊत यांनी केला.

अनुराग ठाकूरांकडून मतचोरीला दुजोरा : मतचोरी हा राष्ट्रीय मुद्दा आहे. महाविकास आघाडी किंवा इंडिया आघाडीत नसलेल्या पक्षांनाही या मुद्द्यानं चिंतीत केलं आहे. भाजपाचे खासदार आणि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनीही हा मुद्दा उपस्थित केला आहे. काँग्रेसनं मतचोरी केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. याचा अर्थ मतचोरी होत आहे, याला त्यांनीच दुजोरा दिला आहे. मतदार मत देतो, ते नेमकं कुठं जातं, हे कळत नाही. म्हणजे मतचोरी होत आहे. मतपत्रिकेवर दिलेलं मत कोणाला दिलं, हे मतदाराला समजतं. मात्र, ईव्हीएममध्ये तसं होत नाही, असं संजय राऊत म्हणाले.



मराठी झेंडा फडकवण्यासाठी दोन भाऊ एकत्र : मराठी माणसासाठी, मुंबई महापालिकेवर मराठी झेंडा फडकवण्यासाठी दोन भाऊ एकत्र येत आहेत. त्याचं राज्यातील जनतेनं स्वागत केलं आहे. यात कोणताही पक्ष किंवा स्वार्थ नाही. दोन भाऊ एकत्र येत आहेत, हा आमच्यासाठी भावनिक मुद्दा आहे. त्यात आता राजकारण आणण्याची गरज नाही. दोन भावांची ताकद, त्यांची शक्ती निवडणुकीत दिसेलच. राजकारणात आहोत, तर आम्ही राजकारण करणार. मात्र, दोन भाऊ एकत्र येणं, हा आमच्यासाठी राजकारणाचा मुद्दा नाही, असं संजय राऊत म्हणाले.



हेही वाचा -

  1. नरेंद्र मोदींनी पुतीन, सद्दाम हुसेनप्रमाणं निवडणुका जिंकल्या; संजय राऊतांचा हल्लाबोल
  2. "मला आरोप मान्य नाहीत", संजय राऊत मानहानी प्रकरणी नारायण राणेंचं न्यायालयासमोर उत्तर!
  3. महाराष्ट्रात 50 हजार कोटींचा जमीन घोटाळा; संजय राऊतांचं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांना पत्र

मुंबई : भाजपानं अचानक मुंबई अध्यक्ष बदलल्यानं राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं असतानाच, संजय राऊतांनीही (Sanjay Raut) याबाबत वेगळीच शंका उपस्थित केली आहे. "आशिष शेलार गेली अनेक वर्ष भाजपाचे मुंबई अध्यक्ष होते. भाजपामध्ये निवडणुकीपूर्वी काय राजकारण उफाळून आलं, माहिती नाही. मात्र, यावेळी त्यांना जावं लागत आहे. भाजपामध्ये अंतर्गत काहीतरी घडतंय. हे बदल त्यांचेच संकेत असावेत", असं संजय राऊत म्हणाले. मुंबईला मराठी चेहरा दिल्याशिवाय कोणालाही पर्याय नाही, असंही त्यांनी नमूद केलं.


नशिबाने आले आणि ते खुर्चीत बसले : मुंबईत माध्यमांशी संवाद साधताना राऊत म्हणाले, "देवेंद्र फडणवीस म्हणजे यशवंतराव चव्हाण, वसंतराव नाईक किंवा वसंतदादा पाटील नाहीत. नशिबाने आले आणि ते खुर्चीत बसले आहेत. त्यामुळं मतचोरीच्या मुद्द्यावर त्यांच्या मताला फारशी किंमत नाही. त्यांनी पदाची जाण ठेवत हा मुद्दा गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. विरोधकांचा आरोप समजून घेत त्यांनी चौकशी केली पाहिजे. पण ते शेरोशायरी आणि थिल्लरबाजीत अडकले आहेत. ते मिंध्यांच्या भ्रष्टाचाराबाबत बोलतात, पण कारवाई करण्याची हिंमत नाही. असा दुर्बल मुख्यमंत्री राज्याला लाभला आहे. त्यामुळं ते थिल्लरबाजी करणारच", असा हल्लाबोल संजय राऊत यांनी केला.

अनुराग ठाकूरांकडून मतचोरीला दुजोरा : मतचोरी हा राष्ट्रीय मुद्दा आहे. महाविकास आघाडी किंवा इंडिया आघाडीत नसलेल्या पक्षांनाही या मुद्द्यानं चिंतीत केलं आहे. भाजपाचे खासदार आणि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनीही हा मुद्दा उपस्थित केला आहे. काँग्रेसनं मतचोरी केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. याचा अर्थ मतचोरी होत आहे, याला त्यांनीच दुजोरा दिला आहे. मतदार मत देतो, ते नेमकं कुठं जातं, हे कळत नाही. म्हणजे मतचोरी होत आहे. मतपत्रिकेवर दिलेलं मत कोणाला दिलं, हे मतदाराला समजतं. मात्र, ईव्हीएममध्ये तसं होत नाही, असं संजय राऊत म्हणाले.



मराठी झेंडा फडकवण्यासाठी दोन भाऊ एकत्र : मराठी माणसासाठी, मुंबई महापालिकेवर मराठी झेंडा फडकवण्यासाठी दोन भाऊ एकत्र येत आहेत. त्याचं राज्यातील जनतेनं स्वागत केलं आहे. यात कोणताही पक्ष किंवा स्वार्थ नाही. दोन भाऊ एकत्र येत आहेत, हा आमच्यासाठी भावनिक मुद्दा आहे. त्यात आता राजकारण आणण्याची गरज नाही. दोन भावांची ताकद, त्यांची शक्ती निवडणुकीत दिसेलच. राजकारणात आहोत, तर आम्ही राजकारण करणार. मात्र, दोन भाऊ एकत्र येणं, हा आमच्यासाठी राजकारणाचा मुद्दा नाही, असं संजय राऊत म्हणाले.



हेही वाचा -

  1. नरेंद्र मोदींनी पुतीन, सद्दाम हुसेनप्रमाणं निवडणुका जिंकल्या; संजय राऊतांचा हल्लाबोल
  2. "मला आरोप मान्य नाहीत", संजय राऊत मानहानी प्रकरणी नारायण राणेंचं न्यायालयासमोर उत्तर!
  3. महाराष्ट्रात 50 हजार कोटींचा जमीन घोटाळा; संजय राऊतांचं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांना पत्र

For All Latest Updates

TAGGED:

UBT LEADER SANJAY RAUTSसंजय राऊतSANJAY RAUT ON BJPMUMBAI BJP PRESIDENTSANJAY RAUTS

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.