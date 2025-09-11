ETV Bharat / state

लाडक्या बहिणींना ऑगस्ट महिन्याचा हप्ता आजपासून मिळणार; मंत्री अदिती तटकरेंनी दिली माहिती

"मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा हप्ता आजपासून वितरित करायला सुरुवात होईल," अशी माहिती मंत्री अदिती तटकरे यांनी दिली आहे.

Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana in August installment from today
लाडक्या बहिणींना ऑगस्ट महिन्याचा हप्ता आजपासून मिळणार; मंत्री अदिती तटकरेंनी दिली माहिती (File Photo)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 11, 2025 at 3:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुतीनं मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण ही योजना आणली होती. या योजनेला महाराष्ट्रात अभूतपूर्व असा प्रतिसाद मिळत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येक महिन्याला लाडक्या बहिणीच्या बँक खात्यात 1500 रुपये जमा होतात. पण, या योजनेचा गेल्या ऑगस्ट महिन्याचा हप्ता मिळाला नव्हता. त्यामुळं ऑगस्ट महिन्याचा हप्ता कधी मिळणार? याकडे लाडक्या बहिणी आस लावून बसल्या होत्या. मात्र, आता याबाबत स्वतः महिला व बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे यांनीच आनंदाची बातमी दिली आहे. "मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा हप्ता आजपासून वितरित करायला सुरुवात होईल," अशी माहिती मंत्री अदिती तटकरे यांनी दिली आहे. सोशल मीडियावर एक पोस्ट करत मंत्री अदिती तटकरे यांनी ऑगस्ट महिन्याच्या हप्त्यासंदर्भात माहिती दिली आहे.

अदिती तटकरेंनी पोस्टमध्ये काय म्हटलंय? : "मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना महिला सक्षमीकरणाची अखंड क्रांती! मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या सर्व पात्र लाभार्थ्यांना ऑगस्ट महिन्याचा सन्मान निधी वितरित करण्याच्या प्रक्रियेस आजपासून सुरुवात होत आहे. महाराष्ट्रातील माता-भगिनींच्या अखंड विश्वासाने सुरू असलेली सक्षमीकरणाची ही क्रांती यशस्वीरित्या मार्गक्रमण करत आहे. लवकरच या योजनेतील सर्व पात्र लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्नित बँक खात्यात सन्मान निधी वितरित होणार आहे," असं सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टमध्ये मंत्री अदिती तटकरे यांनी म्हटलं आहे.

2100 रुपये कधी येणार? : दुसरीकडे महायुतीनं विधानसभा निवडणुकीपूर्वी प्रचारात जर आम्ही पुन्हा सत्तेत आलो, तर 1500 रुपये ऐवजी 2100 रुपये देऊ, असं आश्वासन दिलं होतं. आता या घोषणेला पुढच्या महिन्यात जवळपास एक वर्ष होत आहे. राज्यात महायुतीचं सरकार येऊन 10-11 महिने झाले तरी सुद्धा 2100 रुपयांचा हप्ता सरकार कधी देणार आहे? असा प्रश्न लाडक्या बहिणींतून उपस्थित केला जात आहे. तर 2100 रुपयांचा निर्णय सरकार लवकरच घेईल, असं सरकारमधील मंत्री सांगताना दिसतायेत.

आतापर्यंत लाडक्या बहिणींना 13 हप्त्यांचे पैसे मिळाले : महायुती सरकारनं जुलै 2024 पासून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरु केली आहे. ही योजना महायुती सरकारला पुन्हा सत्तेत आणण्यासाठी महत्त्वाची ठरली आहे. लाडकी बहीण योजनेच्या शासन निर्णयानुसार लाडक्या बहिणींना दरमहा 1500 रुपये दिले जातात. आतापर्यंत लाडक्या बहिणींना एकूण 13 हप्त्यांचे पैसे मिळाले आहेत.

हेही वाचा :

  1. वाढदिवसाच्या मिरवणुकीत डीजे गाडीची धडक लागून एकाचा मृत्यू, पुणे जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्षाला अटक
  2. राजकोट किल्ला पर्यटनासाठी खुला; पर्यटकांची वर्दळ वाढली
  3. नागपुरात व्यापाऱ्यावर गोळीबार, 50 लाखांची रोख लंपास; व्यापाऱ्याला लागल्या दोन गोळ्या

For All Latest Updates

TAGGED:

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनाअदिती तटकरेमहायुतीमुंबईLADKI BAHIN YOJANA

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.