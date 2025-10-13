ETV Bharat / state

एसटी कर्मचाऱ्यांना दिवाळीचे गिफ्ट, कर्मचाऱ्यांना ६ हजार रुपये दिवाळी बोनस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा

यंदा एसटी कर्मचाऱ्यांची दिवाळी गोड होणार असून राज्य सरकारने त्यांच्यासाठी 6 हजार रुपयांच्या बोनसची घोषणा केली आहे.

Diwali Bonus
एसटी कर्मचाऱ्यांना दिवाळी बोनस (File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 13, 2025 at 8:36 PM IST

मुंबई : एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी दिवाळीपूर्वीच एक आनंदाची बातमी मिळाली आहे. दिवाळीला काही दिवस बाकी असताना एसटी कर्मचाऱ्यांना दिवाळी गोड होणारी बातमी समोर आली आहे. आणि एसटी कर्मचाऱ्यांना दिवाळीचं गिफ्ट मिळालं आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांना आणि अधिकाऱ्यांना दिवाळी भेट म्हणून ६ हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. तसेच वेतन वाढीचा फरक वेतनासोबत देण्यासाठी एसटी महामंडळाला दर महिन्याला ६५ कोटी रुपये देण्याचे आणि पात्र कर्मचाऱ्यांना दिवाळी अग्रीम म्हणून १२ हजार ५०० रुपये देण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहिर केलाय. सरकारच्या या निर्णयामुळं कर्मचाऱ्यांची दिवाळी उत्साहात साजरी होणार असल्याचं बोललं जातंय.



एसटीला आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध करणं गरजेचं : दरम्यान, यावेळी बोलताना एकनाथ शिंदे म्हणाले की, "एसटी ही लोकांची सेवा करते. एसटी कर्मचाऱ्यांची दिवाळी देखील गोड झाली पाहिजे, म्हणून शासनाने आज हा निर्णय घेतला. यासह एसटीला आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध आणि सक्षम करणं गरजेचं आहे. एसटी महामंडळाचे आर्थिक उत्पन्न वाढण्यासाठी विविध उपाययोजना सरकारकडून राबविण्यात येत आहेत. त्यासाठी खासगी शासकीय सहभागी तत्वावर एसटी महामंडळाच्या जागांचा विकास करण्यात येणार आहे." दरम्यान, एसटीच्या सर्व कर्मचारी संघटनांची आणि कृती समितीची बैठक मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे पार पडली. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बोलत होते. या बैठकीस परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक, विविध संघटनांचे प्रतिनिधी तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.



५१ कोटी रुपये अनुदान मान्य : सन २०२० ते २०२४ या कालावधीत वेतन वाढतील फरकाची रक्कम कर्मचाऱ्यांना प्रत्येक महिन्यातील वेतनासोबत देण्यात येणार आहे. याकरिता राज्य सरकारने ६५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. याबरोबरच जे पात्र कर्मचारी सण अग्रीम घेण्यास इच्छुक आहेत. त्यांना देखील पूर्वीप्रमाणे १२ हजार ५०० रुपये देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी शासनाकडे ५४ कोटी रुपयांची मागणी एसटी महामंडळाने केली, असं परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितलं. दरम्यान, एसटीतील सर्व कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना दिवाळी भेट म्हणून ६ हजार रुपये देण्यासाठी राज्य शासनाने साधारण ५१ कोटी रुपये अनुदान देण्याचं मान्य केलं आहे. अशी माहिती बैठकीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी दिली. सरकारच्या या निर्णयामुळं कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे.

