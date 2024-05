ETV Bharat / state

अधिकारी होण्याकरिता अभ्यासाला लागा, एमपीएससीकडून पूर्व परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर, 524 जागाकरिता नोकरीची संधी - mpsc exam date 2024

By ETV Bharat Marathi Team Published : May 9, 2024, 8:13 AM IST | Updated : May 9, 2024, 8:19 AM IST

MPSC exam dates ( Source- ETV Bharat Desk )

Last Updated : May 9, 2024, 8:19 AM IST