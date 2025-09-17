एखादा पान जाहिरात दिली असती तर चांगलं वाटलं असतं- पंतप्रधानांच्या वाढदिवसावरून खासदार सुळेंचा मुख्यमंत्र्यांना टोला
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 75 वा वाढदिवस संपूर्ण देशात साजरा होत आहे. खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पंतप्रधान मोदींना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देत त्याचं तोंडभरून कौतुक केलंय.
पुणे : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी PM Narendra Modi Birthday) यांच्या वाढदिवसानिमित्त देशभरात विविध कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आलं आहे. त्याचप्रमाणे देशभरातून आणि जगभरातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा देण्यात येत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे (Supriya Sule) यांनीदेखील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. यावेळी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची आवडणारी गोष्ट ते आवडणारा निर्णय यावर भाष्य केलं.
सुप्रिया सुळे पुणे दौऱ्यावर : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे आज पुणे दौऱ्यावर असताना त्यांनी कात्रज येथील उड्डाणपुलाची पाहणी केली. यावेळी त्यांनी माध्यमांशी बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा दिल्या आहेत.
"आपण सगळ्यांनी देशाचे पंतप्रधान यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या पाहिजेत. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दोन-तीन गोष्टी मला खूप आवडतात. त्यात ते खासदारांना म्हणतात की, पार्लमेंटमध्ये वेळेवर या. दिवसभर बसा आणि चर्चा ऐका. या ११ वर्षात जो आता जीएसटीबाबत निर्णय घेतला आहे, तो निर्णय चांगला आहे." - सुप्रिया सुळे, खासदार
जाहिरात दिली असती तर चांगलं वाटलं असतं : यावेळी सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ११ वर्षात उशिरा का होईना जीएसटीबाबत चांगला निर्णय घेतला आहे. पण, त्यात वन टॅक्स वन नेशन असलं पाहिजे होतं. तसेच रिफंडबाबत अजूनही स्पष्टता आलेली नाही. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पंतप्रधान मोदींना नेता मानले असून आज त्यांनी जाहिरात दिली आहे. पण, बाकीच्यांनी कोणीच शुभेच्छा दिलेल्या नाहीत. तसेच राज्यभर स्वतःचे फोटो टाकलेल्यांनीदेखील पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना शुभेच्छा दिल्या नाहीत. आज एखादा पान जाहिरात दिली असती तर चांगलं वाटलं असतं," असं म्हणत सुळे यांनी नाव न घेता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना टोला लगावला.
सरसकट शेतकऱ्यांची कर्ज माफी करा : राज्यात ओला दुष्काळाबाबत खासदार सुळे म्हणाल्या की, "एक महिन्यापूर्वी गृहमंत्री अमित शाह यांना मी भेटायला गेले होते. त्यावेळेसच मी त्यांना सांगितलं होतं की, महाराष्ट्रात ओला दुष्काळ जाहीर करा. शाह यांच्याकडे सहकार आणि गृह खातं आहे. काही टोकाच्या गोष्टी होतात तेव्हा गृहमंत्री यांच्याकडून एनडीआरएफची टीम मदत करत असते. आमची सरसकट कर्जमाफीची मागणी आहे. सहकार खात्याचा विषय असल्यानं त्यांच्याकडं मागणी केली होती. तसेच मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी निवडणुकीपूर्वी निवडून आल्यानंतर सरसकट कर्जमाफीचा शब्द दिला होता. त्याप्रमाणं त्यांनी कर्जमाफी केली पाहिजे. आज राज्यातील परिस्थिती पाहता ओला दुष्काळ जाहीर करून सरसकट महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची कर्ज माफी करावी".
