खासदार संजय राऊत फोर्टिस रुग्णालयात दाखल

दोन-तीन दिवसांपूर्वी संजय राऊतांनी छत्रपती संभाजीनगरचा दौराही केला होता. यानंतर आज त्यांची अचानक प्रकृती बिघडल्याने मुंबईच्या भांडुपमधील रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आल्याची माहिती समोर येतेय.

MP Sanjay Raut admitted to Fortis Hospital
खासदार संजय राऊत यांना फोर्टिज रुग्णालयात केले दाखल (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 13, 2025 at 2:43 PM IST

Updated : October 13, 2025 at 3:20 PM IST

मुंबई - राजकीय क्षेत्रातून एक मोठी बातमी समोर येत आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांना भांडुप येथील रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलंय. दरम्यान, संजय राऊत यांनी नेहमीप्रमाणे आज सकाळी पत्रकार परिषद घेत सरकारवर टीका केली. यावेळी त्यांच्या आवाजात थोडासा थकवा जाणवत होता. तसेच घशाचा त्रासदेखील जाणवत होता. दोन-तीन दिवसांपूर्वी संजय राऊत यांनी छत्रपती संभाजीनगरचा दौराही केला होता. यानंतर आज त्यांची अचानक प्रकृती बिघडल्याने मुंबईच्या भांडुप येथील रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे.

दोनच दिवसांपूर्वी रक्तचाचणी केली होती : दरम्यान, शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी दोन दिवसांपूर्वी नियमित तपासणी केली होती. यावेळी त्यांनी रक्त तपासणीही केली होती, अशी माहिती समोर येत आहे. यानंतर आज त्यांनी पत्रकार परिषद घेतल्यानंतर त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय. मात्र त्यांना नेमका कोणता त्रास जाणवत होता किंवा आजार आहे, याबद्दल अजून अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. दरम्यान, खासदार संजय राऊत यांनी अस्वस्थ वाटत असल्याने तातडीने भांडुप येथील फोर्टिस रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केल्याची माहिती समोर येत आहे. आता मेडिकल बुलेटिन घेऊन डॉक्टर संजय राऊतांच्या प्रकृतीबाबत कोणती माहिती देतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

संजय राऊतांवर झाली आहे एन्जिओप्लास्टी : दुसरीकडे काही वर्षांपूर्वी संजय राऊत यांच्यावर एन्जिओप्लास्टी झाली होती. यानंतर ते नियमित तपासणीसाठी रुग्णालयात जात होते. मात्र छत्रपती संभाजीनगरचा दौरा केला आहे, यानंतर आज त्यांनी पत्रकार परिषद घेतल्यानंतर लगेच त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. दरम्यान, खासदार संजय राऊत यांचे भाऊ आमदार सुनील राऊत यांना याबाबत संपर्क केला असता, त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यांनी फोन उचलला नाही. तसेच रुग्णालयातील डॉक्टरांनाही संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु डॉक्टरांकडूनही याबाबत कोणताही अधिकृत समोर आलेली नाही.

Last Updated : October 13, 2025 at 3:20 PM IST

