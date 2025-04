ETV Bharat / state

'भिक नको, साईबाबांचं लॉकेट घ्या' : एक पाय, एक हात, पण कष्टानं कमावण्याचा तरुणाचा 'प्रेरणादायी' आत्मविश्वास - PAWAN RAWAT SELLING SAIBABA LOCKET

पवन रावत ( Reporter )

By ETV Bharat Marathi Team Published : April 17, 2025 at 11:33 AM IST | Updated : April 17, 2025 at 11:47 AM IST 2 Min Read

शिर्डी : "भिक नको, साईबाबांचं लॉकेट घ्या," हे शब्द साईबाबांच्या द्वारकमाई परिसरात घुमतात, तेव्हा भाविकाची पावलं आपोआप थबकतात. एक तरुण ज्याचा एका अपघातात एक पाय आणि एक हात गेला, तो दिवसभर एका पायावर उभा राहून भिक्षा न मागता साईबाबांचं लॉकेट विक्री करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतोय. होय ही प्रेरणादायी यशोगाथा आहे, पवन रावत नावाच्या तरुणाची. पवन रावत (Reporter) पवन मूळचा मध्यप्रदेश राज्यातील : मध्यप्रदेश राज्यातील सतना जिल्ह्यातील सल्हा या छोट्याशा गावातील एका आदिवासी कुटुंबात पवन रावत जन्मलेला आहे. नशिबानं लहानपणीच आई वडलांचं छत्र हरपलं. त्यात घराबाहेर खेळत असताना आलेल्या वादळी वाऱ्यानं विद्युत तार तुटली आणि पवनचा एक डावा हात आणि एक डावा पाय या घटनेत गेला. त्यानंतर पवनचं संपूर्ण जिवन लहानपणीच उद्ध्वस्त झालं. गावातील काही लोकांनी पवनला सल्ला दिला की, 'तू आता काहीच काम करू शकत नाही. यामुळे तू साईबाबांच्या शिर्डीत जा, तिथं जेवण आणि राहण्याची व्यवसाथ मोफत आहे.' गावातील लोकांच्या सल्ल्यानंतर पवननं थेट शिर्डी गाठली आणि सुरू झाला जीवनाचा खरा संघर्ष. 'भिक नको, साईबाबांचं लॉकेट घ्या' : एक पाय, एक हात, पण कष्टानं कमावण्याचा तरुणाचा प्रेरणादायी आत्मविश्वास (Reporter)

