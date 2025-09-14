ETV Bharat / state

अदानींच्या सिमेंट प्रकल्पाविरोधात खासदार बाळ्या मामांचा एल्गार; म्हणाले, "सिमेंट प्रकल्प उभारू देणार नाही, मी जनतेसोबत..."

अदानी सिमेंट प्रकल्पामुळं निर्माण होणाऱ्या सिमेंट धूळ, उत्सर्जन आणि प्रदूषणामुळं पर्यावरण आणि स्थानिकांच्या आरोग्यावर दीर्घकालीन परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्याविरोधात खासदार बाळ्या मामांनी एल्गार केलाय.

MP BALYA MAMA PROTEST
सिमेंट प्रकल्प (file photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 14, 2025 at 3:42 PM IST

3 Min Read
ठाणे : ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण तालुक्यातील मोहने गावाजवळ अदानी ग्रुपतर्फे अम्बुजा सिमेंट्स लिमिटेडनं 6 एमएमटीपीए क्षमतेची स्वतंत्र सिमेंट ग्रायंडिंग युनिट उभारण्याचा प्रस्ताव मांडला जातोय. या प्रकल्पापासून नागरी वस्ती अवघ्या 10 ते 12 किलोमीटर अंतरावर आहे. परिसराची लोकसंख्या अंदाजे 20 लाखांहून अधिक आहे. या प्रकल्पामुळं निर्माण होणाऱ्या सिमेंट धूळ, उत्सर्जन आणि प्रदूषणामुळं पर्यावरण आणि स्थानिकांच्या आरोग्यावर दीर्घकालीन परिणाम होण्याची शक्यता आहे. यामुळं राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे खासदार सुरेश म्हात्रे उर्फ बाळ्या मामा यांनी "मी बाधित नागरिकांसोबत असून, त्यांच्या आंदोलनात सहभागी आहे. अदानींच्या सिमेंट प्रकल्पाविरोधात एल्गार पुकारला आहे," अशी प्रतिक्रिया दिलीय.

खासदार बाळ्या मामांचा तीव्र विरोध : ठाणे जिल्हा अधिकाऱ्यांच्या आदेशानं कोकण विभागीय महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळानं या प्रकल्पासाठी पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सारांश प्रसिद्ध केला असून, जनसुनावणीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मात्र, स्थानिक हजारो नागरिक आणि पर्यावरण प्रेमींसह विविध राजकीय पक्ष आणि स्थानिक खासदार सुरेश म्हात्रे उर्फ बाळ्या मामा हेही याला तीव्र विरोध करत आहेत.

सिमेंट प्रकल्पामुळं 14.82 लाख लोकसंख्या प्रभावित होणार : अम्बुजा सिमेंट्स लिमिटेडचा हा प्रस्तावित प्रकल्प कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत असलेल्या मोहने गावात उभारला जाणार आहे. एकूण 26.13 हेक्टर जागेवर हा ड्राय सिमेंट ग्रायंडिंग प्रक्रिया असलेला प्रकल्प बांधला जाणार आहे. प्रकल्पाची उभारण सुरू झाल्यावर कच्चा माल हाताळणी, उत्पादन आणि वाहतुकीमुळं मोठ्या प्रमाणात सिमेंट धूळ आणि PM 2.5, PM 10, SO 2, NO 2, CO असं घातक वायू प्रदूषक बाहेर पडतील. त्यामुळं हरकती अर्ज दाखल केले आहेत. बाधित होणाऱ्या क्षेत्रात कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या सर्व विभागासह उल्हासनगर आणि म्हारळ -बुद्रुक शहर समाविष्ट असून, 10 किमी परिघातील अंदाजे 14.82 लाख लोकसंख्या प्रभावित होईल. प्रकल्पापासून जवळच अनेक शाळा, रुग्णालये आहेत. या प्रकल्पाच्या 10 ते 15 किलोमीटर परिघात कल्याण पूर्व, कल्याण पश्चिम, अंबरनाथ आणि डोंबिवली मतदारसंघातील संपूर्ण परिसर व्यापला जाणार आहे. इथं लाखो कुटुंबं राहतात.

पर्यावरणावर गंभीर परिणाम होणार : "सिमेंट प्रयोगामुळं हवा, पाणी, माती आणि जैवविविधतेवर विपरीत प्रभाव पडू शकतात. बांधकाम काळात उत्खनन आणि वाहतुकीमुळं धूळ उडेल, तर प्रकल्प सुरू झाल्यावर सिमेंट प्रकल्पातून सतत घातक प्रदूषक हवेत मिसळतील. हे प्रदूषण ऍसिड रेन, जलवायू बदल आणि ओझोन परतीच्या नुकसानीला कारणीभूत ठरू शकतात," माजी नगरसेवक उदय रसाळ यांनी केला आहे. "सिमेंटच्या कणांमुळं मातीची सुपीकता कमी होईल. हेवी मेटल्स, क्रोमियम, निकेल, लीड, जमा होऊन शेतजमिनी दूषित होईल. पाण्यातील प्रदूषणामुळं जलस्रोतांचं नुकसान होऊ शकतं. या प्रकल्पाजवळ असलेल्या कल्याण डोंबिवलीतील नागरिकांना पाणी पुरवठा करणारे उदंचल केंद्र आहे. नदी आहे. यावर ही प्रदूषणाचा परिणाम होऊन पिण्याचं पाणी प्रदूषित होईल," असा दावा पर्यावरण प्रेमी श्रीनिवास घाणेकर यांनी केलाय.

परिसरातील नागरिकांना अनेक धोके होण्याची शक्यता : "पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अहवालामध्ये 10 किलोमीटर परिघात कल्याण तालुक्यातील 38 गावं, भिवंडी तालुक्यातील 29 गावं आणि अंबरनाथ तालुक्यातील 3 गावं प्रभावित होणार आहेत. लोकांच्या आरोग्यासाठीही गंभीर धोके संभवतात. दीर्घकाळ एक्स्पोजरमुळं फुफ्फुसांची क्षमता 20-30% कमी होऊ शकते. हेवी मेटल्समुळं फुफ्फुस, गळा आणि लॅरिंजियल कर्करोगाचा धोका वाढतो. तसंच हृदयविकार, उच्च रक्तदाब, मधुमेह आणि किडनी समस्या उद्भवू शकतात. मुलांमध्ये श्वसन आणि विकासातील अडथळे जास्त दिसू लागतात. त्वचेच्या आणि डोळ्यांच्या समस्या होऊ शकतात. प्रकल्पाच्या 5 ते 10किलोमीटर परिसरात राहणाऱ्यांना हॉस्पिटलायझेशनचा धोका 10 ते 20% जास्त असतो. विशेषतः श्वसन आणि हृदयरोगांसाठी गरज भासते," असं मत डॉ. मनिष राजपूत यांनी व्यक्त केलं.

300 ते 350 हरकती अर्ज दाखल होण्याची शक्यता : कल्याण पूर्व - पश्चिम शहर, अंबरनाथचा ग्रामीण भाग आणि डोंबिवली शहर-ग्रामीण, औद्योगिक वस्ती यातील नागरिकांना जास्त धोका असणार आहे. कल्याण पूर्व अवघ्या 9 किलोमीटर अंतरावर आहे. हरकती नोंदविण्यासाठी आणखी तीन दिवस बाकी असून आतापर्यंत 100 हून अधिक विविध सामजिक, राजकीय, कामगार आणि शेतकरी संघटनांमार्फत अर्ज दाखल केले असून येत्या तीन दिवसात 300 ते 350 हरकती अर्ज दाखल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

प्रकल्पामुळं लाखो नागरिकांचं आरोग्य धोक्यात येईल : "हा प्रकल्प 14 ते 15 किलोमीटर परिघात प्रदूषण पसरवेल. त्यामुळं लाखो लोकांचं आरोग्य धोक्यात येईल. अदानी सारख्या इतर प्रकल्पांमध्येही 14 किलोमीटर परिघात प्रदूषण होतं, अशा स्पष्ट नोंदी आहेत. मोहने गावातील हा प्रस्तावित सिमेंट प्रकल्प केवळ औद्योगिक वाढ नव्हे, तर पर्यावरण आणि सार्वजनिक आरोग्यासाठी संकट असल्याच हरकत अर्जात नमूद केलं आहे, असं माजी नगरसेवक उदय रसाळ यांनी सांगितलं.

सिमेंट प्रकल्पाच्या परवानगीचे अधिकार केंद्र शासनाला : प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे कोकण विभागीय अधिकारी जे. एस. हजारे यांच्या कार्यालयात ईटीव्ही भारतच्या प्रतिनिधींनी संपर्क साधला. अदानी ग्रुपच्या सिमेंट प्रकल्पा संदर्भात आतापर्यंत शंभरहून अधिक हरकती अर्ज आले असून त्यावर 16 सप्टेंबरला जाहीर सुनावणी होणार आहे. विशेष म्हणजे या हरकती केंद्र शासनच्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत ठाणे जिल्हा अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली नागरिकांकडून हरकती नोंदवण्याकरिता 16 तारखेपर्यंत वेळ दिली आहे. हा सिमेंट कारखान्याचा प्रकल्प केंद्र सरकारच्या आख्यारीत येत असून त्याचे सर्व परवानगीचे अधिकार केंद्र शासनाला आहेत. आम्ही केवळ हरकतीवर सुनावणी घेणार आहोत. मात्र अधिकारी हजारे यांनी कॅमेऱ्यासमोर बोलण्यास नकार दिला असून 16 सप्टेंबरला आपली प्रतिक्रिया देणार असल्याचं सांगितलं.

