पोटच्या मुलीचा खून करून आईची आत्महत्या; कारण जाणून तुम्हालाही बसेल धक्का
आईनं पोटच्या मुलीचा खून करत स्वत: आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना अंबरनाथमध्ये घडली आहे.
Published : September 7, 2025 at 4:21 PM IST
ठाणे : पोटच्या साडेतीन वर्षाच्या मुलीचा खून करून आईनं आत्महत्या केल्याची धक्कदायक घटना उघडकीस आली आहे. ही घटना अंबरनाथ पूर्व भागातील श्रीकृष्णनगरमधील एका खोलीत घडली. याप्रकरणी अंबरनाथ पूर्व येथील शिवाजी नगर पोलीस ठाण्यात मृत आईंविरोधात खुनाचा गुन्हा दाखल करून पोलिसांनी तपास सरू केला आहे. राजकुमारी अच्छेलाल निशाद (वय २६ ) असे मुलीचा खून करून आत्महत्या करणाऱ्या आईच नाव आहे.
का उचलले टोकाचे पाऊल? : खळबळजनक बाब म्हणजे, मृताच्या आठ वर्षाच्या भाच्याचं आजारपणामुळ काही दिवसापूर्वी निधन झाल्यानं त्याचा मानसिक परिमाण मृत आईवर होऊन याच नैराश्यातून तिने पोटच्या मुलीचा खून केला. त्यानंतर स्वःताही आत्महत्या केल्याचं पोलिसांनी तक्रारीत नमूद केलं आहे. अनुष्का अच्छेलाल निशाद (वय साडेतीन वर्ष) असे खून झालेल्या मुलीचं नाव आहे.
काय आहे नेमकी घटना? : पोलिसांनी दिलेल्यामाहितीनुसार, तक्रारदार अच्छेलाल रामस्वरूप (वय २७) हे मृतक पत्नी आणि मुलीसह अंबरनाथ पूर्व भागातील श्रीकृष्णनगरमधील एका भाड्याच्या खोलीत राहात आहेत. ते मुळचे उत्तरप्रदेशमधील जैलान कालपी जिल्ह्यातील सुनाहाटा इमलीया या गावातील रहिवासी आहेत. ते काही वर्षापूर्वी रोजीरोटीच्या शोधात अंबरनाथ आनंद नगर एमआयडीसीमधील एका खासगी कंपनीमध्ये नोकरी करत आपल्या कुटुंबाची उपजीविका चालवत असतनाच, आरोपी मृत आईचा आठ वर्षाच्या भाच्याचं आजारपणामुळं निधन झालं होतं. त्याचा मानसिक धक्का तिला बसला होता. याच तणावातून पती कामावर असतना तिने राहत्या घरात शुक्रवार ते शनिवार दरम्यान मुलीचा खून केला. त्यानंतर स्वतः आत्महत्या केली.
गुन्हा दाखल करत तपास सुरू : पती कामावरून घरी आल्यावर हा धक्कादायक प्रकार समोर आल्यावर या घटनेची माहिती शिवाजी नगर पोलिसांना कळवण्यात आली. त्यानंतर पोलीस पथक घटनास्थळी दाखल होऊन पंचनामा करीत आईं आणि मुलीचे मृतदेह उत्तरणीय तपासणीसाठी शासकीय रुग्णालयात रवाना केले. या संदर्भात वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक रमेश पाटील यांनी सांगितले की, "मयत पत्नी हिच्यावर मुलीचा खून केल्याप्रकरणी तिच्या पतीने दिलेल्या तक्रारीनुसार भारतीय न्याय संहितांचे कलम १०३ (1) प्रमणे गुन्हा दाखल करून पोलिसांनी तपास सुरू केलाय."
