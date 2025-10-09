जानेवारी 2025 पासून आजवर 5 कोटींहून अधिकचा मुद्देमाल जप्त; राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची प्रभावी कारवाई
कोल्हापूर उत्पादन शुल्क विभागाने जानेवारी 2025 पासून 2028 गुन्ह्यांवर कारवाई करून 5 कोटी 63 लाखाचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.
Published : October 9, 2025 at 8:09 PM IST
कोल्हापूर : राज्य उत्पादन शुल्क कोल्हापूर विभागाकडून जानेवारी 2025 पासून प्रभावी कारवाई करण्यात आली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात हातभट्टी, अवैध मद्य निर्मिती आणि विक्रीवर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने कठोर कारवाई करत, जानेवारी 2025 पासून आतापर्यंत तब्बल 2028 गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. या कारवाईत 1917 आरोपींना अटक झाली असून, 155 वाहनंही जप्त केली आहेत. सर्व कारवाईमधून एकूण 5 कोटी 63 लाखाचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. तर जुलै महिन्यापासून विदेशी मद्यविक्रीमध्ये 20 टक्के घट झाली आहे. तर देशी 6 टक्के आणि बियर विक्रीमध्ये 17 टक्के वाढ टक्के वाढ झाली असल्याची माहिती, राज्य उत्पादन शुल्क कोल्हापूर विभागाच्या अधीक्षक स्नेहलता नरवणे यांनी दिली.
गांधी सप्ताहात विशेष मोहीम : राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून कोल्हापुरात 2 ऑक्टोबर ते 8 ऑक्टोबर या काळात विशेष गांधी सप्ताह राबवण्यात आला. दारूबंदीच्या या सप्ताहात जिल्ह्यात 9 विशेष पथकांनी एकात्मिक कारवाई केली. या आठवड्यात 153 गुन्हे नोंदण्यात आले, 132 आरोपींना अटक करण्यात आली. तर 30 वाहने या सप्ताहात जप्त करण्यात आली असून एकूण 45 लाखांहून अधिक किंमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.
11 आरोपींना शिक्षा : महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा 1949 च्या कलम 93 अंतर्गत, वारंवार गुन्हे करणाऱ्या आरोपींवर 176 प्रस्ताव सादर करण्यात आले असून, 85 प्रकरणांमध्ये 81 लाख 50 हजार रुपयांची बंधपत्रे प्राप्त झाली आहेत. तसंच 11 आरोपींना विविध दंड रक्कमेसह न्यायालयीन शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे.
विक्रीमध्ये झाली घट : जुलै 2025 मध्ये विदेशी मद्याच्या विक्रीवरील करवाढीबाबत राज्य सरकारनं घेतलेल्या निर्णयाचे परिणाम कोल्हापुरात तीन महिन्यांनी दिसत आहेत. सध्या कोल्हापुरातील विदेशी मद्याची विक्री घटली असून देशी आणि बियर खरेदीला अधिक पसंती मिळत आहे. एकीकडं ही परिस्थिती असताना देशी दारुची अवैध निर्मिती आणि विक्री रोखणं, तसंच सीमा भागातील चोरट्या मार्गाने होणारी मद्याची वाहतूक रोखण्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला डोळ्यात अंजन घालून काम करावं लागणार आहे.
अवैध धंद्यांबाबत तक्रारीचे आवाहन : राज्य उत्पादन शुल्क कोल्हापूर विभागाच्या अधीक्षक स्नेहलता नरवणे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं की, "अजूनही अवैध मद्य विक्री विरोधातील कारवाई सातत्याने सुरू राहणार आहे. नागरिकांना कधीही अशा अवैध धंद्यांबाबत कोणतीही माहिती द्यायची असल्यास 18002339999 या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क करावा", असं आवाहनही त्यांनी केलं. माहिती देणाऱ्यांचं नाव पूर्णपणे गुप्त ठेवलं जाईल, असंही अधीक्षकांनी स्पष्ट केलंय. दरम्यान मागच्या काही महिन्यात करण्यात आलेली ही कारवाई स्थानिक सामाजिक स्थैर्य राखण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची असून, त्यामुळं सार्वजनिक आरोग्य आणि सुरक्षिततेमध्ये सुधारणा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
हेही वाचा -