मुंबईवर 11 हजारांहून अधिक सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचा वाॅच, 2140 कोटींच्या खर्चास राज्य सरकारची मंजुरी

मुंबई : दहशतवादी हल्ला अन् अंतर्गत गुन्हेगारी मोडीत काढण्यासाठी मुंबईत सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे जाळे विस्तारले जात आहे. यात एकूण 11 हजार 377 सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात येणार असून, त्यापैकी 10 हजार 491 कॅमेरा बसवण्यात आले आहेत. एल अॅन्ड टी कंपनीच्या माध्यमातून सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येत असून, उर्वरित 866 सीसीटीव्ही कॅमेरे लवकरच बसवण्यात येणार आहेत. परंतु देखभाल दुरुस्ती, हार्डवेअर बदल करणे यासाठी 2140.90 कोटी रुपये खर्चास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे.
गुन्हेगारांचा शोध घेण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे : 26-11 ला मुंबईत दहशतवादी हल्ला झाला होता. या हल्ल्यात शेकडो लोकांचा जीव गेला होता, तर शेकडो लोक जखमी झाले होते. दहशतवादी हल्ल्याचा मुंबईला धोका असून, अंतर्गत गुन्हेगारी वाढत आहे. गुन्हेगारांना शोध घेण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यामुळे देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचे आणि कॅमेऱ्याची देखभाल दुरुस्ती करणे गरजेचे आहे. मुंबईत दहशतवादी हल्ल्याची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी मुंबईत सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचे जाळे विणले जात आहेत. यात 11 हजार 377 कॅमेरे बसवण्यात येणार असून, यापैकी 10 हजार 491 सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. मुंबईवर वाॅच ठेवणाऱ्या कॅमेराची देखभाल दुरुस्ती गरजेचे आहे. गृह विभागाचे मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन समितीने देखभाल दुरुस्ती, हार्डवेअर बदल करणे या कामासाठी 2140.90 कोटी रुपये खर्चास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे.
...म्हणून सीसीटीव्ही कॅमेरे गरजेचे! : नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून गुन्ह्यांचा तपास, वाहतूक व्यवस्थापन आणि मोटार वाहन कायदा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर ई-चलनाद्वारे कारवाई करण्यासाठी सहाय्यभूत प्रणाली विकसित करण्याकरिता सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे गरजेचे असून, जनरल सर्व्हेलन्स क्षमता वृद्धीसाठी कोस्टल रोडसह महत्त्वाच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याचा समावेश आहे. सार्वजनिक ठिकाणी ओळख क्षमता वृद्धीस सहाय्यभूत ठरणारी फेशियल रिकग्निशन कॅमेरे तंत्राचा वापर करण्यात येणार आहे. गर्दीच्या ठिकाणी आणि सीसीटीव्ही सर्व्हेलन्सच्या क्षेत्राबाहेरील (Blind Spots) ठिकाणी आवश्यकतेनुसार Face Recognition क्षमतेसह विकसित मोबाईल सर्व्हेलन्स पोल्सचा वापर करून निरीक्षण क्षमता वृद्धी वाढवणे आवश्यक आहे.
