लालबागच्या राजाच्या विसर्जन मिरवणुकीत 100 हून अधिक मोबाईल लंपास

गर्दीचा गैरफायदा घेत चोरट्यांनी 100 हून अधिक मोबाईल आणि सोन्याच्या वस्तू लंपास केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. पोलिसांनी या प्रकरणात आतापर्यंत 16 आरोपींना अटक केली.

Immersion of the King of Lalbaug
लालबागच्या राजाचं विसर्जन (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 8, 2025 at 12:16 PM IST

2 Min Read

मुंबई : नवसाला पावणारा बाप्पा अशी ख्याती असलेल्या लालबागच्या राजाच्या विसर्जन मिरवणुकीला दरवर्षी लाखो भाविक हजेरी लावतात. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा गर्दीचा नवा उच्चांक नोंदवला गेला. मात्र, या गर्दीचा गैरफायदा घेत चोरट्यांनी 100 हून अधिक मोबाईल आणि सोन्याच्या वस्तू लंपास केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. पोलिसांनी या प्रकरणात आतापर्यंत 16 आरोपींना अटक केली असून, अधिक तपास सुरू आहे.

सोन्याच्या साखळ्यांच्या चोरीच्या घटनांचीही नोंद : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यावर्षीच्या मिरवणुकीत मोबाईल फोन चोरीच्या 100 हून अधिक घटना घडल्या आहेत. काळाचौकी पोलीस ठाण्यात यासंदर्भात अनेक तक्रारी दाखल झाल्या असून, आतापर्यंत 10 गुन्हे अधिकृतपणे नोंदवले गेले आहेत. चार गुन्ह्यांची उकल झाली असून, चोरीचे मोबाईल फोन जप्त केलेत. या प्रकरणांत 4 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. याशिवाय सोन्याच्या साखळ्यांच्या चोरीच्या घटनांचीही नोंद झालीय. पोलिसांनी आतापर्यंत दोन सोन्याच्या साखळ्या जप्त केल्या असून, या प्रकरणात तब्बल 12 आरोपींना ताब्यात घेतलंय. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चेन स्नॅचिंगच्या घटनांमध्ये गुन्हेगारांनी गर्दीचा फायदा घेत अनेकांना लक्ष्य केले. या प्रकरणी पोलिसांनी तपास गतिमान केला असून, इतर संशयितांचा शोध घेतला जात आहे.

34 तासांच्या दीर्घ प्रतीक्षेनंतर विसर्जन : लालबागच्या राजाच्या विसर्जन मिरवणुकीनिमित्त लालबाग-परळ परिसर ढोल-ताशांच्या गजरानं, भक्तिगीतांनी आणि रंगीबेरंगी सजावटीनं गणेशमय झाला. मिरवणुकीत हजारो भाविकांनी सहभाग घेत भक्तिभावानं आरती, जयघोष आणि प्रार्थना केल्या. लालबागच्या राजाच्या मिरवणुकीनं मुंबईच्या रस्त्यांवर एक अनोखा उत्साह निर्माण केला. लालबागच्या राजाचं यंदा तब्बल जवळपास 34 तासांच्या दीर्घ प्रतीक्षेनंतर रविवारी रात्री 9.30 वाजता गिरगाव चौपाटीवर विसर्जन झालं.

तांत्रिक अडचणींमुळं विसर्जन प्रक्रियेला विलंब : अनंत चतुर्दशीच्या निमित्तानं शनिवारी (6 सप्टेंबर) सकाळी 10 वाजता लालबाग येथून निघालेली भव्य मिरवणूक रविवारी सकाळी 7.45 वाजण्याच्या सुमारास चौपाटीवर पोहोचली. मात्र, समुद्राला आलेली मोठी भरती आणि नव्या मोटराइज्ड तराफ्यावरील तांत्रिक अडचणींमुळं विसर्जन प्रक्रियेला विलंब झाला. यामुळं बाप्पाची मूर्ती 13 तासांहून अधिक काळ समुद्रकिनाऱ्यावर उभी राहिली. लालबागच्या राजाच्या विसर्जनानं मुंबईच्या गणेशोत्सवाचा समारोप झाला. पाणावलेल्या डोळ्यांनी भाविकांनी “गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या” अशी हृदयस्पर्शी साद घालत आपल्या लाडक्या बाप्पाला निरोप दिला. हा सोहळा केवळ धार्मिक उत्सव नसून, मुंबईच्या सांस्कृतिक आणि सामाजिक एकतेचं प्रतीक आहे.

