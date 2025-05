ETV Bharat / state

मान्सूनची 26 मे रोजीच मुंबईत रेकॉर्ड ब्रेक एन्ट्री, कुलाबा वेधशाळेनं नोंदवला मे महिन्यातील आजवरचा सर्वाधिक पाऊस - MUMBAI HIGHEST RAINFALL

मुंबईत मुसळधार पाऊस ( Source- ETV Bharat )

By ETV Bharat Marathi Team Published : May 26, 2025 at 2:18 PM IST | Updated : May 26, 2025 at 3:36 PM IST 1 Min Read

मुंबई: नैऋत्य मासमी वाऱ्यांनी 26 मे 2025 रोजी मुंबईत हजेरी लावल्यानं मान्सूनचं आगमन झाल्याचं भारतीय हवामान विभागानं (IMD) अधिकृतपणे जाहीर केलंय. यंदा मान्सून तब्बल 12 दिवस आधीच महाराष्ट्रात धडकल्याची माहिती समोर आली असून, मुंबईत दाखल होण्याचे आजवरचे सारे रेकॉर्ड मोडीत निघाल्याचंही स्पष्ट झालंय. मुंबईत मुसळधार पाऊस (Source- ETV Bharat) यंदा मान्सून 16 दिवस आधीच मुंबईत- सरासरी मान्सून मुंबईत दाखल होण्याची तारीख 11 जून आहे. यंदा मान्सून 16 दिवस आधीच मुंबईत दाखल झालेला आहे. मान्सूनने मुंबई दाखल होण्याचा रेकॉर्ड मोडला. मान्सून याआधी 1956, 1962 आणि 1971 मध्ये 29 मे रोजी मुंबईत दाखल झाला होता. मात्र, यंदा मान्सून मुंबईत 26 मे रोजी मुंबई दाखल झाल्याची घोषणा भारतीय हवामान विभागानं केली आहे. मुंबईत मुसळधार पाऊस (Source- ETV Bharat)

