तब्बल ३५ वर्षांनी मे महिन्यातच राज्यात मान्सून दाखल; पुढील चार दिवस मुसळधार पावसाची शक्यता - MONSOON 2025

३५ वर्षांनी मान्सून मे महिन्यात राज्यात दाखल ( ETV Bharat Reporter )

पुणे : मागील दोन ते चार दिवसांपासून राज्यातील विविध भागात मुसळधार पाऊस होत आहे. सोमवारी रात्रीपासून मुंबईमध्ये मुसळधार पावसानं हजेरी लावली. मे महिन्यात अचानक झालेल्या मुसळधार पावसामुळं अनेक ठिकाणी जनजीवन विस्कळीत झालं. "यंदा राज्यात मान्सून लवकर दाखल झाला आहे. त्यामुळं मुंबईसह राज्यातील इतर भागात अशाच पद्धतीनं पुढील चार दिवस पाऊस होणार आहे. तब्बल ३५ वर्षानंतर मान्सून मे महिन्यात राज्यात दाखल झाला आहे," अशी माहिती हवामान विभागाचे तज्ज्ञ एस. डी. सानप यांनी दिली. ३५ वर्षांनी मान्सून मे महिन्यात दाखल : सोमवारी पुणे जिल्ह्यातील बारामती तालुक्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळं शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं आहे. तसंच मुंबईत झालेल्या मुसळधार पावसामुळं मुंबईत जनजीवन विस्कळीत झालं. याबाबत हवामान विभागाचे तज्ज्ञ एस .डी. सानप म्हणाले, "मुंबईसह राज्यातील इतर भागात मान्सून दाखल झाला आहे. यंदा राज्यात लवकरच मान्सून दाखल झाला असून १९९० नंतर तब्बल ३५ वर्षांनी मान्सून मे महिन्यात दाखल झाला आहे. माहिती देताना हवामान तज्ज्ञ एस.डी. सानप (ETV Bharat Reporter)

