आठवडाभरात मान्सूनची गती कमी होणार; पेरणीची घाई करू नये, कृषी विभागाचा शेतकऱ्यांना सल्ला - MONSOON 2025

मान्सून हवामान अंदाज ( monsoon 2025 Agriculture department )

Published : May 25, 2025

मुंबई - यंदाच्या वर्षी मान्सून नेहमीच्या वेळेपेक्षा खूप लवकर राज्यात दाखल झाला आहे. केरळ ते महाराष्ट्र अंतर अवघ्या 24 तासात गाठल्यानं मान्सून वेगानं सरकला आहे. असे असले तरी 27 मे पासून मान्सूनच्या प्रवासाची गती कमी होण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे राज्यातील हवामानात लवकरच मोठे बदल दिसून येतील, असा अंदाजदेखील हवामान विभागानं व्यक्त केला आहे.



शेतकऱ्यांनी पेरणीची घाई करू नये- राज्यातील अनेक भागात मान्सूनपूर्व पावसानं दमदार बँटिंग केली आहे. त्यामुळे आपल्या भागातही मान्सून लवकरच दाखल होईल, अशी शेतकरी अपेक्षा करतात. माध्यमांतील बातम्यांवर विश्वास ठेवून कोरडवाहू पिकं घेणाऱ्या शेतकऱ्यांनी पेरणी आणि लागवडीची घाई करू नये, असं आवाहन कृषी विभागाकडून राज्यभरातील शेतकऱ्यांना करण्यात आलं आहे. दोन आठवड्यांनी हवामान पुन्हा कोरडे होण्याची शक्यता असल्यामुळे पेरणीची घाई केली तर नुकसान होण्याची शक्यता आहे.

