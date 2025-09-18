देशात प्रथमच पूर्णतः स्वदेशी बनावटीच्या 8 मोनोरेल मुंबईत दाखल, 20 सप्टेंबरपासून सेवा तात्पुरती बंद
वारंवार तांत्रिक बिघाड होत असल्यामुळं 20 सप्टेंबरपासून मोनोरेल सेवा तात्पुरती बंद करण्यात आली आहे. पूर्णतः स्वदेशी बनावटीच्या 8 मोनोरेल मुंबईत दाखल झाल्या आहेत.
मुंबई : मोनोरेलमध्ये अनेकवेळा तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यावेळी प्रवाशांना रेस्क्यू करून बाहेर काढण्यात आलं होतं. त्यामुळं सुरक्षेच्या दृष्टीने सेवा थांबवून मोठ्या प्रमाणावर देखभाल आणि सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचं एमएमआरडीएने सांगितलं आहे.
अनिश्चित काळासाठी मोनोरेल राहणार बंद : मुंबई मोनोरेल (Monorail) सेवा येत्या सोमवारी 20 सप्टेंबरपासून पुढे अनिश्चित काळासाठी बंद करण्यात येणार आहे. अभियांत्रिकी आणि त्रांत्रिक सुधारणांसाठी ही मोनोरेल सेवा तात्पुरती बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचं संबंधित अधिकाऱ्यांनी म्हटलंय. सततच्या तांत्रिक समस्या, प्रवाशांच्या सुरक्षिततेबद्दलच्या समस्या आणि वाहतूक प्रणाली अपग्रेडची आवश्यकता यामुळं हा निर्णय घेण्यात आल्याचं MMRDA ने म्हटलं आहे. हे तांत्रिक काम तीन टप्प्यात करण्यात येणार असल्याचं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.
मोनोरेलचं नूतनीकरण केलं जाणार : यासंदर्भात माहिती देताना एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांनी सांगितलं की, "मोनोरेलचे व्यापक नूतनीकरण आणि आधुनिकीकरण केले जाणार आहे. त्यामुळं भविष्यात प्रवाशांना सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि आधुनिक प्रवासाचा अनुभव मिळणार आहे. सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे सीबीटीसी म्हणजेच कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिग्नलिंगची ही प्रणाली मोनोरेल मार्गांवर पहिल्यांदाच वापरली जाणार आहे. यामुळं गाड्या अधिक सुरक्षित होतील. त्यांची वारंवारता सुधारेल आणि प्रवासादरम्यान बिघाड होण्याची शक्यता कमी होण्यास मदत होणार आहे"
आठ गाड्या मुंबईत दाखल : एमएमआरडीएने दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या वाहतुकीत असलेल्या चार मोनोरेल गाड्या या पूर्णतः विदेशी बनावटीच्या आहेत. त्या मलेशिया येथून आणण्यात आल्या होत्या. तर, नव्याने चालवण्यात येणाऱ्या गाड्या या पूर्णतः स्वदेशी बनावटीच्या आहेत. त्या मेक-इन-इंडिया उपक्रमांतर्गत हैद्राबाद येथील कारखान्यात निर्मिती करण्यात आल्या आहेत. स्वदेशी बनावटीच्या 10 गाड्या मुंबईकरांच्या सेवेत लवकरच दाखल होणार आहेत. दहापैकी आठ गाड्या सध्या मुंबईत दाखल झाल्या आहेत. तर, उर्वरित दोन गाड्या या अद्यापही हैदराबाद येथील कारखान्यात आहेत. त्यादेखील लवकरच मुंबईत येतील असं एमएमआरडीएनं म्हटलं आहे.
काय आहेत सुविधा? : डॉक्टर संजय मुखर्जी यांनी सांगितलं की, "स्वदेशी बनावटीच्या नवीन गाड्यांच्या कोचमध्ये अद्यावत 360 डिग्री अँगलचे सीसीटीव्ही कॅमेरे, अपंगांसाठी राखीव जागा, मोबाइल आणि लॅपटॉप चार्जिंग पॉइंट्स, बहुभाषिक डिजिटल डिस्प्ले आणि आधुनिक सुविधा असलेले इंटीरियर यासारख्या सुविधा देण्यात आल्या आहेत. या सर्व अद्यावत सुविधा जुन्या रॅकमध्ये दिल्या जाणार आहेत. हे जूने रेक देखील नवीन रॅकइतकेच सुरक्षित आणि आरामदायी असणार आहेत. स्थानके आणि संपूर्ण पायाभूत सुविधा देखील अपग्रेड केल्या जातील."
मुंबईकरांची गैरसोय होणार : सुरक्षितता अधिक मजबूत करण्यासाठी, प्रत्येक कोचमध्ये अग्निसुरक्षा प्रणाली आणि आपत्कालीन उपकरणे बसवली जाणार आहेत. तर इव्हेंट रेकॉर्डर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग आणि बेअरिंग तापमान मॉनिटरिंग सारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर रेल्वेच्या कामकाजावर लक्ष ठेवण्यासाठी केला जाईल. एमएमआरडीएचे म्हणणे आहे की, "या कामांसाठी मोनोरेल सेवा काही महिन्यांसाठी बंद ठेवण्यात येणार आहे. त्यामुळं मुंबईकरांची काही प्रमाणात गैरसोय होईल. परंतु या सुधारणांमुळं मुंबईकरांना वेगवान, सुरक्षित आणि प्रवाशांच्या अपेक्षा पूर्ण करणारी मोनोरेल मिळेल."
