भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यात वानराचा मृत्यू; बाळदे गावानं वानरावर सन्मानानं केले अंत्यसंस्कार - FUNERAL OF MONKEY

शिरपूर तालुक्यापासून अवघ्या आठ किलोमीटर अंतरावर वसलेले प्रति पंढरपूर म्हणून ओळखले जाणारे बाळदे गावात एका हृदयद्रावक घटनेचा साक्षीदार ठरलं.

वानरावर अंत्यसंस्कार (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 27, 2025 at 8:50 PM IST

1 Min Read

धुळे : शिरपूर तालुक्यापासून अवघ्या आठ किलोमीटर अंतरावर वसलेले प्रति पंढरपूर म्हणून ओळखले जाणारं बाळदे गाव एका हृदयद्रावक घटनेचा साक्षीदार ठरलं. गावातील काही भटक्या कुत्र्यांनी केलेल्या हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेल्या वानराचा मृत्यू झाला. या घटनेने बाळदेकरांच्या अंतःकरणाला मोठी जखम दिली. जखमी अवस्थेत ते वानर गावातील जंगलात पसार झालं. उपचार न मिळाल्यानं त्याचा मृत्यू झाला. यानंतर गावकऱ्यांनी त्या वानरावर मानवी सन्मानानं अंत्यसंस्कार केला.

गावकऱ्यांकडून पाच दिवसांचा दुखवटा जाहीर : भटक्या कुत्र्यांनी केलेल्या गंभीर झालेलं वानर जंगलात पसार झालं. त्याच्यावर उपचार न झाल्यानं त्याचा मृत्यू झाला. मृत अवस्थेतील वानर राजेंद्र भगवान पाटील यांना आढळलं. त्यांनी ही बाब गावकऱ्यांना सांगताच संपूर्ण बाळदे गाव भावनिक झालं. ग्रामस्थांनी सदर वानराला गावात आणून पारंपारिक पद्धतीनं त्याच्यावर अंत्यसंस्कार केले. त्यानंतर सदर बाळदे गावातील ग्रामस्थांच्या वतीनं पाच दिवसाचा दुखवटा जाहीर केला. अंत्यसंस्कारावेळी संपूर्ण गाव शोकमग्न झालं होता. हनुमान चालीसा पठण करून या विधीची सुरुवात झाली. गावातील साधारण अडीच ते तीन हजार लोकसंख्येपैकी सर्वच नागरिकांनी यात सहभाग घेतला. विशेष म्हणजे, गावातील पुरुषांनी मुंडन करून शोक व्यक्त केला. तर महिलांनीही सुतक पाळून श्रद्धांजली वाहिली.

प्रतिक्रिया देताना ग्रामस्थ (ETV Bharat Reporter)

वानरावर विधीवत अंत्यसंस्कार : "आमच्या गावात शनिवारी गावातील भटक्या कुत्र्यांनी एका वानरावर हल्ला केला. त्यामुळं त्या वानराचा मृत्यू झाला. वानराचा मृत्यू झाल्यामुळं गावकऱ्यांनी पाच दिवसांचा दुखवटा जाहीर केला आहे. गावकऱयांनी बुधवारी वानराचं उत्तरकार्य केलंय. वानरापासूनचं मनुष्याची निर्मिती झाली आहे. त्यामुळं ऐतिहासिक घटना समजून गावकऱ्यांनी असा कार्यक्रम केला," अशी माहिती दुषण मनोहर पाटील यांनी दिली.

